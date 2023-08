Eklat um Bergträger-Tot am K2: Jetzt verteidigt sich Bergsteigerin, die beim Aufstieg dabei war

Von: Helmi Krappitz

Unter anderem eine Norwegerin, die an dem Tag einen Rekord am K2 aufstellt, steht für den Tod eines Sherpas am K2 in der Kritik. Nun äußert sie sich.

Kathmandu/Islamabad – Nach dem Tod eines Bergträgers am K2 hagelt es Kritik am Verhalten von rund 70 Bergsteigern an der Unglücksstelle. Von Bergsteigern veröffentlichte Drohnenaufnahmen der Unfallstelle, zeigen, wie etliche Menschen über den gestürzten und sichtlich verletzten Sherpa hinwegstiegen. Kritisiert wird unter anderem Extrembergsteigerin Kristin Harila. Sie ließ den Sterbenden ebenfalls zurück, um ihren Rekord nicht zu gefährden. Während ihres Aufstiegs verstarb der pakistanische Bergträger. Nun äußerte sich die Rekordhalterin.

Mit der Besteigung des K2 in Pakistan, stellten die 37-jährige Norwegerin und ihr nepalesischer Bergführer Tenjin Sherpa am 27. Juli einen neuen Rekord auf – die schnellste Besteigung der 14 höchsten Berge der Welt. Sie hatten alle Achttausender innerhalb von 92 Tagen bezwungen.

„Unmenschlichkeit“: Kritik an Rekordhalterin wegen fehlender Hilfe für Verunglückten

Nun muss sie sich den Vorwürfen stellen, dem verunglückten Mohammad Hassan, der mit einem weiteren Team unterwegs war, nicht geholfen zu haben. „Niemand wird sich an deinen sportlichen Erfolg erinnern, nur an deine Unmenschlichkeit“, schrieb ein Instagram-Nutzer. In einem weiteren Kommentar hieß es: „An deinen Händen klebt das Blut der Sherpas“.

Bergsteiger, die auf dem Weg zum Gipfel des K2 waren, kletterten über einen gestürzten Hochträger. Er bekam keine Hilfe und starb. © Screenshot Twitter/@EverestToday

„Ich bin wütend, wie viele Menschen sich gegenseitig wegen dieses tragischen Unfalls beschuldigen“, schrieb die Norwegerin am Donnerstag auf ihrer Website. „Niemand hatte Schuld.“ Wer die Situation nicht verstehe, könne auch keinen Kommentar abgeben, so die Norwegerin.

„Herzzerreißend“: Es sei nicht möglich gewesen die Leiche herunterzubringen

Laut Harila habe ihr Kameramann Gabriel sowie zwei weitere Bergsteiger – darunter „Hassans Freund“ – eineinhalb Stunden lang in dem als Bottleneck bezeichneten Engpass versucht, den gestürzten Sherpa wieder hochzuziehen, während mehrere weitere Bergsteiger hinter ihnen waren. Wegen eines Lawinenwarnrufs habe sie den Aufstieg fortgesetzt, während Gabriel und andere bei dem Verletzten geblieben seien und mit ihm Sauerstoff und heißes Wasser geteilt hätten. In der Zeit seien die anderen Bergsteiger an ihnen vorbeigezogen. Nach einer weiteren Stunde sei auch ihr Kameramann weitergezogen, weil er selbst inzwischen mehr Sauerstoff benötigt habe.

„Uns wurde bewusst, dass er (Hassan, d. R.) es vielleicht nicht schaffen würde. Es war herzzerreißend“. Bei ihrem Abstieg hätten sie dann festgestellt, dass der Sherpa inzwischen gestorben sei. Doch seien sie nicht genügend Leute gewesen, um seine Leiche nach unten zu tragen. Der österreichische Extrembergsteiger Lukas Furtenbach sieht das ganz anders, er sagt: „Die Sherpas wären sehr wohl in der Lage gewesen, ihn zu retten.“ Und erhebt auch Vorwürfe gegen die begeleiteten Kunden.

„Passierte an der gefährlichsten Stelle“: Überlebensinstinkte beeinflussen Handeln

„Das passierte an der gefährlichsten Stelle auf einem der tödlichsten Berge der Welt.“ Die Überlebensinstinkte würden die eigenen Entscheidungen beeinflussen, betonte Harila. Ihr Kameramann sei bei dem verunglückten Bergträger geblieben, solange seine Sauerstoffvorräte es erlaubt hätten. Zusätzlich verwies sie auf eine Internetseite zum Spendensammeln.

Sein Tod war „wirklich tragisch und ich fühle sehr mit der Familie“, erklärte Harila. Aber „wir hatten unser Bestes getan, besonders Gabriel“. Gleichzeitig betonte sie, dass Hassan für den Aufstieg unzureichend ausgerüstet gewesen sei. So habe er nicht einmal Handschuhe getragen.

K2: Nur 300 Bergsteiger haben den Aufstieg geschafft

Auf Himalaya-Bergen sterben immer wieder Bergsteiger. Der 8611 Meter hohe K2 in Pakistan ist der zweithöchste Berg der Erde und gilt als weit anspruchsvoller als der Mount Everest, der höchste Berg der Welt. Gründe sind unter anderem die steile Route und die Lawinengefahr. Bisher haben nur gut 300 Menschen den K2 bestiegen. (dpa/hk)