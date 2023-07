Jedes Mal wie eine „Heuschreckenplage“: Amsterdam verbietet Kreuzfahrtschiffe

Stadt verfolgt nachhaltige Ziele

Amsterdam will ein Kreuzfahrtterminal aus der Innenstadt verlegen - eine weitere Maßnahme im Kampf gegen Massentourismus und Luftverschmutzung.

Amsterdam – Kreuzfahrtschiffe gelten zunehmend als Dreckschleudern und werden damit immer mehr zum Symbol der Umweltverschmutzung. Dagegen will Amsterdam nun vorgehen. Die Hauptstadt der Niederlande will Kreuzfahrtschiffe aus der Stadt verbannen. Jedes Jahr legen mehr als 100 Schiffe in Amsterdam an.

Das zentrale Kreuzfahrtterminal am Gewässer IJ in der Nähe des Amsterdamer Hauptbahnhofs soll geschlossen werden. Das Stadtparlament nahm einen entsprechenden Antrag mit großer Mehrheit an. Das Verbot ist eine weitere Maßnahme im Kampf gegen den Massentourismus und die zunehmende Luftverschmutzung.

Verbot für Kreuzfahrtschiffe in Amsterdam: Kampf gegen Massentourismus und Luftverschmutzung

Rund 20 Millionen Besucherinnen und Besucher kommen jährlich in die Stadt mit rund 800.000 Einwohnenden – die meisten drängen sich im historischen Grachtengürtel, dem Unesco-Weltkulturerbe. Etwa 300.000 Reisende der großen Kreuzfahrtschiffe im Jahr sind zwar nur einer verhältnismäßig kleiner Anteil, aber für die Stadt geht es auch um ein Signal. Die Menschen würden beim Anlegen eines Kreuzfahrtschiffes jedes Mal wie „eine Heuschreckenplage“ über die Stadt herfallen, klagten Politikerinnen und Politiker unlängst.

„Die verschmutzenden Kreuzfahrten passen nicht zu den nachhaltigen Zielen unserer Stadt“, sagte die linksliberale Politikerin Ilana Rooderkerk. „Es wird Zeit zu handeln, das Klima wartet nicht.“ Eine Studie des Forschungsinstituts CE Delft ergab, dass ein Kreuzfahrtschiff an einem Tag im Amsterdamer Hafen genauso viel Schadstoffe ausstößt wie 31.000 Lastwagen auf der Stadtautobahn.

Amsterdam verbietet Kreuzfahrschiffe: Erste Pläne bereits im Jahr 2016

Die Regierungspartei D66 von Amsterdam verweist auch auf Venedig, das seit 2021 keine großen Kreuzfahrtschiffe mehr zulässt. Seither sei der Ausstoß von Schadstoffen um 80 Prozent zurückgegangen, habe eine kürzlich veröffentlichte Studie ergeben. Die Entscheidung in Amsterdam kommt nicht überraschend: Bereits 2016 hatte es erste Pläne gegeben. Wie schnell der Beschluss umgesetzt werden kann, bleibt unklar. Ein neues Terminal für Kreuzfahrtschiffe müsse an einem anderen Ort weitab von der Amsterdamer Innenstadt erst gebaut werden.

Bisher wurden bereits die Regeln für die Vermietung von Wohnungen an Reisende etwa mit dem Service Airbnb stark eingeschränkt. Die Öffnungszeiten von Kneipen und Bordellen im Rotlichtviertel wurden verkürzt. Auch Kiffen ist im alten Zentrum von Amsterdam nicht länger erlaubt. Die Hauptstadt versucht auch vermehrt auf sozialen Medien vor allem die berüchtigten britischen Partytouristen abzuwehren. (hg/dpa)