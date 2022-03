Ukraine-Krieg: Youtube unterbindet Leugnung der russischen Invasion

Russische Propaganda

Youtube geht gegen Falschnachrichten zum Ukraine-Krieg vor. Auch vom russischen Staat finanzierte Kanäle werden gesperrt.

San Mateo - Der Google-Videoservice Youtube aus den USA* sperrt von sofort an Kanäle, in denen der Angriff Russlands auf die Ukraine* geleugnet wird. „Unsere Gemeinschaftsrichtlinien verbieten Inhalte, die gut dokumentierte gewalttätige Ereignisse leugnen, verharmlosen oder trivialisieren“, sagte ein Youtube-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Deshalb entferne man Inhalte über den Ukraine-Konflikt* und die russische Invasion in der Ukraine, die gegen diese Richtlinien verstoßen. „Im Einklang damit sperren wir ab sofort auch Youtube-Kanäle, die mit russischen staatlich finanzierten Medien in Verbindung stehen - und zwar weltweit.“

In den staatlichen Medien von Russland* wird der Ukraine-Krieg* und die Invasion in der Regel als friedenserhaltende oder befreiende Operation bezeichnet. Außerdem wird immer wieder behauptet, dass Kriegsopfer in Wahrheit nur Krisenakteure seien. Diese Propaganda werde nun von Youtube verbannt. Youtube wird von den Menschen in Russland intensiv genutzt, während Facebook dort nur eine untergeordnete Rolle spielt.

+ Youtube sperrt von sofort an Kanäle mit Falschnachrichten über den Ukraine-Krieg. © Fernando Gutierrez-Juarez / dpa

Youtube wies gleichzeitig auf Ausnahmen hin. Man könne Inhalte zulassen, die Hassreden enthalten, wenn der Inhalt erzieherischen Charakter habe beziehungsweise einen dokumentarischen, wissenschaftlichen oder künstlerischen Zweck erfülle. Dies sei aber kein Freifahrtschein für die Verbreitung von Hassreden. Der erzieherische Kontext müsse in den Bildern oder im Ton des Videos selbst erscheinen. Zuvor hatte Youtube bereits weltweit die Kanäle der russischen Staatssender RT und Sputnik gesperrt. Die Regierung in Moskau kritisierte diesen Schritt als Zensur. Dem Sender wird auch vorgeworfen, Fake News über das Coronavirus* verbreitet zu haben. (dpa/AFP) *fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

