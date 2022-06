Russland beschädigt ukrainischen Nuklearreaktor in Charkiw

Von: Tobias Utz, Moritz Serif, Sarah Neumeyer

In der Nacht wird ein landesweiter Luftalarm in der Ukraine ausgelöst. Russische Truppen zerstören Infrastruktur: der News-Ticker am Samstag, 25. Juni.

Kandidatenstatus für Ukraine: Russland sieht „aggressives Verhalten“ der EU

Russland sieht „aggressives Verhalten“ der EU Landesweiter Luftalarm im Ukraine-Krieg: Explosionen in der Nacht

Explosionen in der Nacht Ukraine-Konflikt: Dieser News-Ticker wird fortlaufend durch unsere Redaktion aktualisiert. Die Angaben stammen teilweise von Kriegsparteien und lassen sich nicht unmittelbar unabhängig prüfen.

+++ 17.43 Uhr: Russland hat den Nuklearreaktor in Charkiw beschädigt. Auch das Institut für Physic und Technologie, sei von den Schäden betroffen, berichtet der Kyiv Independent. Aktuell ist noch unklar, wie kritisch der Schaden am Atomkraftwerk ist.

+++ 15.05 Uhr: Laut dem Kyiv Independent haben russische Helikopter Raketen in der ukrainischen Verwaltungseinheit Oblast Sumy abgefeuert. Oblast Sumy st eine von 25 Verwaltungseinheiten im Nordosten der Ukraine und liegt nicht weit entfernt von Russlands Grenze.

+++ 13.45 Uhr: Die USA hat vor wenigen Tagen der Ukraine ein Raketensystem geliefert. Damit konnten nun offenbar erste Erfolge verbucht werden. Mehrere Stützpunkte des russischen Militärs seien damit beschossen worden, hieß es am Samstagmittag. Das teilte der Oberkommandierende der ukrainischen Streitkräfte, Walerij Saluschnyj, auf Telegram mit. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Russische Verluste im Ukraine-Krieg: Neue Zahlen bekannt

+++ 13.00 Uhr: Der ukrainische Generalstab heute neue Zahlen zu den Verlusten auf russischer Seite veröffentlicht. Laut Statistik hat die Armee bereits 34.700 Soldaten verloren.

+++ 12.00 Uhr: Die russische Luftwaffe greift derzeit offenbar das Asot-Chemiewerk in Sjewjerodonezk an. Im Werk halten sich noch rund 500 Menschen aus der Zivilbevölkerung auf. Gouverneur Serhij Hajdaj erklärte laut einem Bericht des Nachrichtenportals Kyiv Independent, dass sowohl Artillerie- als auch Luft-Angriffe die Stadt treffen würden. Die Angaben sind nicht verifizierbar.

News zum Ukraine-Krieg: Offenbar russische Raketenangriffe aus Belarus

+++ 11.00 Uhr: Laut einer Einschätzung des ukrainischen Generalstabs feuert Russland von Belarus aus Raketen auf ukrainische Städte. Insbesondere die Städte Schytomyr und Tschernihiw seien im Fokus, hieß es. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

+++ 10.15 Uhr: Der Chef der russischen Raumfahrtagentur Roskosmos, Dmitri Rogosin, hat die Grenze von Litauen infrage gestellt. Damit bezog er sich auf die Transit-Beschränkung in die russische Exklave Kaliningrad. „Im Grunde genommen hat Litauen damit seine eigenen Grenzen infrage gestellt“, sagte Rogosin im russischen Staatsfernsehen. Russland habe die Grenzen Litauens bisher lediglich anerkannt, da der Transit nach Kaliningrad funktioniert habe: „Litauen hat sich damit nicht nur ins Bein, sondern in den Kopf geschossen.“

+++ 09.30 Uhr: Das britische Verteidigungsministerium geht im Lagebericht am Samstagmorgen unter anderem auf die Lage rund um die Stadt Sjewjerodonezk ein. Nach der weitgehenden Eroberung der Stadt durch russische Truppen ordnet die ukrainische Armee demnach wohl eine neue Strategie zur Verteidigung an. Russland mache vor Ort „schleichende Fortschritte“. Das russische Militär habe zudem seit Kriegsbeginn zahlreiche hochrangige Generäle aus der Ukraine abgezogen, heißt es im Bericht. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

News zum Ukraine-Krieg: Verletzte durch Raketenangriff

+++ 08.30 Uhr: Bei einem Raketenangriff der russischen Armee auf eine Militäranlage in Jaworiw (Westukraine) gab es offenbar vier Verletzte. Das erklärte der Gouverneur der Region Lwiw, Maxim Kosizsky, in einer Videobotschaft. Die Angaben sind nicht unabhängig prüfbar.

News zum Ukraine-Krieg: Russischer Abgeordneter droht Großbritannien mit Bombardierung

+++ 07.30 Uhr: Der russische Duma-Abgeordnete Andrej Guruljow hat Großbritannien mit einer Bombardierung gedroht. London werde die erste Stadt sein, welche von russischen Truppen bombardiert werde. Dieses Szenario trete ein, falls die Blockade der russischen Exklave Kaliningrad zu einem Krieg mit der Nato führen werde. „Die erste Stadt, die getroffen wird, wird London sein. Es ist glasklar, dass die Bedrohung der Welt von den Angelsachsen ausgeht“, sagte er im russischen Staatsfernsehen. Er behauptete auch, dass Russland die Weltraumsatelliten der Nato zerstören werde. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

+++ 07.00 Uhr: Russische Truppen beschießen derzeit offenbar verschiedene Gemeinden rund um die Stadt Dnipro. Dort waren mehrere Explosionen in der Nacht gemeldet worden, was zu einem landesweiten Luftalarm führte (s. Update v. 05.45 Uhr). Laut Angaben von Oleksandr Vilkul, Leiter der regionalen Militärverwaltung, kamen dabei unter anderem Mehrfachraketen zum Einsatz. Durch den Beschuss sei Infrastruktur zerstört worden, Verletzte gebe es bisher keine. Die Angaben, welche das Nachrichtenportal Kyiv Independent veröffentlichte, sind nicht unabhängig prüfbar.

News zum Ukraine-Krieg: Russland sieht „aggressives Vorgehen“ der EU

+++ 06.30 Uhr: Russland hat die Verleihung des EU-Kandidatenstatus an Moldau und die Ukraine als eine „geopolitische Vereinnahmung“ bezeichnet. Man wolle „Russland in Schach halten“, sagte Maria Sacharowa, Sprecherin des Außenministeriums, am Freitag. Dabei handle es sich um „aggressives Vorgehen“, was zu neuer Spaltung in Europa führen könne, so Sacharowa. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow äußerte sich überraschend zurückhaltender. Bei der Verleihung des EU-Kandidatenstatus an die beiden Länder handle es sich um eine „innere Angelegenheit“ der EU. Allerdings sei dies kritisch zu betrachten, so Peskow weiter.

News zum Ukraine-Krieg: Landesweiter Luftalarm in der Nacht

Update vom Samstag, 25. Juni, 05.45 Uhr: In der Nacht auf Samstag wurde in der Ukraine ein landesweiter Luftalarm ausgelöst. Hintergrund dessen waren Raketenangriffe der russischen Armee auf die Städte Dnipro und Saporischschja im Süden der Ukraine. Mehrere Explosionen wurden übereinstimmenden Medienberichten zufolge gemeldet. Die Angaben sind nicht unabhängig prüfbar. (tu/sne mit dpa/AFP)