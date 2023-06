Toxisch ist tückisch

Von: Eckart Roloff

Wie ein ziemlich giftiges Wort immer populärer wird.

Die Sprache kann sehr viel, auch sehr Widersprüchliches. Sie kann etwas verstecken beziehungsweise beschönigen (siehe jemanden freistellen statt entlassen) oder etwas groß machen, aufplustern. Das belegen in jüngster Zeit nicht nur Worte wie „Stand heute“, „definitiv“, „mega“, „outsourcing“ und „final“. Fremdworte, sonst eher nicht beliebt, sind dafür besonders geeignet.

Nun gibt es im Deutschen seit Langem die Vokabeln Gift und giftig. Genutzt in Medizin und Pharmazie, wie viele Duden-Bände sagen. Aber geht es nicht noch deftiger, kräftiger und in ganz anderen Zusammenhängen? Aber ja doch. Wie wäre es mit einem Griff ins Griechische? Das klingt definitiv gescheit und gebildet.

Also her mit dem Wort toxisch. Das kommt so stark, so spitz und schrill daher. Das ist erste Wahl. Also frisch ans Werk, dachten sich einige Unentwegte. Die Sprache lebt doch, dem Gift zum Trotz. Rasch nahmen sie sich dafür ein höchst ergiebiges Feld vor: das der menschlichen Beziehungen, besonders der schwierigen. Das macht die Sache leichter.

So hieß es bei „Brigitte“ im März 2023: „Wer aus einer toxischen Beziehung kommt, tut sich meist schwer, sich auf einen neuen Menschen einzulassen – aus Angst davor, wieder verletzt zu werden.“ Und nach dem Zwischentitel „Toxisch: Wenn das Herz dichtmacht“ lesen wir: „Bestimmte Merkmale zeigen, dass ein Mensch noch von der vorherigen toxischen Beziehung heilen muss.“

An anderer Stelle dreht es sich höchst geheimnisvoll um „5 vermeintlich positive Eigenschaften, die toxisch sein können“ und um „toxische Positivität – wenn erzwungener Optimismus auch schaden kann“. Gratulation allen, die das verstehen. Und auch das, was ein Schiedsrichter weiß: „Die Mischung aus Video-Assistent und Handspiel ist toxisch.“ Und noch so ein klarer Fall: Auch ein Sombrero kann toxisch sein.

Der Sender ProSieben reicht weiter, was uns „die Psychologie“ (!) sagt: dass einem sieben Anzeichen verraten, „ob dein Gegenüber ein schlechter Mensch ist, ja dass sie eindeutig erkennen lassen, dass dein Gegenüber toxisch ist“. Und auf der Internetseite merkur.de geht es um „vier Anzeichen, an denen Sie ein toxisches Arbeitsklima erkennen“.

Genug der Beispiele. Wir haben verstanden. Adjektive wie schädlich und schlecht, wie riskant, ungesund, verletzend, gefährlich, tückisch, bösartig, aggressiv und dergleichen haben ausgedient. Toxisch sagt alles. Und erreicht auch mal schwindelerregende (Vorsicht, doppelsinnig!) Höhen. Schließlich ist vor nicht allzulanger Zeit eine Schweizer Bank, die Credit Suisse mit ihrem Milliardenverlust, für toxisch erklärt worden. Das geht jetzt viral. ¦