Ukraine-Konflikt: Russland steht kurz vor Invasion – Zeitpunkt steht offenbar fest

Der Ukraine-Konflikt spitzt sich zu. Die USA verlegen weitere Soldaten nach Polen. EU-Mitarbeitende sollen die Ukraine verlassen. Der News-Ticker.

Ukraine-Krise: Russland* hält mehrere Militärübungen in der Nachbarschaft der Ukraine ab – Staaten rufen Mitarbeitende auf Ukraine zu verlassen.

USA*: US-Präsident Joe Biden* warnt US-Staatsangehörige und richtet deutliche Worte in Richtung Wladimir Putin*.

Deutschland und Kanzler Olaf Scholz* (SPD*) suchen weiterhin nach einer diplomatischen Lösung. Alle Informationen in unserem News-Ticker.

+++ 06.45 Uhr: Die Lage im Ukraine-Konflikt spitzt sich weiter zu. Russland steht Medienberichten zufolge unmittelbar vor einer Invasion (s. Update v. 06.00 Uhr). Unter anderem deshalb wurde ein Telefonat zwischen Wladimir Putin und Joe Biden für Samstag angesetzt. „Sie werden am Samstagmorgen sprechen“, sagte ein US-Regierungsvertreter am Freitag. Russland habe zunächst ein Telefonat für Montag vorgeschlagen, so der Sprecher. „Wir haben dann Samstag vorgeschlagen, und sie haben es angenommen.“ Samstagmorgen in Washington D.C. entspricht dem Mittag oder frühen Nachmittag in Deutschland.

Update vom Samstag, 12.02.2022, 06.00 Uhr: Russland wird offenbar in der Ukraine einmarschieren. Das legen Medienberichte nahe. Demnach rechnet die US-Regierung mit einer Invasion in der kommenden Woche. Das berichtet das Nachrichtenmagazin Spiegel. Zuvor hatte bereits das US-Medium PBS News Hour berichtet, dass Russlands Präsident Wladimir Putin seine Entscheidung dem Militär mitgeteilt habe. Teil davon waren demnach konkrete Routen. Laut den Berichten steht der kommende Mittwoch (16.02.2022) als Zeitpunkt der Invasion fest.

+ Schwerbewaffnete Soldaten Russlands. (Archivfoto) © Marco Longari/AFP

Ukraine-Konflikt: USA schicken Tausende weitere Soldaten nach Polen

+++ 22.30 Uhr: Die USA verlegen angesichts der Ukraine-Krise rund 3000 weitere Soldaten in den Nato-Partnerstaat Polen. Das habe Verteidigungsminister Lloyd Austin auf Geheiß von Präsident Joe Biden angeordnet, erklärte das Verteidigungsministerium in Washington am Freitag. Die Soldaten einer Luftlandedivision aus dem Bundesstaat North Carolina würden in „den nächsten Tagen“ aufbrechen und sollen Anfang nächster Woche vor Ort sein, hieß es weiter.



Die US-Regierung hatte erst Anfang Februar die Verlegung von rund 2000 Soldaten nach Europa angekündigt. Rund 1700 davon sollten ebenfalls nach Polen verlegt werden, ein Nachbarland der Ukraine. Zwei Drittel davon seien bereits angekommen, erklärte das Pentagon am Freitag. Auch die 300 zusätzlich nach Deutschland verlegten Soldaten seien bereits vor Ort. „Alles in allem umfassen diese 5000 zusätzlichen Soldaten eine hochmobile und flexible Truppe, die zu mehreren Einsätzen fähig ist“, erklärte das Ministerium. Es gehe darum, die östlichen Nato-Partner zu beruhigen und mögliche Aggressionen abzuwenden, hieß es weiter.

+ Das US-Militär schickt weitere Soldaten in den Nato-Partnerstaat Polen. (Archivbild) © Janek Skarzynski/AFP

Ukraine-Konflikt: EU und weitere Staaten fordern Mitarbeitende auf, das Land zu verlassen

+++ 20.45 Uhr: Weitere Länder haben ihre Staatsangehörigen aufgefordert, das Land sofort zu verlassen. „Britische Staatsangehörige, die sich in der Ukraine aufhalten, sollten diese jetzt verlassen, solange noch kommerzielle Mittel zur Verfügung stehen“, erklärte das britische Außenamt laut AFP am Freitag (11.02.2022).

Norwegen verdeutlichte die „ernste und unvorhersehbare Lage“ in der Ukraine. Der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, sagte am Freitag, US-Bürger sollten die Ukraine innerhalb der „nächsten 24 bis 48 Stunden“ verlassen.

+++ 20.10 Uhr: Mitarbeitende der Europäischen Union (EU) werden aktuell aufgefordert, die Ukraine zu verlassen. Am Freitag (11.02.2022) sagt ein Sprecher des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD): „Bis auf Weiteres wurde dem nicht-essentiellen Personal die Möglichkeit gegeben, das Land zu verlassen. Wir werden die Situation weiterhin im Einklang mit unserer Fürsorgepflicht gegenüber unseren Mitarbeitern und in enger Absprache und Koordination mit den EU-Mitgliedstaaten bewerten.“

Auch Matti Maasikas, der EU-Botschafter in der Ukraine, rief Mitarbeitende dazu auf, das Land zu verlassen: „Ich fordere alle ausländischen Mitarbeiter, mit Ausnahme der wichtigsten Mitarbeiter, auf, die Ukraine so schnell wie möglich zu verlassen.“

Ukraine-Konflikt: USA verlegen F-16-Kampfjets in die Region

+++ 18.45 Uhr: Die US-Luftwaffe verlegt F-16-Kampfjets nach Rumänien. Vom US-Luftwaffenstützpunkt Spangdahlem in Rheinland-Pfalz, wird eine unbekannte Anzahl an F-16-Kampfjets an den rumänischen Stützpunkt Fetesti verleg, das berichtet AFP mit Verweis auf die US-Luftwaffe. Laut dieser sollen die Jets noch am heutigen Freitag (11.02.2022) auf dem NATO-Stützpunkt in Rumänien landen. Weniger als 100 Kilometer trennen den Stützpunkt vom Schwarzenmeer. Grund für die Verlegung seien die „durch Russlands militärischen Aufmarsch nahe der Ukraine verursachten“ Spannungen.

Gemeinsam mit italienischen F-16-Kampfjets werden sich die ehemals in Deutschland stationierten Jets an der Nato-Luftraumüberwachung beteiligen, das teilte die US-Luftwaffe mit. Erst am Donnerstag (10.02.2022) landeten US-Langstreckenbomber vom Typ B-52 in Großbritannien. Nach Angaben der US-Luftwaffe handelte es sich hierbei allerdings um eine „seit langem“ geplanten Übung.

Ukraine-Konflikt: Scholz, Biden und Verbündete besprechen heute Strategie

+++ 16.57 Uhr: US-Präsident Joe Biden will sich noch heute mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und weiteren Verbündeten über den Ukraine-Konflikt austauschen. An der Schalte um 17 Uhr sollen zudem EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, EU-Ratschef Charles Michel, Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron, der britische Premierminister Boris Johnson, Polens Präsident Andrzej Duda, der rumänische Staatspräsident Klaus Iohannis, Italiens Ministerpräsident Mario Draghi sowie Kanadas Premier Justin Trudeau teilnehmen, wie das Weiße Haus mitteilte.

In dem Gespräch solle es um die „gemeinsame Besorgnis über Russlands fortgesetzte militärische Aufstockung“ an der ukrainischen Grenze gehen. Ziel sei es, sich weiter über die „Koordinierung von Diplomatie und Abschreckung“ auszutauschen.

Ukraine-Konflikt: Spanische Luftwaffe schickt mehrere Kampfjets

+++ 15.43 Uhr: Angesichts der zunehmenden Spannungen wegen des russischen Truppenaufmarsches an den Grenzen zur Ukraine hat Nato-Mitglied Spanien am Freitag (11.02.2022) vier Kampfflugzeuge nach Bulgarien verlegt. 130 Soldaten als Bodenpersonal seien bereits in den vergangenen Tagen auf der Luftwaffenbasis Graf Ignatiewo des Nato-Mitglieds Bulgarien eingetroffen, teilte die spanische Luftwaffe mit.

Die Maschinen vom Typ Eurofighter sollen bis Ende März vor allem die Luftraumüberwachung über dem Schwarzen Meer verstärken und russische Flugzeuge abfangen, berichtet die Zeitung La Vanguardia. Anschließend würden die vier Kampfjets ins Baltikum verlegt.

USA über Ukraine-Konflikt: „Invasion könnte jederzeit beginnen“

+++ 11.31 Uhr: US-Außenminister Antony Blinken warnt vor einer Eskalation des Ukraine-Konflikts. Ihm zufolge könnte eine russische Invasion in der Ukraine jederzeit beginnen. Er erkenne weiter sehr beunruhigende Anzeichen einer Eskalation vonseiten Russlands, sagte Blinken bei einer Pressekonferenz im australischen Melbourne. Dazu zähle auch die Ankunft neuer Streitkräfte an der ukrainischen Grenze.

„Wie zuvor schon gesagt, sind wir in einem Zeitfenster, in dem jederzeit eine Invasion beginnen könnte.“ Dies könnte auch während der Olympischen Winterspiele 2022* sein, die derzeit in China* stattfinden. Das US-Außenministerium hat US-Staatsbürger bereits dazu aufgefordert, die Ukraine umgehend zu verlassen.

+++ 10.20 Uhr: Vor seinen Reisen nach Kiew und Moskau Anfang kommender Woche betont Kanzler Olaf Scholz, dass Russland bei einem Angriff auf die Ukraine einen hohen Preis zahlen müsse. Es gehe derzeit darum, einen Krieg in Europa zu verhindern, sagt er in einer Rede im Bundesrat. „Alles dient dazu, dass wir erreichen, Frieden in Europa zu sichern“, fügt er auch mit Blick auf das Normandie-Treffen am Donnerstagabend in Berlin hinzu. Es komme auch darauf an, Europa zu stärken.

Ukraine-Konflikt: Biden verschärft Ton gegenüber Russland

Erstmeldung vom Freitag, 11.02.2022, 08.17 Uhr: Washington - US-Präsident Joe Biden hat den Ton gegenüber Russland im Ukraine-Konflikt wieder verschärft. In einem voraufgezeichneten Interview mit dem US-Sender NBC, das am Donnerstag (11.02.2022) veröffentlicht wurde, rief Biden US-Bürger in der Ukraine auf, das Land „jetzt“ zu verlassen. Unterdessen starteten Russland und Belarus am Donnerstag ein Militärmanöver nahe der ukrainischen Grenze.

+ Soldaten der 92. mechanisierten Iwan-Sirko-Brigade der ukrainischen Streitkräfte fahren während einer Militärübung auf einem Panzer. © dpa

US-Präsident Joe Biden über Russland: „Einer der größten Armeen der Welt“

„Wir haben es hier mit einer der größten Armeen der Welt zu tun“, sagte Biden in dem Interview mit Verweis auf die russische Truppenansammlung an der Grenze zur Ostukraine. „Das ist eine ganz andere Situation und die Dinge könnten schnell verrückt werden.“

Biden warnte seinen russischen Kollegen Wladimir Putin davor, US-Bürgern Schaden zuzufügen. Er hoffe, dass wenn Putin „so töricht“ sei, in die Ukraine einzumarschieren, er „klug genug ist, nichts zu tun, was sich negativ auf amerikanische Bürger auswirkt“.

Ukraine-Konflikt: Biden will unter keinen Umständen Truppen schicken

Biden bekräftigte jedoch, dass er unter keinen Umständen US-Truppen in die Ukraine schicken würde, auch nicht zur Rettung von US-Bürgerinnen und -Bürgern im Falle einer russischen Invasion. Dies würde „einen Weltkrieg“ auslösen, sagte er und bekräftigte: „Wenn Amerikaner und Russen anfangen, aufeinander zu schießen, befinden wir uns in einer ganz anderen Welt.“

Bürger:innen aus den USA sollen wegen „unvorhersehbaren“ Lage die Ukraine verlassen

Die Äußerungen Bidens stellen eine erneute Eskalation nach Wochen der Pendeldiplomatie zwischen Washington, Moskau, Kiew und diversen europäischen Hauptstädten dar. Die US-Regierung hatte bereits im Januar ihren Bürgern empfohlen, die Ukraine wegen der „unvorhersehbaren“ Lage vor Ort selbstständig zu verlassen. Sie hatte damals auch die Abreise der Angehörigen von US-Diplomaten in der ukrainischen Hauptstadt Kiew angeordnet und ihre Bürger vor Reisen nach Russland gewarnt.

Russland und der Ukraine-Konflikt: Joe Biden fordert US-Bürger auf, die Ukraine zu verlassen

Russland hat nach westlichen Angaben in den vergangenen Monaten mehr als 100.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen. Dies schürt in der Ukraine wie im Westen die Furcht vor einem möglichen Großangriff Russlands auf das Nachbarland. Russland weist jegliche Angriffspläne zurück. Zugleich führt der Kreml an, sich von der Nato bedroht zu fühlen.

Nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums telefonierte US-Generalstabschef Mark Milley am Donnerstag mit seinem belarussischen Kollegen Viktor Gulewitsch, um die Gefahr von „Fehleinschätzungen“ vor dem Hintergrund eines Militärmanövers in der nahe der ukrainischen Grenze gelegenen Region Brest zu verringern. Den USA zufolge wurden rund 30.000 Soldaten aus Russland nach Belarus verlegt und mehrere Kriegsschiffe in das Schwarze Meer geschickt.*

Ukraine-Konflikt: Ukraine wirft Russland vor, „psychologischen Druck“ auszuüben

Nach russischen Angaben geht es bei der Übung darum, die Streitkräfte darauf vorzubereiten, „externe Aggressionen“ abzuwehren. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warf Moskau aber vor, „psychologischen Druck“ auf sein Land auszuüben.

Russland hatte außerdem sechs Kriegsschiffe zu Marineübungen im Schwarzen Meer und im benachbarten Asowschen Meer entsandt. Kiew verurteilte die Anwesenheit dieser Schiffe als einen „beispiellosen“ Versuch, die Ukraine von beiden Meeren abzuschneiden.

USA: Bodenpersonal von US-Militär in Großbritannien gelandet

Unterdessen teilte das US-Militär mit, dass Langstreckenbomber des Typs B-52 zusammen mit Bodenpersonal auf dem britischen Luftwaffenstützpunkt Fairfield in Großbritannien* gelandet seien. Sie sollen demnach an einer „seit langem“ geplanten Nato-Übung teilnehmen. Außerdem waren laut Angaben vom Donnerstag vier Zerstörer vergangenen Monat zu Nato-Übungen in das von der Sechsten US-Flotte abgedeckte Gebiet entsandt worden, das auch das Mittelmeer umfasst.

