Ukraine-Krieg: Russland-Armee greift Kiew an – Vitali Klitschkos Appell bei Twitter

„Seien Sie bereit“

Russland greift die Ukraine an. In der Nacht startete Putin die Angriffe seiner Armee auf mehrere ukrainische Städte. Vitali Klitschko richtet eindringlichen Appell an Kiew.

Hamburg/Kiew – Russland hat begonnen, die Ukraine zu attackieren. Noch in der Nacht verzeichnete die Ukraine Angriffe der russischen Armee in mehrere ukrainischen Städten. Darunter laut übereinstimmenden Medienberichten auch die Hauptstadt Kiew. Der dortige Bürgermeister, Vitali Klitschko, dürfte vielen noch als Profi-Boxer im Gedächtnis geblieben sein. Der ehemalige Wahl-Hamburger sendete via Twitter nun einen eindringlichen Appell an die Bevölkerung Kiews. Der Tenor: „Seien Sie bereit“.

Den Appell der Videobotschaft von Vitali Klitschko zum Ukraine-Krieg in deutscher Übersetzung, zeigt 24hamburg.de* hier.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat inzwischen harte Sanktionen gegen Russland angekündigt. Wladimir Putin habe mit dem Beginn des Krieges einen schweren Fehler begangenen, sagte Scholz. Noch am Donnerstag wollen NATO und EU über das weitere Vorgehen beraten. *24hamburg.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.