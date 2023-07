Trauriger Rekord

Von: Gerd Braune

Die Feuer, hier in der Region Donnie Creek, haben nahezu eine Fläche in der Größe von Bayern und Baden-Württemberg zusammen zerstört. © dpa

Kanadas Waldbrandsaison ist noch lange nicht vorbei, klar ist aber schon jetzt: Seit Beginn der Aufzeichnungen ist noch nie so viel Fläche verbrannt. In abgelegenen Gebieten sind vor allem indigene Gemeinden gefährdet.

Zur Mitte der Waldbrandsaison 2023 ist in Kanada bereits ein dramatischer Rekord erreicht: In diesem Jahr ist schon mehr Wald- und Buschfläche von Flammen vernichtet worden als in jedem anderen Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen vor gut 40 Jahren. Rund 100 000 Quadratkilometer Wald wurden zerstört. Zwei Feuerwehrleute kamen ums Leben. Bundes- und Provinzregierungen warnen vor hohen Brandrisiken bis in den Herbst – und bitten um internationale Hilfe.

Am Sonntag teilten Regierungsstellen des Arktisterritoriums Nordwest-Territorien mit, dass ein Mitglied der Feuerwehr den Verletzungen erlegen sei, die es am Samstag beim Kampf gegen die Flammen im Bezirk Fort Liard erlitten hatte. Am Freitag war in der Pazifikprovinz British Columbia eine Feuerwehrfrau von einem umstürzenden Baum getötet worden. Der Westen Kanadas mit British Columbia, dem Norden Albertas und Teilen der Nordwest-Territorien ist nun im wahrsten Sinne des Wortes Kanadas Brennpunkt. Hinzu kommen große Feuer in Quebec. Landesweit brennen Wälder, Busch- und Grasland an 877 Stellen. 573 Feuer werden als „außer Kontrolle“ beschrieben.

In abgelegenen Gebieten sind vor allem indigene Gemeinden gefährdet. Dies bedeutet nicht immer eine akute Gefährdung durch Feuer. In mehreren Gemeinden war durch Rauch und Qualm die Luftqualität so schlecht, dass Menschen in Sicherheit gebracht werden mussten. Auch auf weiter entfernte Städte wirkten sich die Brände aus. Toronto, Ottawa und Montreal hatten erschreckend schlechte Luftqualität. „Wir mussten zuhause bleiben. Schon bei einem kleinen Spaziergang spürten wir das Brennen in den Atemwegen“, sagt Barbara, eine Bewohnerin Ottawas. Bilder von Smog, der aus Kanada an die US-Ostküste und New York zog, erregten Aufsehen.

In Zentral- und Nord-British Columbia brennen rund 400 Feuer. 2000 Feuerwehrleute sind dort im Einsatz. Viele sind seit Tagen im Einsatz und benötigen eine Pause. Hilfe des Bundes sowie aus dem Ausland soll dies ermöglichen. Das kanadische Militär steht für Evakuierungen bereit, verschiedene Provinzen helfen und aus dem Ausland kamen Feuerwehrleute etwa aus Mexiko, den USA, Frankreich und Südafrika. „Es ist eine Herausforderung in Kanada und überall in der Welt, jetzt zusätzliche Kräfte zu finden“, sagt Cliff Chapman, Sprecher des Wildfire Service von British Columbia. „Es ist ein sehr gefährlicher Job. Die jetzigen Bedingen machen es noch gefährlicher für unser Personal, das 14-, 16-, 20-stündige Arbeitstage hat.“

Allein für British Columbia sind 70 Evakuierungswarnungen oder -anordnungen in Kraft. Sie betreffen kleine Siedlungen, Campingplätze und alleinstehende Häuser an Seen der Region. Bereits mehr als eine Million Hektar (10 000 Quadratkilometer) Waldfläche sind verbrannt. „So früh in der Saison die Marke von einer Million Hektar zu überschreiten, ist bedeutend“, sagt Chapman. Im Norden der Provinz frisst sich das Donnie Creek-Feuer durch das traditionelle Gebiet der Blueberry River First Nation. Allein dieses Feuer hatte nach Berichten bereits Mitte vergangener Woche eine Größe von 5700 Quadratkiliometer erreicht. Es zerstört Plätze, die für die First Nation kulturelle und zeremonielle Bedeutung haben und Flächen, die zum Beerensammeln und für die Jagd genutzt werden. Mit Sorge beobachteten sie und die Angehörigen der First Nation die Entwicklung des Feuers, sagt Häuptling Judy Desjarlais der „Vancouver Sun“.

EXTREMWETTER IN DEN USA UND BRÄNDE IN EUROPA Im US-Bundesstaat Pennsylvania sind bei sturzflutartigen Regenfällen fünf Menschen getötet worden. Zwei Kinder würden vermisst, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Opfer waren am Samstag in Autos nahe der Stadt Trenton auf einer Straße weggeschwemmt worden. Unter den Toten sei auch die Mutter der beiden Kinder. Tim Brewer von der örtlichen Feuerwehr hatte gesagt, in weniger als einer Stunde seien um die 17 Zentimeter Regen gefallen. Die USA werden derzeit von Wetterextremen heimgesucht. Während es im Nordosten zu Überschwemmungen kam, ächzen Millionen Menschen im Süden unter einer Hitzewelle. Dort hat sich eine Hitzekuppel gebildet – auch „heat dome“ oder Hitzeglocke genannt. Das ist ein Hochdruckgebiet, das heiße Luft wie ein Deckel gefangenhält. Der Hochdruck verhindert die Bildung von Wolken, wodurch Sonnenstrahlen ungehindert den Erdboden aufwärmen. Der Druck lässt zugleich Luftmassen absinken, was die Luft aufwärmt und die Hitze weiter verstärkt. Die Hitzewelle der vergangenen Tage hat auch in Südeuropa zu Waldbränden geführt. Bei einem Feuer auf der spanischen Insel La Palma hat sich die Lage entspannt, auch dank besserer Wetterbedingungen, sagte der Chef der Inselregierung dem TV-Sender „RTVE“. Das seit Samstag bei Puntagorda wütende Feuer sei noch nicht unter Kontrolle. Aber der größte Teil der mehr als 4200 in Sicherheit gebrachten Menschen konnte am Sonntagabend zurückkehren. Behörden schätzen die verbrannte Fläche auf knapp 4000 Hektar. Mindestens 20 Häuser seien abgebrannt. In mehreren türkischen Provinzen haben sich ebenso Waldbrände ausgebreitet. Betroffen ist etwa die Provinz Hatay, die Anfang Februar von einem Erdbeben heimgesucht wurde. Die Nachrichtenagentur Anadolu bezifferte die Zahl der Brände am Montag auf landesweit 19. Bisher gab es demnach keine Toten, mehrere Menschen kamen mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Weiter westlich in der Provinz Mersin wurden fünf Häuser zerstört und vier Dörfer evakuiert. Auch in Asien kämpfen die Menschen mancherorts mit extremen Wetterbedingungen: Bei Regen und Überschwemmungen in Südkorea ist die Zahl der Toten auf 40 gestiegen. Im Nordwesten Chinas meldete der Wetterdienst einen neuen Rekordwert für Juli: 52,2 Grad. dpa/afp

„2023 hat bedauerlicherweise bereits das Merkmal, Kanadas schlimste Waldbrandsaison seit Beginn der Aufzeichnungen zu sein“, sagt Bill Blair, Minister für Notfallmaßnahmen. Trockenheit durch ausbleibenden Regen, ein schneearmer Winter in einigen Regionen, überdurchschnittlich hohe Temperaturen und Gewitter mit Tausenden Blitzen bilden ein gefährliches Gemisch. In dem fast zehn Millionen Quadratkilometer großen Land sind vier Millionen Quadratkilometer Wald, davon 88 Prozent boreale Wälder. Diese sind in trockenen Jahren besonders feuergefährdet. Jedes Jahr werden rund 7500 Feuer registriert, die im Durchschnitt seit etwa 1990 jährlich mehr als 2,5 Millionen Hektar Wald zerstören.

Sehr viele der Feuer sind sehr klein. Einige große Feuer – geschätzt etwa drei Prozent aller Brände – vernichten große Flächen, richten gewaltigen Schaden an und bedrohen viele Menschen. 2016 zerstörte das Fort McMurray-Feuer im Zentrum der Ölsandförderung Albertas nicht nur knapp 6000 Quadratkilometer Wald und Buschland, sondern löste auch die größte Massenevakuierung in Kanadas Geschichte aus. 88 000 Menschen flohen vor den Flammen. 2011 durchbrach ein Feuer die Barrieren, die rund um Slave Lake in Alberta errichtet wurden. 7000 Menschen mussten fliehen, ein Drittel der Gemeinde wurde von den Flammen zerstört. 2021 legte ein Feuer das Dorf Lytton in Schutt und Asche. Mehrere Menschen starben.

Langjährige Durchschnittszahlen über verbrannte Flächen werden 2023 weit übertroffen. Die bisherigen Rekorde Kanadas waren 1989 und 1995 mit mehr als sieben Millionen Hektar Brandfläche registriert worden. Nun sind diese Rekorde zur Mitte der Feuersaison, die von April bis September dauert, gebrochen. Bereits jetzt sind es 10 Millionen Hektar oder 100 000 Quadratkilometer. Das ist nahezu die Fläche von Bayern und Baden-Württemberg zusammen.

„In diesem Sommer sehen wir aus erster Hand die Auswirkungen von Klimaveränderungen. Kanada erlebt intensivere und häufiger schwere Wetterereignisse“, sagt die Chefin der kanadischen Gesundheitsbehörde, Theresa Tam, die die Bevölkerung immer wieder vor Überhitzung und Hitzschlag warnt und zu Vorsicht aufruft. Die Prognosen sind wie nicht schön. Kanada muss sich auf mehr Feuer und längere Waldbrandzeiten einstellen. British Columbias Premier David Eby befürchtet, seine Provinz und Kanada könnten 2023 die schlimmste Brandsaison seit 100 Jahren erleben.