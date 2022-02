Ukraine-Konflikt: USA fürchtet „nicht deeskalierende“ Handlung von Russland

News-Ticker

Die diplomatischen Bemühungen zur Entschärfung der Ukraine-Krise gehen weiter. Die EU hofft auf Russlands Rückkehr auf den „Weg des Friedens und des Dialogs“.

Im Konflikt zwischen Russland* und der Ukraine laufen seit Wochen diplomatische Bemühungen, um Aggressionen zu verhindern. Nun schaltet sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan* als Vermittler ein.

Die von Russlands Präsident Wladimir Putin* geforderten „Sicherheitsgarantien“ seitens der Nato wurden in einem Brief zurückgewiesen. Die USA* verlegen weitere Truppen nach Europa.

Alle Informationen zur Lage in der Ukraine und den Spannungen mit Russland in unserem Liveticker.

+++ 19.16 Uhr: Gemeinsame Militärübungen Russlands und Belarus‘ und die potenzielle Aufstockung der russischen Truppenpräsenz in der Nähe der belarussischen Grenze zur Ukraine auf bis zu 30.000 Soldaten stellen nach Auffassung der US-Regierung „eine klare eskalierende, nicht deeskalierende Handlung“ dar. Die Vorgänge seien ein Faktor bei der Bewertung, wie die USA ihre Nato-Partner in der Region unterstützen sollten, sagte Präsidialamtssprecherin Jen Psaki nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters.

+++ 17.12 Uhr: In den Bemühungen um die Entschärfungen des Ukraine-Konflikts hat sich nun auch der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan eingeschaltet, der am Donnerstag (03.02.2022) nach Kiew gereist ist. Dort hat sich Erdogan als Vermittler zwischen der Ukraine und Russland angeboten. Ob die russische Regierung unter Präsident Wladimir Putin auf das Angebot der Türkei* eingeht, ist jedoch fraglich.

Die Türkei ist als Nato-Mitglied, das auch einen möglichen Beitritt der Ukraine unterstützt, ein wichtiger Verbündeter Kiews. Zugleich unterhält Erdogan enge Beziehungen zu Putin, obwohl ihre Länder etwa im Syrien-Konflikt auf unterschiedlichen Seiten stehen. Auch die Ukraine ist ein heikles Thema in den bilateralen Beziehungen. Die Türkei hatte die russische Annexion der Krim 2014 verurteilt. Zuletzt sorgten türkische Lieferungen von Kampfdrohnen an die Ukraine für Verstimmungen zwischen der Türkei und Russland.

+ Bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hat der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan seine Hilfe als Vermittler angeboten. © Sergei Supinsky/AFP

Ukraine-Konflikt: Auch Finnland sorgt sich um eine mögliche Provokation durch Russland

Unterdessen hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Finnland zugesichert, dem EU-Land in der anhaltenden Krise zur Seite zu stehen. Finnland habe als EU-Mitglied immer Solidarität gezeigt und könne auch auf die komplette Solidarität der EU zählen, sagte von der Leyen nach einem Treffen mit der finnischen Regierungschefin Sanna Marin ebenfalls am Donnerstag in Helsinki. Das zeichne die Europäische Union aus.

Hintergrund dieser Zusicherung ist die Befürchtung Finnlands, selbst Ziel einer möglichen Provokation durch Russland zu werden. Das Land ist das EU-Mitglied mit der längsten Landesgrenze zu Russland. Und während die Finnen selbst kein Mitglied der Nato sind, sind sie mit dem Militärbündnis dennoch eng verbunden. Marin sagte, der einzige Weg zu friedlichen Lösungen sei das Führen eines Dialogs: „Wir alle wollen, dass Russland die Situation deeskaliert und wir wollen friedliche Wege aus der Situation finden.“

Ukraine-Konflikt: Tausende Unterschriften gegen Aggressionen - Hoffnungsschimmer in Kiew

Update von Donnerstag, 03.02.2022, 13.20 Uhr: Tausende Mitglieder, Unterstützerinnen und Unterstützer einer Vereinigung von Intellektuellen und Akademikern in Russland haben die russische Regierung in einer Petition aufgefordert, im Ukraine-Konflikt deeskalierende Maßnahmen einzuleiten und so einen „unmoralischen, verantwortungslosen und kriminellen“ Krieg zu verhindern. Das berichtete das regierungskritische Nachrichtenportal The Moscow Times.

Formuliert haben die Petition über 100 prominente Persönlichkeiten, die sich in Russland für Menschenrechte, Wissenschaft, Medien und Politik stark machen - bislang erhielten sie Unterstützung in Form von 3000 Unterschriften. In der Petition wird der Regierung vorgeworfen, die Menschen in Russland zu täuschen. Dabei stünde „die Idee eines heiligen Kriegs gegen den Westen“ der Entwicklung des Landes und dem Lebensstandard seiner Menschen im Weg: „Die Frage nach dem Preis wird nicht diskutiert, dabei ist es die russische Bevölkerung, die am Ende den Preis zahlen muss - einen hohen und blutigen Preis“, heißt es in dem Aufruf.

+ Seit Wochen bereiten sich an der Grenze zu Russland ukrainische Streitkräfte darauf vor, sich gegen einen möglichen Angriff zu verteidigen. © Sergey Bobok/AFP

Russland baut Truppen aus - Hoffnungsschimmer in der Ukraine

Erstmeldung von Donnerstag, 03.02.2022, 11.40 Uhr: Kiew - Die enge Partnerschaft zwischen Russland und China macht Beobachtern Hoffnung, dass in der fortwährenden Ukraine-Krise während der Olympischen Winterspiele* zunächst kein Angriff auf die Ukraine bevorsteht. Dennoch werden offenbar immer noch mehr russische Militärkräfte an die Grenze zur Ukraine verlegt.

Wie der US-Fernsehsender CNN berichtet, weisen aktuelle Satellitenbilder darauf hin, dass im Westen Russlands, in der Krim-Region sowie in Belarus weiterhin Truppenbewegungen stattfinden. So seien laut des Satellitenbetreibers Maxar Technologies, der Bilder liefert und auswertet, zahlreiche Militärbasen entlang der ukrainischen Grenze massiv ausgebaut worden.

Krise mit Russland: Truppenbewegungen nun auch an der Grenze von Belarus zur Ukraine

Diese Entwicklung weise darauf hin, dass das russische Militär seine „allgemeine Bereitschaftsstufe“ ausgebaut habe. Beim Vergleich der Aufnahmen von September und Januar sei etwa am Beispiel eines Militärcamps im Bereich der Krim-Siedlung Nowooserne eine sichtbare Steigerung der Aktivität zu beobachten. Zur bisherigen Infrastruktur seien zuletzt etwa zahlreiche Zelte hinzugekommen.

Auch im gemeinsamen Nachbarland Belarus hätten sich zuletzt vermehrt russische Militärs stationiert, berichtet der US-Sender. Zur Aufstockung der Truppen an der Grenze von Belarus zur Ukraine äußerte sich sowohl das russische als auch das weißrussische Außenministerium beschwichtigend: Die Truppenbewegung diene einer für Februar geplanten gemeinsamen Truppenübung.

+ In den Grenzregionen der Ukraine bereiten sich Militärkräfte seit Wochen auf einen drohenden Angriff Russlands vor. Insider sagen nun für den Zeitraum der Olympischen Spiele eine Entspannung voraus. (Archivfoto) © Anatolii Stepanov/AFP

Partnerschaft zwischen Russland und China: Fachleute sehen Grund für Entspannung in Ukraine-Krise

Derweil berichtet das Nachrichtenportal Newsweek.com, dass Fachleute und Insider wegen der Olympischen Winterspiele in China* vorerst davon ausgehen, dass es in den kommenden Wochen keine Aggression seitens Russlands gegenüber der Ukraine geben würde. Grund dafür sei die enge Partnerschaft zwischen Russland unter Präsident Wladimir Putin und China unter Staatspräsident Xi Jinping.

So sagte der ehemalige Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrats der Ukraine, Oleksandr Danylyuk, gegenüber der Newsweek, dass ein Angriff auf die Ukraine während der Olympischen Spiele von China als diplomatischer Affront gewertet werden könne. Hintergrund sei, dass 2008 während der Olympischen Sommerspiele in Peking* bereits der Kaukasuskrieg zwischen Russland und Georgien eskaliert sei. Russland könne es sich, so Danylyuk nicht leisten, „Xi Jinping ein zweites Mal die Show zu vermasseln“.

Ukraine-Krise: USA entsendet Truppen nach Europa, Russland verurteilt Verlegung als „destruktiv“

Die USA und die Nato hatten in der vergangenen Woche schriftlich auf russische Forderungen nach „Sicherheitsgarantien“ geantwortet. Eine von Putin geforderte Verzichtserklärung der Nato auf eine weitere Osterweiterung sowie den Abzug von US-Waffen aus Staaten der früheren sowjetischen Einfluss-Sphäre lehnten Washington und die Nato in den Briefen ab.

Das Pentagon kündigte außerdem am Mittwoch an, dass die USA tausende zusätzliche Soldatinnen und Soldaten nach Europa verlegen wollen. So sollen 2000 Kräfte vom Stützpunkt Fort Bragg im Bundesstaat North Carolina mehrheitlich nach Polen verlegt werden, 300 von ihnen aber auch nach Deutschland. 1000 derzeit im bayerischen Vilseck stationierte US-Soldatinnen und Soldaten werden demnach nach Rumänien entsandt. Moskau verurteilte die Entsendung als „destruktiv“. Bundeskanzler Olaf Scholz* (SPD*) kündigte an, „in Kürze“ nach Moskau reisen zu wollen. (ska/dpa/AFP) *fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

Rubriklistenbild: © Nicholas Kamm/AFP