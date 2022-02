Freunde trauern um toten Polizisten: „Er wird sehr, sehr vermisst“

Blumen und Kerzen vor dem Polizeipräsidium Kaiserslautern: Die Anteilnahme nach den tödlichen Schüssen auf zwei Polizisten in Kusel ist groß.

Tödliche Schüsse in Kusel

Von Sophia Lother schließen

Nach den tödlichen Schüssen auf zwei Polizisten in Kusel ist der Schock groß. Die Freunde des toten Beamten haben nun emotionale Worte gefunden.

Kusel/Freisen – Die Nachricht löste Wellen der Erschütterung aus. Am Montagmorgen (31.01.2022) wurden ein Polizist und eine Polizistin in Kusel in Rheinland-Pfalz erschossen. Sie waren gerade dabei, eine Polizeikontrolle durchzuführen. Bevor sie getötet wurden, konnten die sie nach Angaben aus Sicherheitskreisen noch ihre Kolleginnen und Kollegen mit den Worten kontaktieren: „Die schießen.“

Während die 24-jährige Polizistin nach Angaben der Polizei beim Eintreffen der Verstärkung bereits tot war, lebte ihr Kollege zunächst noch. Der 29 Jahre alte Oberkommissar sei aber gestorben, als die Rettungskräfte eintrafen. Die Festnahmen der beiden Tatverdächtigen erfolgten noch am selben Tag. Angehörige der Opfer sind in tiefer Trauer. Nun haben sich die Freunde des 29-jährigen Polizisten auf Facebook an ihren Freund erinnert.

Tödliche Schüsse auf Polizei in Kusel: Freunde des toten Polizisten äußern sich

„Er war ein enorm hilfsbereiter Mensch“, sagte Hans-Günther Alles gegenüber Focus online. Alles ist Betreuer der 1. Mannschaft FC Freisen. Dort spielte der Oberkommissar in der Abwehr. „Er war immer bereit, für andere einzuspringen. Er ist ein Typ, bei dem es auffällt, wenn er mal nicht da war. Man hat ihn gerne dabeigehabt. Er wird schon jetzt sehr sehr vermisst“, berichtet der Betreuer. Auf Facebook meldeten sich nun auch die Mannschaftskollegen des Polizisten zu Wort.

In einem Post schrieben sie: „Der Mensch, mit dem wir kickten, lachten und Freundschaft schlossen, er ist nicht mehr da“, und weiter heißt es dort: „er wird in jeder Kabine, bei jedem Spiel, auf jedem Sportplatz bei uns sein, weil wir jedes Mal [...] an dich denken werden“.

Heiner Schmolzi vom Polizeipräsidium Westpfalz sprach ebenso einige Worte über den erschossenen Polizisten. Auf einer Pressekonferenz zur Tat in Kusel beschrieb er den Oberkommissar als sehr „erfahren“ und „achtsam“. Er sei auch Praxisanleiter für jüngere Kollegen und sehr anerkannt gewesen. (slo)