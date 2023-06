Trauer und Vorwürfe nach Implosion des Tauchboots „Titan“

Von: Andreas Sieler

Trümmer des Tauchboots „Titan“ liegen etwa 500 Meter neben dem Wrack der „Titanic“ auf dem Meeredsgrund. © Imago

Expedition zur „Titanic“: Nach dem Tod der Besatzung der „Titan“ sind noch viele Fragen offen – etwa die nach der Unglücksursache.

Im Nachhinein wird klar, was viele von Anfang an befürchtet hatten: Die aufwändige und tagelange Rettungsaktion im Nordatlantik, der Versuch, die fünf Insassen des Tauchboots „Titan“ zu retten, hatte wohl zu keinem Zeitpunkt eine Chance auf Erfolg. 500 Meter vom Wrack der „Titanic“ entfernt wurden am Donnerstagabend die Trümmerteile des Tauchboots mit Hilfe eines ferngesteuerten Unterwasserfahrzeugs identifiziert, allem Anschein nach hat das Boot dem enormen Wasserdruck nicht standgehalten.

Ob die „Titan“ bereits am Sonntag implodiert ist, als der Kontakt zum Begleitschiff „Polar Prince“ abgebrochen ist, oder später, war am Freitag noch unklar. Sonarbojen der US-Küstenwache hatten nach deren Auskunft kein solches Ereignis registriert, Berichten zufolge lieferte aber sehr wohl ein akustisches System der US-Navy, das U-Boote aufspüren soll, Hinweise – und das bereits am Sonntag.

Fünf Männer an Borde des Tauchboots

Da war das 6,70 Meter lange Tauchboot auf dem Weg zum Wrack der 1912 gesunkenen „Titanic“, die etwa 700 Kilometer vor Neufundland in 3800 Metern Tiefe auf dem Meeresgrund liegt. An Bord waren der Tauchbootpilot und Chef des Unternehmens Oceangate, das die Expedition anbietet, Stockton Rush (61). Als Experte begleitete der französische Forscher Paul-Henri Nargeolet (77) den Tauchgang, zahlende Gäste an Bord der auch touristischen Expedition waren der britische Abenteurer Hamish Harding (58) sowie der britisch-pakistanische Unternehmensberater Shahzada Dawood (48) und dessen Sohn Suleman (19). Ob ihre Leichen gefunden und gegebenenfalls geborgen werden können, war unklar.

Laut Fachleuten haben die fünf Männer von der Implosion wohl kaum etwas mitbekommen, das Ereignis spiele sich in einem Sekundenbruchteil ab, was das menschliche Gehirn so schnell nicht erfassen könne. Das sagte die Professorin für Katastrophenmedizin und ehemalige Marineoffizierin Aileen Marty zu „CNN“. „Letztlich ist dies mit Blick auf die vielen Möglichkeiten, auf die wir sterben können, schmerzlos“, sagte sie. Erkenntnisse zur Ursache der Implosion können eventuell aus den Trümmerteilen gewonnen werden. Zwar hatte die Küstenwache angekündigt, schon am Freitag Personal und Schiffe abzuziehen, Untersuchungen auf dem Meeresboden sollten aber fortgeführt werden. „Wir werden so viele Informationen sammeln, wie wir können“, sagte John Mauger von der Küstenwache. Er sprach den Angehörigen sein Beileid aus.

Kritik an Oceangate wegen Konstruktionsweise der „Titan“

Wie in den Tagen zuvor gibt es weiter Kritik an der Expedition des Unternehmens Oceangate. Kritik an der offenbar mangelhaften Sicherheit des Tauchboots und dessen umstrittener Konstruktionsweise. Wurden Standards nicht eingehalten? Warnungen nicht ernst genommen? Davon geht unter anderem „Titanic“-Regisseur James Cameron in der „BBC“ aus, er spricht von Größenwahn und Arroganz: „Es ist eine große Ironie, dass da jetzt ein weiteres Wrack neben der ,Titanic‘ liegt, und zwar aus dem gleichen Grund.“ Cameron, dem 1997 mit seinem Hollywood-Film über den Luxusdampfer ein großer Kino-Erfolg gelang, tauchte selbst 33 Mal zum Wrack der „Titanic“.

Der Oceangate-Mitbegründer Guillermo Söhnlein verwies laut der Nachrichtenagentur AFP im Gespräch mit dem Radiosender „BBC 4“ auf die langjährige Entwicklungsdauer der „Titan“ – wer daran nicht beteiligt gewesen sei, dürfe sich kein Urteil erlauben. Weitere Fachleute spekulieren darüber, ob in der Tiefseeforschung in Zukunft striktere Vorschriften eingeführt werden sollten.

Hinterbliebene trauern um Opfer an Bord des Tauchboots „Titan“

Die Expeditionsfirma äußerte ihr Bedauern auch gegenüber den Hinterbliebenen. „Diese Männer waren wahre Entdecker, die einen besonderen Abenteuergeist teilten und eine tiefe Leidenschaft für die Erkundung und den Schutz der Ozeane“, teilte Oceangate mit. Auch die Familienstiftung der Dawoods in Pakistan äußerte ihre Trauer – die Familie lebt in London, ist jedoch in Pakistan sehr prominent. „Wir sind allen an den Rettungsaktionen Beteiligten sehr dankbar“, hieß es seitens der Stiftung. „Ihr unermüdlicher Einsatz war für uns in dieser Zeit eine Quelle der Kraft.“

Auch die Familie des Milliardärs Hamish Harding und dessen Firma Action Aviation brachten ihre Trauer zum Ausdruck. Harding habe „sein Leben für seine Familie, seine Firma und das nächste Abenteuer gelebt“. John Paschall, der Stiefsohn des Forschers Nargeolet, der in seiner Heimat auch als „Monsieur Titanic“ bekannt ist und als einer der führenden Experten für das Wrack galt, sagte dem Sender „CBS News“: „Ich denke, es bedeutet sehr viel, dass er seine letzten Momente in der Nähe eines Ortes verbracht hat, der ihm so viel bedeutet hat.“ (mit Agenturen)