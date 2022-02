Ukraine-Konflikt: Russland kurz vor Einmarsch - USA vernichten wichtige Dokumente

News-Ticker

Der Ukraine-Konflikt spitzt sich weiter zu: die Lage im News-Ticker.

Ukraine-Krise: Russland* hält mehrere Militärübungen in der Nachbarschaft der Ukraine ab – Staaten rufen Mitarbeitende auf Ukraine zu verlassen.

USA*: US-Präsident Joe Biden* warnt US-Staatsangehörige und richtet deutliche Worte in Richtung Wladimir Putin*.

Deutschland und Kanzler Olaf Scholz* (SPD*) suchen weiterhin nach einer diplomatischen Lösung. Alle Informationen in unserem News-Ticker.

+++ 07.30 Uhr: Die US-Botschaft in der ukrainischen Hauptstadt Kiew hat offenbar zahlreiche wichtige Dokumente vernichtet. Ein Beamter berichtete der New York Times, dass „angemessene Schritte“ eingeleitet worden seien. Man wolle auf einen Einmarsch Russlands vorbereitet sein. Das Botschaftspersonal wurde zudem massiv reduziert. Die Pläne einer Botschaftsevakuierung waren bereits in der Nacht auf Samstag bekannt geworden: Demnach soll die Zentrale in den Westen des Landes verlegt werden (s. Update v. 12.02.2022, 08.30 Uhr).

+ Soldaten der US-Army. © Beata Zawrzel/Imago Images

+++ 06.30 Uhr: Die USA haben Russland im Fall des angeblichen U-Boot-Vorfalls widersprochen. Ein Sprecher der US-Marine für den indopazifischen Raum teilte mit: „Die russischen Behauptungen, dass wir in ihren Hoheitsgewässern operieren, sind nicht wahr.“ Er werde sich nicht zum genauen Standort von US-Booten äußern, „aber wir fliegen, segeln und operieren sicher in internationalen Gewässern“, erklärte der Sprecher.

+ Ein U-Boot der US-Navy. Im Pazifik soll es zu einem Zwischenfall inmitten des Ukraine-Konflikts gekommen sein. (Archivfoto) © U.S. Marines/Imago Images

Zuvor hatte das russische Verteidigungsministerin von einer Auseinandersetzung zwischen einem „Zerstörer“ Russlands und einem U-Boot der USA berichtet. Das U-Boot sei während einer Marineübung Russlands vor den Kurilen-Inseln in russische Gewässer eingedrungen. Das berichtete die Nachrichtenagentur Interfax. Anschließend hatte Russland den US-Militärattaché einbestellt (s. Update v. 12.02.2022, 17.00 Uhr).

Ukraine-Konflikt: Biden warnt vor „großem Leid“

Update vom Sonntag, 13.02.2022, 05.30 Uhr: Die Lage im Ukraine-Konflikt bleibt weiterhin angespannt. Nachdem die USA am Samstag vor einem unmittelbaren Einmarsch Russlands gewarnt haben, folgten zahlreiche Statements. Der Kreml dementierte mehrfach die Meldungen einer möglichen Invasion, die Ukraine selbst wusste von keinen Plänen Russlands und Deutschland sprach beispielsweise eine Reisewarnung aus.

US-Präsident Joe Biden warnte ein einem Telefonat mit Wladimir Putin vor einer Invasion Russlands. Diese würde „großes menschliches Leid verursachen und das Ansehen Russlands schmälern“, so Biden. Außenministerin Annalena Baerbock erklärte mehrfach, dass man auf alle Szenarien vorbereitet sein müsse. „Unsere Botschaft ist überall dieselbe: Wir sind bereit zum Dialog, aber eine erneute Aggression gegen die Ukraine hätte einen drastischen Preis. Denn wir sehen auf militärischer Ebene keine Zeichen von Deeskalation, im Gegenteil.“ Die Zeichen stehen im Ukraine-Konflikt tatsächlich nicht auf Deeskalation: Seit Freitag wird der russische Truppenaufbau in Belarus forciert. Rund 30.000 Militärkräfte führten dort Übungen durch.

+ Aufnahmen des russischen Verteidigungsministeriums von der Militärübung. © Russian Defence Ministry/AFP

+++ 22.10 Uhr: Die niederländische Fluggesellschaft KLM hat am Samstag (12.02.2022) angekündigt, bis auf Weiteres keine Flugziele in der Ukraine mehr anzufliegen. Auf Nachfrage erklärte auch die Lufthansa gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, die Lage in der Ukraine „sehr genau“ zu beobachten. „Eine Einstellung des Flugverkehrs wird geprüft, zum jetzigen Zeitpunkt gibt es dazu aber keine Entscheidung“, teilte die deutsche Airline der Agentur mit. Ähnlich äußerte sich die französische Fluggesellschaft Air France.

Bereits ein für Samstagabend geplanter Flug nach Kiew war seitens der niederländischen Airline KLM abgesagt worden, nachdem die Regierung in Den Haag eine Reisewarnung veröffentlicht hatte. Im Juli 2014 war eine in Amsterdam gestartete Maschine der Malaysia Airlines über dem Osten der Ukraine abgeschossen worden. Alle 283 Passagiere, darunter 196 Niederländer, sowie 15 Besatzungsmitglieder wurden dabei getötet.

Neben den Niederlanden haben auch mehrere andere europäische Staaten, darunter Deutschland, Spanien, Italien und die Niederlande, ihre Bürger am Samstag zur Ausreise aus der Ukraine aufgerufen und Reisewarnungen verhängt. Zuvor hatten das unter anderem schon Großbritannien, Australien und die USA getan. Das US-Außenministerium kündigte am Samstag an, auch das Personal in seiner Botschaft in Kiew „auf ein absolutes Minimum“ zu reduzieren. Außerdem zieht das US-Militär Kräfte aus der Ukraine ab, die zu Trainingszwecken dort waren.

Ukraine-Konflikt: Biden und Macron telefonieren mit Putin, Scholz reist nach Kiew und Moskau

+++ 19.23 Uhr: US-Präsident Joe Biden wirbt nach Angaben des Weißen Hauses in einem Telefonat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin weiter für Diplomatie. Biden habe zudem bekräftigt, dass Russland im Fall eines Einmarsches in die Ukraine mit einer „schnellen und entschiedenen Antwort“ rechnen müsse. Nach Angaben aus dem Umfeld Bidens hat das Telefonat nicht zu einer deutlichen Änderung der bisherigen Positionen geführt. Auch sei unklar, ob Russland gewillt sei, auf Diplomatie zu setzen. Es könne auch sein, dass Putin weiter auf ein militärisches Vorgehen setze.

+++ 17.55 Uhr: Präsident Wladimir Putin hat Berichte über einen unmittelbar bevorstehenden Angriff Russlands auf die Ukraine als „provokative Spekulationen“ zurückgewiesen. In einem Telefonat mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron warf der russische Staatschef den westlichen Verbündeten Kiews zudem vor, der Ukraine „moderne Waffen“ zu liefern, wie der Kreml am Samstag (12.02.2022) mitteilte. „Es werden Bedingungen für mögliche aggressive Aktionen der ukrainischen Sicherheitskräfte im Donbass geschaffen.“

Am späten Samstagnachmittag (12.02.2022) telefonierte auch US-Präsident Joe Biden mit Putin, wie das Weiße Haus mitteilte. Für denselben Tag war nach Angaben des Elysée-Palasts außerdem ein Gespräch zwischen Biden, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vorgesehen.

Ukraine-Konflikt: Zwischenfall mit U-Boot aus den USA im Pazifik

+++ 17.00 Uhr: Ein russisches Kriegsschiff hat nach Angaben aus Moskau nahe den Kurilen im Pazifik ein US-U-Boot vertrieben. Der Zerstörer „Marschall Schaposchnikow“ hat in russischen Gewässern nahe den Kurilen ein US-Unterseeboot aufgespürt, erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau am Samstag (12.02.2022). Nachdem das U-Boot Aufforderungen zum Beidrehen ignorierte, hat der russische Zerstörer „angemessene Maßnahmen ergriffen“, hieß es ohne nähere Erläuterungen. Das U-Boot der USA hat die russischen Gewässer daraufhin „in Höchstgeschwindigkeit“ verlassen.

Der Vorfall ereignete sich vor dem Hintergrund starker Spannungen zwischen den USA und Russland wegen der Ukraine-Krise. Russland hat in den vergangenen Wochen nach westlichen Angaben mehr als 100.000 Soldaten an der ukrainischen Grenze zusammengezogen. Der Truppenaufmarsch sowie russische Militärübungen im benachbarten Belarus und im Schwarzen Meer schüren im Westen die Furcht vor einem Einmarsch in die Ukraine. Moskau weist jegliche Angriffspläne zurück und wirft zugleich Kiew und der Nato „Provokationen“ vor.

+++ 15.42 Uhr: Die Vereinigten Staaten ziehen nach Angaben aus US-Behördenkreisen rund 150 für militärische Ausbildung zuständige Soldaten aus der Ukraine ab. Hintergrund sei die Sorge vor einer Invasion Russlands, erklären zwei mit der Angelegenheit vertraute Behördenvertreter. Gleichzeitig laufen angesichts der wachsenden Sorgen um einen Einmarsch der russischen Truppen die diplomatischen Bemühungen des Westens. US-Präsident Joe Biden und Russlands Staatschef Wladimir Putin wollten noch am Samstag miteinander telefonieren. Der russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge erwartet Putin am Samstag auch ein Gespräch mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron.

Zwischen den Verteidigungsministern der USA und Russlands, Lloyd Austin und Sergej Schoigu, kam es bereits zu dem angekündigten Gespräch; das wurde von beiden Seiten bestätigt. Das US-Verteidigungsministerium teilt außerdem mit, es sei dabei um den Aufmarsch russischer Streitkräfte nahe der Ukraine und auf der von Russland annektierten Krim gegangen. Die russische Nachrichtenagentur Interfax berichtet ebenfalls von dem Telefonat und beruft sich auf Angaben der russischen Streitkräfte.

Ukraine-Konflikt: Russland kurz vor Invasion – Bundesregierung mit dringender Warnung

+++ 14.00 Uhr: Nach neuerlichen US-amerikanischen Warnungen vor einer russischen Invasion der Ukraine in der kommenden Woche hat sich die Regierung in Kiew verwundert gezeigt. „Falls Sie oder jemand anderes zusätzliche Informationen über einen 100-prozentigen Einmarsch am 16. [Februar, Anm. d. Red.] haben, dann geben Sie uns bitte diese Information“, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Samstag. Die Regierung sei durchaus sich bewusst, dass es Risiken gebe.

+ Schwerbewaffnete Soldaten Russlands. (Archivfoto) © Marco Longari/AFP

Dennoch würde es im öffentlichen Raum zu viele Berichte über einen großen Krieg Russlands gegen die Ukraine geben. Kiew sei zwar auf alles vorbereitet. Doch: „Der beste Freund für die Feinde ist Panik in unserem Land“, so Selenskyj. All diese Informationen würden nur Panik schüren und der Ukraine nicht helfen.

Ukraine-Konflikt: Bundesregierung mit dringender Warnung

+++ 13.20 Uhr: Nachdem das Auswärtige Amt eine Reisewarnung für die Ukraine ausgesprochen hat, hat sich Außenministerin Annalena Baerbock detailliert vom weiteren Vorgehen Deutschlands im Ukraine-Konflikt geäußert. „Wir werden unsere Botschaft in Kiew offen halten“, sagte sie am Samstagmittag in Kairo, Ägypten. Allerdings werde das Botschaftspersonal massiv reduziert, so Baerbock (s. Update v. 12.00 Uhr). Das betrifft zum Beispiel die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Baerbock erklärte, dass das Treffen zwischen Olaf Scholz und Wladimir Putin am Dienstag von zentraler Bedeutung sei: „Wir sind bereit zum Dialog“, betonte die Außenministerin. Man müsse dennoch auf alle möglichen Szenarien vorbereitet sein.

Ukraine-Konflikt: Russland startet Marinemanöver

+++ 12.45 Uhr: Russland hat inmitten des Ukraine-Konflikts ein Marinemanöver im schwarzen Meer, nahe der Halbinsel Krim, gestartet. Das russische Verteidigungsministerium teilte am Samstagmorgen mit, dass von Sewastopol und Noworossijsk aus „mehr als 30 Schiffe der Schwarzmeerflotte“ ins Meer gestochen seien. Hintergrund der Militärübung Russlands sei, dass „die Meeresküste der Halbinsel Krim, die Stützpunkte der Streitkräfte der Schwarzmeerflotte“ und die Einrichtungen des „Wirtschaftssektors“ vor möglichen „militärischen Bedrohungen“ zu schützen, hieß es.

Das neueste Marinemanöver verstärkt im Westen die Befürchtungen vor einer Invasion in der Ukraine. Die US-Regierung warnte bereits mehrfach davor. Laut einer Einschätzung der CIA wird mit einem Einmarsch in der kommenden Wochen gerechnet (s. Updates v. 06.00 Uhr und 08.30 Uhr).

Ukraine-Konflikt: Bundesregierung mit dringender Warnung

+++ 12.00 Uhr: Die deutsche Bundesregierung hat dazu aufgerufen, die Ukraine umgehend zu verlassen. „Wenn Sie sich derzeit in der Ukraine aufhalten, prüfen Sie, ob Ihre Anwesenheit zwingend erforderlich ist. Falls nicht, reisen Sie kurzfristig aus“, teilte das Auswärtige Amt mit. Zuvor hatten die USA vor einer russischen Invasion am Mittwoch gewarnt (s. Updates v. 06.00 Uhr und 08.30 Uhr).

Außenministerin Annalena Baerbock kündigte zudem an, dass Deutschland nicht unbedingt benötigtes Botschaftspersonal aus der Ukraine abziehen wird. Familienangehörige von Botschaftsangehörigen sollen zudem sofort abreisen.

+++ 11.30 Uhr: Die russische Botschaft in den USA hat die Warnungen der CIA vor einer Invasion in der Ukraine als „haltlos“ zurückgewiesen. Derzeit werde „Alarmismus“, ohne Beweise zu haben, verbreitet. Das teilte Botschafter Anatoli Antonow mit. Die USA seien mit einer „Propaganda-Kampagne“ gegen Russland beschäftigt.

+ Ein Kampfjet der russischen Luftwaffe. (Archivfoto) © Lev Fedoseyev/Imago Images

Ukraine-Konflikt: USA planen Evakuierung von Botschaft

+++ 08.30 Uhr: Die USA planen offenbar ihre Botschaft in der ukrainischen Hauptstadt Kiew zu evakuieren. Das berichtet die Nachrichtenagentur AP am Samstagmorgen. Demnach hat das US-Außenministerium in der Nacht Pläne veröffentlicht, wonach 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Botschaft die Stadt verlassen sollen.

Vorerst ist eine Verlegung innerhalb der Ukraine vorgesehen: in den äußersten Westen des Landes, nahe der Grenze zu Polen. Sie sollen nicht außer Landes geschafft werden, um die diplomatische Präsenz aufrecht zu erhalten. Bereits am Freitag (11.02.2022) wurden alle US-Bürgerinnen und Bürger aufgefordert die Ukraine zu verlassen. „Die Gefahr ist groß“, betonte der nationale Sicherheitsberater Jack Sullivan. Die CIA rechnet mit einer Invasion Russlands am Mittwoch (s. Update v. 06.00 Uhr).

Ukraine-Konflikt: Biden telefoniert mit Putin

+++ 06.45 Uhr: Die Lage im Ukraine-Konflikt spitzt sich weiter zu. Russland steht Medienberichten zufolge unmittelbar vor einer Invasion (s. Update v. 06.00 Uhr). Unter anderem deshalb wurde ein Telefonat zwischen Wladimir Putin und Joe Biden für Samstag angesetzt. „Sie werden am Samstagmorgen sprechen“, sagte ein US-Regierungsvertreter am Freitag. Russland habe zunächst ein Telefonat für Montag vorgeschlagen, so der Sprecher. „Wir haben dann Samstag vorgeschlagen, und sie haben es angenommen.“ Samstagmorgen in Washington D.C. entspricht dem Mittag oder frühen Nachmittag in Deutschland.

Ukraine-Konflikt: Russland steht kurz vor Invasion

Update vom Samstag, 12.02.2022, 06.00 Uhr: Russland wird offenbar in der Ukraine einmarschieren. Das legen Medienberichte nahe. Demnach rechnet die US-Regierung mit einer Invasion in der kommenden Woche. Das berichtet das Nachrichtenmagazin Spiegel. Zuvor hatte bereits das US-Medium PBS News Hour berichtet, dass Russlands Präsident Wladimir Putin seine Entscheidung dem Militär mitgeteilt habe. Teil davon waren demnach konkrete Routen. Laut den Berichten steht der kommende Mittwoch (16.02.2022) als Zeitpunkt der Invasion fest.

Ukraine-Konflikt: USA schicken Tausende weitere Soldaten nach Polen

+++ 22.30 Uhr: Die USA verlegen angesichts der Ukraine-Krise rund 3000 weitere Soldaten in den Nato-Partnerstaat Polen. Das habe Verteidigungsminister Lloyd Austin auf Geheiß von Präsident Joe Biden angeordnet, erklärte das Verteidigungsministerium in Washington am Freitag. Die Soldaten einer Luftlandedivision aus dem Bundesstaat North Carolina würden in „den nächsten Tagen“ aufbrechen und sollen Anfang nächster Woche vor Ort sein, hieß es weiter.



Die US-Regierung hatte erst Anfang Februar die Verlegung von rund 2000 Soldaten nach Europa angekündigt. Rund 1700 davon sollten ebenfalls nach Polen verlegt werden, ein Nachbarland der Ukraine. Zwei Drittel davon seien bereits angekommen, erklärte das Pentagon am Freitag. Auch die 300 zusätzlich nach Deutschland verlegten Soldaten seien bereits vor Ort. „Alles in allem umfassen diese 5000 zusätzlichen Soldaten eine hochmobile und flexible Truppe, die zu mehreren Einsätzen fähig ist“, erklärte das Ministerium. Es gehe darum, die östlichen Nato-Partner zu beruhigen und mögliche Aggressionen abzuwenden, hieß es weiter.

Ukraine-Konflikt: EU und weitere Staaten fordern Mitarbeitende auf, das Land zu verlassen

+++ 20.45 Uhr: Weitere Länder haben ihre Staatsangehörigen aufgefordert, das Land sofort zu verlassen. „Britische Staatsangehörige, die sich in der Ukraine aufhalten, sollten diese jetzt verlassen, solange noch kommerzielle Mittel zur Verfügung stehen“, erklärte das britische Außenamt laut AFP am Freitag (11.02.2022).

Norwegen verdeutlichte die „ernste und unvorhersehbare Lage“ in der Ukraine. Der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, sagte am Freitag, US-Bürger sollten die Ukraine innerhalb der „nächsten 24 bis 48 Stunden“ verlassen.

+++ 20.10 Uhr: Mitarbeitende der Europäischen Union (EU) werden aktuell aufgefordert, die Ukraine zu verlassen. Am Freitag (11.02.2022) sagt ein Sprecher des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD): „Bis auf Weiteres wurde dem nicht-essentiellen Personal die Möglichkeit gegeben, das Land zu verlassen. Wir werden die Situation weiterhin im Einklang mit unserer Fürsorgepflicht gegenüber unseren Mitarbeitern und in enger Absprache und Koordination mit den EU-Mitgliedstaaten bewerten.“

Auch Matti Maasikas, der EU-Botschafter in der Ukraine, rief Mitarbeitende dazu auf, das Land zu verlassen: „Ich fordere alle ausländischen Mitarbeiter, mit Ausnahme der wichtigsten Mitarbeiter, auf, die Ukraine so schnell wie möglich zu verlassen.“

Ukraine-Konflikt: USA verlegen F-16-Kampfjets in die Region

+++ 18.45 Uhr: Die US-Luftwaffe verlegt F-16-Kampfjets nach Rumänien. Vom US-Luftwaffenstützpunkt Spangdahlem in Rheinland-Pfalz, wird eine unbekannte Anzahl an F-16-Kampfjets an den rumänischen Stützpunkt Fetesti verleg, das berichtet AFP mit Verweis auf die US-Luftwaffe. Laut dieser sollen die Jets noch am heutigen Freitag (11.02.2022) auf dem NATO-Stützpunkt in Rumänien landen. Weniger als 100 Kilometer trennen den Stützpunkt vom Schwarzenmeer. Grund für die Verlegung seien die „durch Russlands militärischen Aufmarsch nahe der Ukraine verursachten“ Spannungen.

Gemeinsam mit italienischen F-16-Kampfjets werden sich die ehemals in Deutschland stationierten Jets an der Nato-Luftraumüberwachung beteiligen, das teilte die US-Luftwaffe mit. Erst am Donnerstag (10.02.2022) landeten US-Langstreckenbomber vom Typ B-52 in Großbritannien. Nach Angaben der US-Luftwaffe handelte es sich hierbei allerdings um eine „seit langem“ geplanten Übung.

Ukraine-Konflikt: Scholz, Biden und Verbündete besprechen heute Strategie

+++ 16.57 Uhr: US-Präsident Joe Biden will sich noch heute mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und weiteren Verbündeten über den Ukraine-Konflikt austauschen. An der Schalte um 17 Uhr sollen zudem EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, EU-Ratschef Charles Michel, Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron, der britische Premierminister Boris Johnson, Polens Präsident Andrzej Duda, der rumänische Staatspräsident Klaus Iohannis, Italiens Ministerpräsident Mario Draghi sowie Kanadas Premier Justin Trudeau teilnehmen, wie das Weiße Haus mitteilte.

In dem Gespräch solle es um die „gemeinsame Besorgnis über Russlands fortgesetzte militärische Aufstockung“ an der ukrainischen Grenze gehen. Ziel sei es, sich weiter über die „Koordinierung von Diplomatie und Abschreckung“ auszutauschen.

Ukraine-Konflikt: Spanische Luftwaffe schickt mehrere Kampfjets

+++ 15.43 Uhr: Angesichts der zunehmenden Spannungen wegen des russischen Truppenaufmarsches an den Grenzen zur Ukraine hat Nato-Mitglied Spanien am Freitag (11.02.2022) vier Kampfflugzeuge nach Bulgarien verlegt. 130 Soldaten als Bodenpersonal seien bereits in den vergangenen Tagen auf der Luftwaffenbasis Graf Ignatiewo des Nato-Mitglieds Bulgarien eingetroffen, teilte die spanische Luftwaffe mit.

Die Maschinen vom Typ Eurofighter sollen bis Ende März vor allem die Luftraumüberwachung über dem Schwarzen Meer verstärken und russische Flugzeuge abfangen, berichtet die Zeitung La Vanguardia. Anschließend würden die vier Kampfjets ins Baltikum verlegt.

USA über Ukraine-Konflikt: „Invasion könnte jederzeit beginnen“

+++ 11.31 Uhr: US-Außenminister Antony Blinken warnt vor einer Eskalation des Ukraine-Konflikts. Ihm zufolge könnte eine russische Invasion in der Ukraine jederzeit beginnen. Er erkenne weiter sehr beunruhigende Anzeichen einer Eskalation vonseiten Russlands, sagte Blinken bei einer Pressekonferenz im australischen Melbourne. Dazu zähle auch die Ankunft neuer Streitkräfte an der ukrainischen Grenze.

„Wie zuvor schon gesagt, sind wir in einem Zeitfenster, in dem jederzeit eine Invasion beginnen könnte.“ Dies könnte auch während der Olympischen Winterspiele 2022* sein, die derzeit in China* stattfinden. Das US-Außenministerium hat US-Staatsbürger bereits dazu aufgefordert, die Ukraine umgehend zu verlassen.

+ Soldaten der 92. mechanisierten Iwan-Sirko-Brigade der ukrainischen Streitkräfte fahren während einer Militärübung auf einem Panzer. © dpa

