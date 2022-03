Selenskyj bei den Oscars? Plan von Moderation löst Kopfschütteln aus

Von: Karolin Schäfer

Bei den Oscars 2022 wird bald wieder der wohl wichtigste Filmpreis der Welt verliehen. © Nicolas Armer/dpa

Die Oscar-Verleihung 2022 steht vor der Tür. Gastgeberin Amy Schumer hat für die Zeremonie noch eine Idee: Sie will den ukrainischen Präsidenten zuschalten.

Los Angeles – Bei der Oscar-Verleihung* wird in den USA* erneut der weltweit wohl wichtigste Filmpreis verliehen. Die 94. Verleihung findet am 27. März 2022 traditionell im Dolby Theatre in Los Angeles statt. Der Preis wird unter anderem für den besten Film des Vorjahres verliehen, aber auch die beste Schauspielerin und der beste Schauspieler in der Haupt- sowie Nebenrolle werden gekürt. Normalerweise findet die Zeremonie schon etwas früher im Jahr statt. Aufgrund der Corona-Pandemie* wurde sie allerdings um einige Wochen verschoben.

In diesem Jahr sollen die Academy-Awards von gleich drei Gastgeberinnen moderiert werden. Das berichtete das Boulevard-Portal The Hollywood Reporter. Neben den Schauspielerinnen Regina Hall und Wanda Sykes, soll auch Komikerin Amy Schumer das Publikum durch den Abend begleiten. Mit einer spontanen Idee sorgte die 40-Jährige allerdings für Aufsehen.

Selenskyj bei den Oscars? Moderatorin will Aufmerksamkeit auf Ukraine-Krieg richten

Schumer möchte bei der Filmpreis-Verleihung auf den Ukraine-Krieg* aufmerksam machen. Lange hatte Russlands* Präsident Wladimir Putin* die Planung eines Angriffskriegs gegen sein Nachbarland abgestritten. Doch inzwischen gibt es seit fast einem Monat kriegerische Auseinandersetzungen in der Ukraine*.

In der „The Drew Barrymore Show“ schlug Amy Schumer nun vor, den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj* virtuell an der Oscar-Verleihung teilnehmen zu lassen. „Ich wollte Selenskyj per Satellit oder in einer Aufzeichnung oder irgendwie zuschalten, weil einfach so viele Menschen die Oscars schauen“, erklärte die US-Komikerin in der Sendung. Unterhaltung und Politik am Abend der Preisverleihung zusammenzubringen, stelle für sie kein Problem dar.

Allerdings gebe es Druck, „eine Show à la ‚Das ist eine Auszeit, lasst die Leute die Realität nur für diese Nacht vergessen‘ zu machen“, erklärte sie weiter. Bislang äußerte sich die Academy noch nicht zu Schumers Plänen.

Selenskyj bei den Oscars? Es hagelt Kritik für Amy Schumers Idee

Weniger begeistert von der Idee zeigten sich die Moderatorinnen des Breaking Points-Podcasts Krystal Ball und Saagar Enjeti. „Das könnte die schlechteste Idee in der Geschichte der Oscars sein“, sagte Ball. „Wisst ihr, dass dieser Typ gerade einen Krieg führt?“

Moderator Enjeti zufolge sei es „das Schlimmste“ im Ukraine-Konflikt*, sich „mit der Hollywood-Elite zu verbünden.“ Das sei nicht das, „was man in diesem Land will, wenn man bedenkt, wie verhasst sie sind“, ergänzte Enjeti in der Folge Breaking Points am Montag (21.03.2022). Krystal Ball wandte sich sogar direkt an Amy Schumer und fand harte Worte für ihren Vorschlag: „Wie kommst du darauf, dass er Zeit oder Lust hat, sich an deiner kleinen Hollywood-Party zu beteiligen?“

Alle Entwicklungen zum Ukraine-Krieg in unserem News-Ticker.