Ukraine-Krieg: Russische Vergeltungsangriffe auf Kiew fordern Menschenleben - Biden spricht von „Barbarei“

Von: Tobias Utz, Moritz Serif, Sarah Neumeyer

Teilen

In Kiew und Tscherkassy werden Explosionen gemeldet. Russland dominiert nun Sjewjerodonezk: der News-Ticker zum Ukraine-Krieg am Sonntag, 26. Juni.

Luftalarm in ukrainischer Hauptstadt: Explosionen in Kiew

Explosionen in Kiew Stadt eingenommen: Sjewjerodonezk von Russland kontrolliert

Sjewjerodonezk von Russland kontrolliert Ukraine-Konflikt: Dieser News-Ticker zum Ukraine-Krieg wird fortlaufend durch unsere Redaktion aktualisiert. Die Angaben stammen teilweise von Kriegsparteien und lassen sich nicht unmittelbar unabhängig prüfen.

+++ 16.37 Uhr: Bei Russlands Raketenangriff auf Kiew ist eine Person ums Leben gekommen. Weitere wurden verletzt. Darüber hatte der Kyiv Independent berichtet. Am Sonntagmorgen hatten sich Explosionen ereignet.

News zum Ukraine-Krieg: Vergeltungsangriffe auf Kiev

+++ 15.20 Uhr: Nach Russlands Raketenangriffen auf Kiew, sprechen einige Beobachter von „Vergeltung“. Darüber hatte Der Spiegel berichtet. Die Attacken seien als Reaktion auf die Waffenlieferungen des Westens erfolgt. US-Präsident Joe Biden hat die Zerstörungen beim G7-Gipfel als „Barbarei“ verurteilt

+++ 13.30 Uhr: Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko hat die russischen Bombardierungen der ukrainischen Hauptstadt am Sonntagmorgen als „grausamen Angriff“ bezeichnet. Getroffen wurde nach ukrainischen Angabe ein Wohnkomplex, mindestens fünf Menschen wurden verletzt. Ein neunstöckiges Hochhaus stürzte ein. Mehrere Menschen mussten aus den Trümmern gerettet werden.

Der Ukraine-Krieg in Bildern - Zerstörung, Widerstand und Hoffnung Fotostrecke ansehen

+++ 12.45 Uhr: Der Chef des ukrainischen Geheimdienstes geht von einer derzeit stattfindenden Mobilisierung in Russland aus. Diese sei allerdings verdeckt, wie Kyrylo Budanov der Nachrichtenagentur Reuters sagte. Die russische Armee benötige dringend personellen Nachschub im Osten der Ukraine. Der ukrainische Generalstab berichtet regelmäßig von schweren Verlusten Russlands. Budanov betonte allerdings im Interview, dass es keinen Sinn habe, zu warten, bis Russland die Ressourcen erschöpft habe. Stattdessen müsse man selbst aktiv werden. Die Angaben des Geheimdienstchefs lassen sich nicht unabhängig prüfen. Allerdings gab es bereits vor mehreren Wochen Anzeichen für eine verdeckte Mobilisierung.

Ein Angehöriger der russischen Armee. Im Hintergrund ist das charakteristische „Z“ auf einem Fahrzeug zu erkennen. (Archivfoto) © Stanislav Krasilnikov / Imago Images

News zum Ukraine-Krieg: Explosionen auch in Tscherkassy

+++ 11.45 Uhr: Nicht nur in Kiew, sondern auch in der zentralukrainischen Stadt Tscherkassy wurden am Sonntag Explosionen gemeldet. Das teilte der zuständige Gouverneur, Olexander Skitschko, auf Telegram mit. Tscherkassy gilt als mittelgroße Stadt, rund 300.000 Menschen leben dort. Seit Beginn der russischen Invasion Ende Februar blieb die Region von Raketenangriffen verschohnt. Da sich dies nun änderte, könnte es einen Strategiewechsel des Kreml darstellen. Die Angaben des Gouverneurs sind nicht unabhängig prüfbar.

News zum Ukraine-Krieg: Schoigu reist überraschend in die Ukraine

+++ 11.00 Uhr: Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu ist offenbar überraschend in die Ukraine gereist. Das teilte sein Ministerium in Moskau mit. Ein genauer Aufenthaltsort wurde allerdings nicht genannt. Ob Schoigu tatsächlich vor Ort ist, kann nicht unabhängig verifiziert werden. Allerdings veröffentlichte das Verteidigungsministerium ein Video, in dem zu sehen ist, wie Schoigu in dunkelgrüner Militärkleidung aus einem Flugzeug steigt und sich mit Militärs bespricht. Der Minister habe die Lage inspiziert und sich „Berichte der Kommandeure die über die aktuelle Situation und die Handlungen der russischen Streitkräfte in den Haupteinsatzgebieten angehört“, heißt es in einer Mitteilung aus Moskau.

News zum Ukraine-Krieg: Rettungseinsätze in Kiew

+++ 10.00 Uhr: In Kiew laufen die Rettungsaktionen nach den Raketenangriffen der russischen Armee auf das Stadtzentrum. Mehrere Menschen wurden laut Angaben von Bürgermeister Klitschko unter den Trümmern eines Hochhauses verschüttet. Das Exil-Medium Nexta hat nun Videoaufnahmen, welche eine der Rettungsaktionen zeigen sollen, veröffentlicht.

In Kiew laufen die Rettungseinsätze im Stadtzentrum. (Screenshot) © Twitter / Nexta

Darin sind Rettungskräfte zu sehen, die wohl eine Frau aus den Trümmern retten. Laut Bericht wurde zuvor die Tochter der Frau verletzt abtransportiert. Die Angaben sind nicht unabhängig prüfbar.

+++ 09.15 Uhr: Das russische Militär hat am Samstag die vollständige Einnahme der Stadt Sjewjerodonezk im Donbass vermeldet. Großbritannien wertet dies als „signifikanten Erfolg“. Insbesondere die Lage der Stadt ist aus strategischer Perspektive wertvoll. Sjewjerodonezk als wichtiges Industriezentrum liegt am Fluss Siwerskyj Donez, wie das Verteidigungsministerium im Lagebericht schreibt. „Sie ist jedoch nur eines von mehreren anspruchsvollen Zielen, die Russland erreichen muss, um die gesamte Donbass-Region zu besetzen“, so das Ministerium. Die Angaben sind nicht unabhängig prüfbar.

+++ 08.30 Uhr: Laut Vitali Klitschko, Bürgermeister von Kiew, haben russischen Raketenangriffe am Sonntagmorgen ein neunstöckiges Wohnhaus mitten in der Stadt getroffen. Der Rettungsdienst sei bereits im Einsatz, mehrere Menschen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Klitschko betonte allerdings, dass wohl zahlreiche Menschen unter den Trümmern eingeschlossen seien. Seine Angaben sind nicht unabhängig prüfbar.

+++ 07.30 Uhr: Neue Details zu den Raketenangriffen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew dringen an die Öffentlichkeit. Bürgermeister Vitali Klitschko geht laut einem Bericht des Mediums Nexta von insgesamt vier Raketeneinschläge aus. Der Abgeordnete Alexej Gontscharenko erklärte hingegen, die Russen hätten 14 Raketen auf Kiew und die Region abgefeuert. Der Gouverneur der Region Kiew, Oleksiy Kuleba, berichtete zudem, dass das Luftabwehrsystem der Region Kiew am frühen Sonntagmorgen eine russische Rakete abgeschossen habe. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

+++ 06.45 Uhr: Die russische Nachrichtenagentur Tass berichtet, dass die Evakuierung aus einem Chemiewerk in Sjewjerodonezk wegen ukrainischem Beschuss ausgesetzt wurde. Die Agentur beruft sich dabei auf die örtliche Polizei in der wenige Stunden zuvor von russischen Truppen eroberten Stadt. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen. Das ukrainische Militär hatte am Samstag erklärt, dass die russische Luftwaffe die Stadt angreife – trotz der verschanzten Menschen im Asot-Chemiewerk. Laut Angaben eines hochrangigen Beraters des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj befinden sich auch nach dem Rückzug ukrainischer Truppen aus Sjewjerodonezk noch Spezialeinheiten in der Stadt, die das Artilleriefeuer auf die russischen Truppen dirigieren.

News zum Ukraine-Krieg: Explosionen in Kiew

+++ 06.00 Uhr: Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist am Sonntagmorgen von mehreren Explosionen erschüttert worden. Nach Berichten der Nachrichtenagentur AFP wurde ein Wohnkomplex im Zentrum der Stadt getroffen, Feuer brach aus. Informationen zu möglichen Opfern lagen zunächst nicht vor. Laut Angaben des Nachrichtenportals Kyiv Independent wurde in Kiew gegen 05.47 Uhr der Luftalarm ausgelöst.

Die ukrainische Hauptstadt war in den vergangenen Wochen nur selten Ziel russischer Angriffe, das russische Militär konzentriert seine Angriffe derzeit vor allem auf den Osten des Landes. Zuletzt war Kiew Anfang Juni beschossen worden. Während die ukrainische Seite von beschädigter Bahn-Infrastruktur sprach, meldete Moskau die gezielte Zerstörung von frisch aus dem Ausland gelieferten Panzern.

Ukraine-Krieg: Litauen äußert sich zu Kaliningrad-Blockade - Russland dominiert Sjewjerodonezk

Update vom Sonntag, 26. Juni, 00.00 Uhr: Im Streit um den Transit in die Exklave Kaliningrad zwischen Russland und Litauen hat sich der litauische Staatspräsident zu Wort gemeldet. Er betonte in einem Statement, dass Litauen keine Zugeständnisse beim Transit russischer Waren durch das benachbarte Kaliningrad machen werde. „Litauen muss und wird die Kontrolle über die durch sein Gebiet transportierten Waren behalten“, betonte Gitanas Nausėda am Samstagabend. Zuvor hatte es erneut Drohungen aus Russland gegeben.

News zum Ukraine-Krieg: Russland kontrolliert Sjewjerodonezk

+++ 20.45 Uhr: Sjewjerodonezk Bürgermeister Olexander Strjuk hat sich zu Wort gemeldet, nachdem Russland die Kontrolle über die Stadt übernommen hatte. „Sie versuchen, ihre eigene Ordnung herzustellen. Soweit ich weiß, haben sie eine Art Kommandanten ernannt“, sagte er im ukrainischen Fernsehen. Für Russland ist die Region Luhansk strategisch besonders wichtig, um den gesamten Donbass, zu dem auch die Region Donezk gehört, einzunehmen.

+++ 19.13 Uhr: Russland hat die Kontrolle über Sjewjerodonezk, eine Stadt in der Verwaltungseinheit Luhansk, übernommen. Das gab Oleksandr Striuk, Chef der militärischen Verwaltung, bekannt.

Ukraine-Krieg: Russland beschädigt Nuklearreaktor in Charkiw

+++ 17.43 Uhr: Russland hat den Nuklearreaktor in Charkiw beschädigt. Auch das Institut für Physic und Technologie, sei von den Schäden betroffen, berichtet der Kyiv Independent. Aktuell ist noch unklar, wie kritisch der Schaden am Atomkraftwerk ist.

+++ 15.05 Uhr: Laut dem Kyiv Independent haben russische Helikopter Raketen in der ukrainischen Verwaltungseinheit Oblast Sumy abgefeuert. Oblast Sumy st eine von 25 Verwaltungseinheiten im Nordosten der Ukraine und liegt nicht weit entfernt von Russlands Grenze.

+++ 13.45 Uhr: Die USA hat vor wenigen Tagen der Ukraine ein Raketensystem geliefert. Damit konnten nun offenbar erste Erfolge verbucht werden. Mehrere Stützpunkte des russischen Militärs seien damit beschossen worden, hieß es am Samstagmittag. Das teilte der Oberkommandierende der ukrainischen Streitkräfte, Walerij Saluschnyj, auf Telegram mit. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Russische Verluste im Ukraine-Krieg: Neue Zahlen bekannt

+++ 13.00 Uhr: Der ukrainische Generalstab heute neue Zahlen zu den Verlusten auf russischer Seite veröffentlicht. Laut Statistik hat die Armee bereits 34.700 Soldaten verloren.

+++ 12.00 Uhr: Die russische Luftwaffe greift derzeit offenbar das Asot-Chemiewerk in Sjewjerodonezk an. Im Werk halten sich noch rund 500 Menschen aus der Zivilbevölkerung auf. Gouverneur Serhij Hajdaj erklärte laut einem Bericht des Nachrichtenportals Kyiv Independent, dass sowohl Artillerie- als auch Luft-Angriffe die Stadt treffen würden. Die Angaben sind nicht verifizierbar.

News zum Ukraine-Krieg: Offenbar russische Raketenangriffe aus Belarus

+++ 11.00 Uhr: Laut einer Einschätzung des ukrainischen Generalstabs feuert Russland von Belarus aus Raketen auf ukrainische Städte. Insbesondere die Städte Schytomyr und Tschernihiw seien im Fokus, hieß es. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

+++ 10.15 Uhr: Der Chef der russischen Raumfahrtagentur Roskosmos, Dmitri Rogosin, hat die Grenze von Litauen infrage gestellt. Damit bezog er sich auf die Transit-Beschränkung in die russische Exklave Kaliningrad. „Im Grunde genommen hat Litauen damit seine eigenen Grenzen infrage gestellt“, sagte Rogosin im russischen Staatsfernsehen. Russland habe die Grenzen Litauens bisher lediglich anerkannt, da der Transit nach Kaliningrad funktioniert habe: „Litauen hat sich damit nicht nur ins Bein, sondern in den Kopf geschossen.“

+++ 09.30 Uhr: Das britische Verteidigungsministerium geht im Lagebericht am Samstagmorgen unter anderem auf die Lage rund um die Stadt Sjewjerodonezk ein. Nach der weitgehenden Eroberung der Stadt durch russische Truppen ordnet die ukrainische Armee demnach wohl eine neue Strategie zur Verteidigung an. Russland mache vor Ort „schleichende Fortschritte“. Das russische Militär habe zudem seit Kriegsbeginn zahlreiche hochrangige Generäle aus der Ukraine abgezogen, heißt es im Bericht. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

News zum Ukraine-Krieg: Verletzte durch Raketenangriff

+++ 08.30 Uhr: Bei einem Raketenangriff der russischen Armee auf eine Militäranlage in Jaworiw (Westukraine) gab es offenbar vier Verletzte. Das erklärte der Gouverneur der Region Lwiw, Maxim Kosizsky, in einer Videobotschaft. Die Angaben sind nicht unabhängig prüfbar.

News zum Ukraine-Krieg: Russischer Abgeordneter droht Großbritannien mit Bombardierung

+++ 07.30 Uhr: Der russische Duma-Abgeordnete Andrej Guruljow hat Großbritannien mit einer Bombardierung gedroht. London werde die erste Stadt sein, welche von russischen Truppen bombardiert werde. Dieses Szenario trete ein, falls die Blockade der russischen Exklave Kaliningrad zu einem Krieg mit der Nato führen werde. „Die erste Stadt, die getroffen wird, wird London sein. Es ist glasklar, dass die Bedrohung der Welt von den Angelsachsen ausgeht“, sagte er im russischen Staatsfernsehen. Er behauptete auch, dass Russland die Weltraumsatelliten der Nato zerstören werde. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

+++ 07.00 Uhr: Russische Truppen beschießen derzeit offenbar verschiedene Gemeinden rund um die Stadt Dnipro. Dort waren mehrere Explosionen in der Nacht gemeldet worden, was zu einem landesweiten Luftalarm führte (s. Update v. 05.45 Uhr). Laut Angaben von Oleksandr Vilkul, Leiter der regionalen Militärverwaltung, kamen dabei unter anderem Mehrfachraketen zum Einsatz. Durch den Beschuss sei Infrastruktur zerstört worden, Verletzte gebe es bisher keine. Die Angaben, welche das Nachrichtenportal Kyiv Independent veröffentlichte, sind nicht unabhängig prüfbar.

News zum Ukraine-Krieg: Russland sieht „aggressives Vorgehen“ der EU

+++ 06.30 Uhr: Russland hat die Verleihung des EU-Kandidatenstatus an Moldau und die Ukraine als eine „geopolitische Vereinnahmung“ bezeichnet. Man wolle „Russland in Schach halten“, sagte Maria Sacharowa, Sprecherin des Außenministeriums, am Freitag. Dabei handle es sich um „aggressives Vorgehen“, was zu neuer Spaltung in Europa führen könne, so Sacharowa. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow äußerte sich überraschend zurückhaltender. Bei der Verleihung des EU-Kandidatenstatus an die beiden Länder handle es sich um eine „innere Angelegenheit“ der EU. Allerdings sei dies kritisch zu betrachten, so Peskow weiter.

News zum Ukraine-Krieg: Landesweiter Luftalarm in der Nacht

Update vom Samstag, 25. Juni, 05.45 Uhr: In der Nacht auf Samstag wurde in der Ukraine ein landesweiter Luftalarm ausgelöst. Hintergrund dessen waren Raketenangriffe der russischen Armee auf die Städte Dnipro und Saporischschja im Süden der Ukraine. Mehrere Explosionen wurden übereinstimmenden Medienberichten zufolge gemeldet. Die Angaben sind nicht unabhängig prüfbar. (tu/sne/mse mit dpa/AFP)