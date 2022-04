Frachter mit 750 Tonnen Diesel an Bord sinkt vor Tunesien: Notfallplan soll Umweltkatastrophe verhindern

Von: Sandra Kathe

Ein Tankschiff, das 750 Tonnen Diesel geladen hatte, ist am Freitagabend vor der Küste von Tunesien in Seenot geraten und am Samstagmorgen gesunken. (Symbolbild) © Eero Vabamägi/Imago

Bei einem Unwetter ist ein Frachter vor der Küste Tunesiens in Seenot geraten und gesunken. Um eine Umweltkatastrophe zu verhindern, ist ein Notfallplan aktiviert.

Tunis – Vor der Küste Tunesiens ist nach einem Sturm ein Frachter mit etwa 750 Tonnen Diesel an Bord havariert und auf Grund gelaufen. Nach Regierungsangaben drohte Treibstoff aus dem gesunkenen Schiff auszulaufen, die tunesische Umweltministerin Leila Chikhaoui hat jedoch inzwischen in einem Fernsehinterview versichert, dass die Lage „unter Kontrolle“ sei.

Um eine Umweltkatastrophe zu verhindern, hätten die Behörden an dem Unglücksort im Golf von Gabès, etwa 7 Kilometer von der Küste entfernt, einen Notfallplan aktiviert. So sollten etwa schwimmende Barrieren verhindern, dass sich ausgelaufener Treibstoff verbreite, der nun aus dem Wrack abgesaugt werden soll.

Unterwegs von Ägypten nach Malta: Schiff mit 750 Tonnen Diesel an Bord sinkt vor Tunesien

Laut Angaben der Nachrichtenagentur AFP sei das Schiff, das von der ägyptischen Hafenstadt Damiette in Richtung der Insel Malta unterwegs war, am Freitagabend (15.04.2022) aufgrund eines Unwetters in Seenot geraten. Infolgedessen hätte die siebenköpfige Crew des Frachters darum gebeten, wegen der schlechten Wetterbedingungen in tunesisches Gewässer einfahren zu dürfen.

Unterwegs zur Küste drang laut Angaben des Umweltministeriums Wasser in das unter der Flagge Äquatorialguineas fahrende Schiff ein und Behörden und Seenotretter entschieden, die Besatzung des Frachters zu evakuieren. Zum Zeitpunkt der Evakuierung stand das Wasser bereits zwei Meter hoch im Maschinenraum. Die Schiffsbesatzung wurde nach einer ärztlichen Untersuchung in einem Hotel untergebracht. Am Samstagvormittag ist das Schiff dann gesunken.

Schiffsunglück vor Tunesien: Gericht ermittelt zur Ursache des Untergangs

Nun ermittelt ein tunesisches Gericht zur Ursache des Schiffsunglücks, seinen Folgen sowie möglichen Verantwortlichen: Wie Gerichtssprecher Mohamed Karray der AFP sagte, habe es bislang nur einen minimalen Treibstoffaustritt gegeben. Eine „Katastrophe im Golf von Gabès“, in dem auch die beliebte Urlaubsinsel Djerba liegt, halte er für ausgeschlossen.

Vor etwa einem Jahr hatte in Ägypten das Schiffsunglück des Containerschiffs „Ever Given"* für Chaos im Suezkanal gesorgt. (ska mit AFP/dpa).