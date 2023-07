Tristesse zentral

Teilen

Die Treppenstraße in Kassel war die erste Fußgängerzone. Seit fünf Jahren arbeiten Stadt und Gewerbe an Plänen für deren Belebung. j. göres © Joachim Goeres

Vor 70 Jahren wird in Kassel die erste Fußgängerzone Deutschlands eingeweiht – in Zeiten von Internet und Lieferdiensten stellt sich nicht nur hier die Frage, ob das Konzept eine Zukunft hat.

Breite Rasenflächen mit bunten Blumenbeeten und Bäumen, links und rechts davon je ein schmaler Weg vorbei an Schaufenstern kleiner Läden und Restaurants – so sieht sie aus, die Treppenstraße in Kassel. 1953 wurde sie als erste Fußgängerzone in Deutschland eröffnet. Damals wurde die 300 Meter lange Verbindung vom Hauptbahnhof zum zentralen Friedrichsplatz angelegt, um die Menschen zum Einkaufen in die Innenstadt zu locken – und zwar zu Fuß. Die Zahl der tödlichen Verkehrsunfälle war in den 50er Jahren gemessen an der geringen Zahl der Autos so hoch, dass die Schöpfer der autogerechten Nachkriegsstädte sichere Zonen für Passanten schaffen wollten. Kassel wurde damit Vorbild für Tausende Fußgängerzonen im ganzen Land. Und heute?

Zahlreiche leerstehende Geschäfte findet man sowohl in der Treppenstraße als auch in den angrenzenden Fußgängerstraßen Kassels. „Die Treppenstraße leidet. Stufen sind schief, der Pflegeaufwand ist hoch. Wir müssten einige Millionen für die Sanierung investieren. Das größte Problem ist, dass sie durch die Treppenstufen nicht barrierefrei ist. Da suchen wir noch nach einer Lösung“, sagt Christof Nolda. Der Kasseler Stadtbaurat sprach auf der Veranstaltung „70 Jahre Fußgängerzonen in Deutschland“ der Bundesstiftung Baukultur am Donnerstag in Kassel, auf der es vor allem um die Zukunftsperspektiven angesichts boomenden Internethandels und der Krise der Innenstädte ging. Kaufhäuser, Banken und Postgebäude verschwinden zunehmend, die Zentren drohen ihre Funktion zu verlieren.

Nolda bleibt dennoch Optimist: „Seit fünf Jahren sind die Ladeneigentümer zu intensiven Gesprächen über Zukunftskonzepte bereit, außerdem sinken die Mietpreise. Dadurch sind in der Innenstadt ganz neue Dinge möglich.“ In der Kasseler Fußgängerzone befinden sich heute Räume der Universität, ein Schülerforschungszentrum, soziale Einrichtungen, das Jugendamt. „Seit Corona haben sich die Flächen für die Außengastronomie verdoppelt“, erzählt Nolda und freut sich, dass die Fußgängerzone sich zum Treffpunkt entwickelt. Dabei müssen sich Passanten die zentrale Einkaufsstraße Obere Königsstraße mit der Straßenbahn teilen. „So sorgen wir dafür, dass die Einwohner aus allen Richtungen in die City kommen“, sagt Nolda. Dazu sollen auch die Investitionen in schönere Bänke, neue Bodenbeläge, ordentliche Lampen, moderne Mülleimer und mehr Bepflanzung beitragen.

Ebenfalls seit den 50er Jahren ist mitten in Kiel die 650 Meter lange Holstenstraße für den Autoverkehr gesperrt. Täglich zählt man hier 22 000 Passanten, die Verkaufsfläche beträgt mehr als 100 000 Quadratmeter, die Leerstandsquote liegt bei acht Prozent. In der Holstenstraße modernisiert man die Infrastruktur und schafft mehr Bänke, Bäume und Wasserspiele. Das Ziel ist hier das gleiche wie in Kassel: die Aufenthaltsqualität zu steigern.

„Wir investieren 40 Millionen Euro in die Fußgängerzone und haben dadurch private Investitionen von Geschäftsleuten in Höhe von 400 Millionen ausgelöst“, sagt die Kieler Baustadträtin Doris Grondke. Sie ist überzeugt, dass die gesichtslosen Fußgängerzonen mit ihren überall gleichen Filialisten sich hin zu inhabergeführten Geschäften entwickeln werden, um eine Zukunft zu haben. Für Doris Grondke ist zudem klar, dass der Handel alleine für eine attraktive Fußgängerzone nicht ausreicht. So liegt an der Holstenstraße auch ein Konzerthaus, das für 28 Millionen Euro saniert wurde. Das Schloss am Ende der Holstenstraße wurde von der Stadt gekauft und soll neu entwickelt werden. In einem historischen Gebäude hat die Stadt das Forum für Baukultur gegründet – hier wird regelmäßig über die Zukunft der Stadt diskutiert. „Es wichtig, mit den Bewohnern im Gespräch zu bleiben. Es ist ein gesellschaftlicher Konsens zur Rettung der Innenstädte nötig“, sagt Grondke. Dafür müsse die Holstenstraße auch zum Wohnen attraktiver werden, etwa durch das Anlegen von Innenhöfen.

Für Barbara Ettinger-Brinckmann, ehemals Präsidentin der Bundesarchitektenkammer, haben viele Städte selber zum Niedergang ihrer Fußgängerzonen beigetragen: „Alleine in Kassel gibt es drei Shopping-Center. Ihr Bau war ein Fehler – da braucht man sich über den Leerstand in den Fußgängerzonen nicht zu wundern.“

Wenig optimistisch ist auch Wolfgang Christ, Architekt und Geschäftsführer des Urban Index Instituts aus Heidelberg. „Es gibt Städte wie Baden-Baden, die viel für ihre Fußgängerzone tun und so Menschen von weit weg zum Bummeln und Einkaufen anlocken. Und es gibt hässliche Fußgängerzonen, in denen nichts passiert. Es wird eine Abstimmung mit den Füßen geben, die Hälfte der rund 3000 Fußgängerzonen wird verschwinden“, lautet seine Prognose. Im niedersächsischen Celle wurde vor Jahren eine der schönsten Fußgängerstraßen der Fachwerkstadt wieder für den Autoverkehr freigegeben. Geschäftsleute versprachen sich davon mehr Frequenz, wenn die Kauffreudigen wieder ihren Wagen in der Nähe parken können. Die Rechnung ging nicht auf – der Leerstand ist eher gewachsen.