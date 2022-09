Nach Tod der Queen: Proklamation von König Charles III. im TV und Livestream

Von: Sophia Lother

Die offizielle Ausrufung von Charles III. erfolgt am heutigen Samstag. © ZUMA Wire/Imago

Nach dem Tod der Queen wird ihr Sohn Charles heute zum König ausgerufen. Ein Überblick, wann und wo Sie das Ereignis live verfolgen können.

London – Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. steht die formelle Proklamation von Charles III. als König kurz bevor. Sie erfolgt am Samstagvormittag (10. September) in London. Dafür wird eigens ein Accession Council einberufen, was mit „Thronbesteigungs-Rat“ übersetzt werden könnte.

Ein Überblick, wann Charles offiziell als König ausgerufen wird und wo Sie das Event live mitverfolgen können.

Nach Tod der Queen: Wann findet die Ausrufung von Charles zum König statt?

Der „Thronbesteigungs-Rat“ kommt um 11 Uhr unserer Zeit im St.-James‘s-Palast zusammen. Das Prozedere wird live übertragen. Eine Stunde später um 12 Uhr wird die Proklamation vom Balkon des Palastes verlesen. Weitere Lesungen gibt es in der City von London, und am Sonntag in Schottland, Nordirland und Wales.

Procedere der Proclamation Uhrzeit „Thronbesteigungs-Rat“ kommt zusammen 11 Uhr MESZ Proklamation auf dem Palast-Balkon 12 Uhr MESZ

Charles III. - Die Proklamation live im TV und im Live-Stream

Nach Medienberichten können rund 200 Mitglieder des Kronrates und geladene Gäste an der Proklamationszeremonie im St.-James‘s-Palast teilnehmen. Neben Charles (73) werden auch seine Frau, Königin Camilla (75), und sein Sohn William, der neue Prinz von Wales (40), dort erwartet. Doch wo kann sie live und kostenlos angesehen werden? Eine Auswahl der TV-Sender:

ZDF: Live-Stream und TV-Programm

Live-Stream und TV-Programm NTV: Sondersendung im TV

Sondersendung im TV The Guardian : Livestream (englisch)

: Livestream (englisch) Sky-News: Livestream (englisch)

Nach Tod der Queen: Wann findet die Krönung von Charles zum König statt?

Charles ist bereits zum Zeitpunkt des Todes von Königin Elizabeth II am Donnerstag König geworden. Das ist so geregelt, damit das Land zu keinem Zeitpunkt ohne Monarchen dasteht. Abgesehen von der Proklamation folgt noch eine Krönung. Die Krönung von Elizabeth II. fand 1953 statt - 14 Monate, nachdem sie nach dem Tod ihres Vaters Königin geworden war. (slo mit dpa)