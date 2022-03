Russland bringt Interkontinentalraketen und Atom-U-Boote in Stellung

Ukraine-Krieg

Russland rüstet weiter auf: Unter dem Vorwand von Militärübungen werden Kriegsschiffe und Interkontinentalraketen in Stellung gebracht.

Moskau/Kiew – In der Ukraine* herrscht Krieg. Seitdem russische Streitkräfte am Donnerstag (24.02.2022) einmarschiert sind, überschlagen sich täglich die Meldungen neuer Gefechte. Derzeit stehen vor allem zwei Brandherde im Mittelpunkt des Ukraine-Konflikts*: die Belagerung der Hauptstadt Kiew und die Bombardierung der ostukrainischen Stadt Charkiw.

Doch abseits dieser Kriegsschauplätze plant der Kreml seine Stellung auf dem Seeweg zu stärken. Russische Atom-U-Boote und weitere Kriegsschiffe haben am Dienstag (01.03.2022) ein Marinemanöver in der Barentsee in der Arktis abgehalten. Mit mobilen Raketenwerfern übte Russlands Flotte den Ernstfall in Sibirien. Bereits am Wochenende hatte Wladimir Putin* den russischen Atomstreitkräfte erhöhte Alarmbereitschaft angeordnet.

Ukraine-Krieg: Russland postiert Interkontinentalraketen im Wald

Von offizieller Seite hieß es, das Militärmanöver diene lediglich der Erprobung der Militärschiffe unter Sturmbedingungen. Russlands* Verteidigungsministerium erklärte zudem, dass neben dem Marinemanöver in den Wäldern Ostsibiriens Interkontinentalraketen positioniert worden seien. Dies sei ebenfalls eine Routineübung einer unauffälligen Stationierung. Das berichtet unter anderem die Nachrichtenagentur AP. Inwiefern die militärischen Aktivitäten über normale Marinetrainings hinaus gehen, ließ der Kreml offen. Zudem blieb unklar, ob die Marinemanöver im Zusammenhang mit Putins Versetzung in Alarmbereitschaft vom Wochenende stehen.

Am Befehl des russischen Präsidenten gab es scharfe Kritik, unter anderem von vermeintlichen Verbündeten: Aus China hieß es beispielsweise, dass „alle Seiten ruhig bleiben sollten". „Eine weitere Eskalation" gelte es zu vermeiden, sagte Außenamtssprecher Wang Wenbin laut einem Bericht des Tagesspiegels. (tu)