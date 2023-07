TV-Moderatorin Susann Atwell: „Ich finde Alterslosigkeit nicht erstrebenswert“

Von: Kathrin Rosendorff

„Bis die Wechseljahre ein positives Image bekommen, davon sind wir noch weit entfernt“, sagt Susann Atwell. Foto; Karolina Woznicka © Karolina Woznicka

Aber auch für Susann Atwell war es ein langer Weg zu der Einsicht, dass das Leben mit den Wechseljahren nicht vorbei ist. Ein Gespräch mit der TV-Moderatorin über Scham, Chancen – und wie sie jungen Frauen mit ihrem Podcast Mut machen will.

Hallo, ich bin Susann“, sagt TV-Moderatorin Susann Atwell und fragt, was man denn trinken mag. Bevor das Interview losgeht, bestellt sie im Café der Lounge des Hessischen Rundfunks eine Tasse Kräutertee und bringt diese selbst an den Tisch. Die 1,80 Meter große Moderatorin trägt an diesem Tag eine coole Brille und ein weißes T-Shirt, sie wirkt entspannt und fröhlich.

Für ihren ersten Podcast „Mutmacherinnen“ hat Susann Atwell elf Frauen interviewt, die zwischen 40 und Mitte 50 einen Neustart im Leben gewagt haben. Atwell selbst ist 55 Jahre alt. Sie sagt: „Die Zeiten, in denen Frauen mittleren Alters nur noch beige Kleidung trugen, sind zum Glück vorbei.“ Und mit 50 sei das Leben eben auch nicht vorbei. Im Interview erzählt sie aber auch, warum das Thema Wechseljahre immer noch oft schambehaftet ist und was sich ändern muss.

Frau Atwell, auf Instagram und Tiktok wird zwar immer mehr und offener über die Wechseljahre gesprochen – aber trotzdem verbinden die meisten Frauen noch nicht wirklich etwas Positives damit, fürchten fast schon die Wechseljahre. Wie war das bei Ihnen? Wie haben Sie sich die Menopause als junge Frau vorgestellt?

Meine Mutter hat nie über die Wechseljahre gesprochen. Als ich nachfragte, sagte sie, dass sie erst ganz spät, so mit 60, reingekommen wäre. Das war’s. Es hat aber nie ein aufklärendes Gespräch stattgefunden. Ich dachte, als ich jünger war: Wechseljahre, ja, man bekommt seine Periode nicht mehr und hat diese ganzen fiesen Begleiterscheinungen: Hitzewallungen, Scheidentrockenheit, Unlust, Griesgram, man wird unattraktiv, bekommt Falten und blendet sich so langsam aus der Gesellschaft aus …

Klingt nicht nach etwas Erstrebenswertem …

Überhaupt nicht. Der wirkliche Schockmoment kam, als ich mit Ende 40 meinen Frauenarzt ansprach, weil ich Schlafstörungen hatte. Ich fragte ihn: „Das sind die Wechseljahre, oder?“ Und er sagte nur: „Ja, das kann sein. Aber ich muss Ihnen an dieser Stelle sagen, ich weiß darüber nichts. Ich habe das Thema nur ein Semester studiert. Da müssen Sie zum Endokrinologen.“

Ihr Frauenarzt ist vermutlich kein Einzelfall...

Es ist ja überhaupt noch eine sehr sexistische Medizin. Die Ausbildung vieler Frauenärzte kommt noch aus einer Zeit, wo es darum ging, die Bevölkerung zu mehren. Möglichst viele Kinder zu bekommen. Was mit den Frauen passiert, wenn sie es nicht mehr können, ist hinten runtergefallen. Zum Glück kommt da gerade eine große Bewegung rein. Getrieben von den eigenen Symptomen, ist bei mir eine Neugierde entstanden, aber auch eine Entrüstung darüber, dass es in unserer Gesellschaft nicht mehr Aufklärung gibt. Die Wechseljahre sind nicht einfach. Ich selbst mache eine Hormonersatztherapie, deswegen glaube ich nicht mehr so viel zu spüren. Mir geht es gut, aber es ist ein Einschnitt. Jemand hat mal gesagt, es ist wie eine zweite Pubertät. Das finde ich ganz treffend.

In Ihrem Podcast sagen Sie auch, der Hormonwechsel hat nicht nur negative Begleiterscheinungen, sondern gibt vielen Frauen wie Ihren Protagonistinnen mehr Mut, ihr Leben komplett zu ändern. Warum ist das so?

Wenn sich die Hormone in den Wechseljahren verändern, dann zieht sich das Östrogen zurück und das Testosteron tritt in den Vordergrund. Durch unseren Zyklus sind wir in einem Östrogennebel, der dafür sorgt, dass wir es allen schön machen wollen, dass es allen gut geht, die wir lieb haben. Wenn das „Mama-Hormon“ dann weniger da ist, denken wir mehr an uns. Diese Tatsache fand ich sehr spannend. Dann habe ich überlegt: Wo sind denn diese Frauen in meinem Umfeld? So entstand die Idee zum Podcast. Ich habe bewusst keine Prominente gewählt. Ich wollte Frauen aus der Mitte der Gesellschaft haben, die diesen Neustart in verschiedenen Bereichen erlebt haben.

Wer hat Sie besonders beeindruckt?

Es sind alles tolle Frauen. Aber der krasseste berufliche Wechsel hat bei Beate Stelzer stattgefunden, sie war 20 Jahre Intensivkrankenschwester mit Leib und Seele. Sie hat dann von heute auf morgen aufgehört, hat ihr Abitur mit Anfang 40 nachgemacht und Nautik studiert und ist jetzt eine von ganz wenigen Container-Frachtschiff-Kapitäninnen. Das hat mich sehr beeindruckt.

Sehen Sie sich als Mutmacherin?

Ich kann Mutmacherin sein, weil ich mit Mitte 50 selbst schon viel erlebt habe. Ich habe meine Töchter getrennt von ihren Vätern lebend aufgezogen, hatte zwischendurch große finanzielle Probleme, musste vor über zehn Jahren Privatinsolvenz anmelden, aus der ich mich aber rausgekämpft habe, und mit Männern habe ich sowieso immer Themen …

Sie sind nun seit vielen Jahren im TV als Moderatorin zu sehen, waren für ProSieben bei den Oscars. Wie ist es, vor der Kamera zu altern?

ZUR Person Susann Atwell wird 1967 in Hamburg geboren. Sie beginnt Archäologie und Germanistik in ihrer Heimatstadt zu studieren und modelt, bevor sie 1992 ins Fernsehgeschäft einsteigt. Ihre TV-Karriere beginnt beim Pay-TV-Sender Premiere, von 1997 bis 2005 moderiert sie verschiedene Boulevardsendungen bei ProSieben, unter anderem „SAM“ oder „Cinema TV“. Für den Privatsender berichtet sie auch von Oscarverleihungen oder den Golden Globes. Seit 2009 ist Atwell beim Hessischen Rundfunk mit der Sendung „Maintower“ zu sehen, seit 2011 moderiert sie im NDR das Magazin „Rund um den Michel“. Atwell hat zwei Töchter, Ema (30) und Ava (17). Die „Mutmacherinnen“ ist ihr erster Podcast. Die elf Folgen des Hessischen Rundfunks werden wöchentlich in der ARD Audiothek veröffentlicht und gibt es zudem überall, wo es Podcasts gibt. rose

Ich habe früher nie gedacht, dass ich mit 55 Jahren noch vor der Kamera stehe – und zwar nicht, weil ich es nicht mehr wollen würde, sondern ich war mir sicher, man hätte mich schon lange aussortiert. Ich kenne auch einige Zitate von Medienmännern, die, als ich jung war, älteren Kolleginnen sagten: „Na das ist doch ganz selbstverständlich, dass mit Anfang 40 Schluss ist.“ Und wenn man sich heute bei meinem früheren Sender ProSieben umschaut, da moderieren keine Frauen in meinem Alter. Da sind aber noch die älteren Männer wie Steven Gätjen...

Er ist jetzt 50...

Ja, mit ihm habe ich damals angefangen. Beim Hessischen Rundfunk fühle ich mich hingegen sehr aufgenommen. Ich habe einige Kolleginnen in meinem Alter.

Gerade in den USA sprechen immer mehr prominente Frauen offen über ihre Wechseljahre. Hollywoodstar Drew Barrymore (48) sagte in einem Interview, die Wechseljahre sollten kein Tabu sein und dass Frauen anfangen sollten, miteinander zu sprechen: „Make it fun, make it sexy. Make it humorous.“ Das ist doch eine gute Entwicklung, oder nicht?

Auf jeden Fall ist das ein Anfang. Aber hier in Deutschland gibt es bislang nicht so viele prominente Frauen, die darüber öffentlich reden. Bis die Wechseljahre ein positives Image bekommen, davon sind wir noch weit entfernt, aber zumindest sind wir auf dem Weg, dass es okay ist, darüber zu reden. Ich kenne aber immer noch genug Frauen, die sich schämen.

Was glauben Sie, warum sind die Wechseljahre noch immer so schambehaftet?

Daran ist das Patriarchat schuld, denn wer sagt denn, dass wir nicht mehr attraktiv sind? Das sagen doch nur Männer und das ist in unseren Köpfen. Deswegen finde ich es toll, dass es jetzt Frauen gibt, die Awareness, die ein Bewusstsein schaffen wollen. Am Anfang steht immer die Aufklärung. Wir müssen unseren jüngeren Geschlechtsgenossinnen erst mal erklären, was da passiert und warum nicht darüber gesprochen wird – und gleichzeitig ein Vorbild für sie sein. Das Leben ist mit den Wechseljahren nicht vorbei.

Sind wirklich nur die Männer schuld?

Naja, wir gehören auch dazu. Wir sind keine willenlosen Wesen. Wenn unsere Freundin sagt: „Vielleicht bist du in den Wechseljahren“, reagieren wir oft mit: „Ich? Ich bin noch lange nicht in den Wechseljahren.“ Warum ist das so? Oder wieso haben wir das Gefühl, wenn ich in den Wechseljahren bin, werde ich unsichtbar? Diesen Satz hört man ganz oft. Nur weil ich keine Eier mehr produziere, bin ich nicht mehr attraktiv? Das ist doch Quatsch!

Ist Ihr Podcast auch etwas für Männer ?

Ja, natürlich. Vor allem, weil die meisten Männer, die ich kenne in meinem Alter, den Raum verlassen, wenn es um das Thema geht. Für die sind Wechseljahre „bäh!“, Dabei sollten sie sich doch unbedingt für die Wechseljahre interessieren, weil es ihre Lebensgefährtin betrifft, ihre Mutter oder eben irgendwann ihre Töchter, die das durchleben. Da ist es doch vielleicht ganz spannend zu erfahren, durch welche körperlichen und seelischen Prozesse, die Frauen, die mir nahe stehen, gehen müssen.

Was sollte sich ändern ?

Ich wünsche mir, dass es eine größere Sichtbarkeit gibt von Frauen im mittleren Alter. Auch in Filmen. Dass die Protagonistinnen nicht immer nur die Mutter, Großmutter oder Ehefrau von dem großen Dirigenten sind, sondern eine eigene Geschichte haben. Zeigen, dass sie keinen Kerl brauchen, um ein erfülltes Leben zu führen.

Das ist auch eine der Botschaften von Greta Gerwigs Kinoerfolg „Barbie“. Zudem gibt es im Film eine rührende Szene, in der Margot Robbie alias Barbie zum ersten Mal in ihrem Leben in das Gesicht einer alten Frau sieht und sagt: „Sie sind so schön!“ Aber in der realen Welt werden eher weibliche Stars wie Jennifer Lopez, die mit Ü-50 viel jünger aussieht, als Vorbild gefeiert. Wie empfinden Sie das?

Ich fand es lange großartig, dass Frauen wie Jennifer Lopez oder Heidi Klum „noch so toll für ihr Alter aussehen“, wobei ich den Ausdruck eigentlich nicht mag. Aber dann habe ich nochmal nachgedacht. Ich selbst habe zwei Töchter und wenn ich jetzt faltenfrei, superschlank, fit und 20 Jahre jünger aussehend vor ihnen rumhüpfe: Was ist das für ein Druck, den man ganz früh aufbaut? Abgesehen davon finde ich Alterslosigkeit nicht erstrebenswert. Ich finde es schön, schön alt zu sein.