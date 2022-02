Dramatische Suchaktion nach Lawinenunglück in Tirol: Opferzahl erhöht sich

Unglück

Bei einem Lawinenunglück in Tirol sterben vier Menschen. Die Suche nach möglicherweise vermissten Personen läuft.

+++ 20.00 Uhr: Die Zahl der Opfer, die bei einem Lawinenunglück in Tirol am Freitag (04.02.2022) ums Leben kamen, hat sich auf fünf Menschen erhöht. Zudem sei eine Frau bei dem Unglück nahe der Grenze zur Schweiz verletzt worden, sagte ein Vertreter der österreichischen Rettungskräfte. Sie waren demnach abseits der Piste unterwegs, als sie von den Schneemassen erfasst wurden. Angaben zur Identität und Nationalität der Opfer lagen zunächst nicht vor.

Lawinenunglück in Tirol: Opferzahl erhöht sich

Die Wetterbehörden hatten wegen des intensiven Schneefalls in dieser Woche zu erhöhter Vorsicht aufgerufen. Mehr als 50 Lawinenabgänge wurden in Tirol binnen 48 Stunden verzeichnet. Nach Angaben der Rettungskräfte wurden im Skiort Sölden weitere fünf Menschen verschüttet. Sie konnten aber alle gerettet werden.

Jedes Jahr sterben in Österreich rund 20 Menschen bei Lawinenunglücken. Im vergangenen Jahr war die Zahl etwas niedriger, da aufgrund der Corona*-Pandemie weniger Menschen auf den Pisten unterwegs waren.

Vier Tote bei Lawinenunglück in Tirol: Dramatische Suchaktion nach Vermissten

Erstmeldung vom 04.02.2021, 17:00 Uhr: Spiss – Bei einem Lawinenabgang im österreichischen Bundesland Tirol sind am Freitag (04.02.2022) vier Menschen getötet worden. Das Unglück ereignete sich im Gebiet von Spiss, einem Ort an der Grenze zur Schweiz.

Eine Person wurde verletzt in die Schweiz geflogen, sagte ein Polizeisprecher der dpa. Die Suchaktion in den Schneemassen auf der Fließer Stieralpe war am Nachmittag noch im Gange. Zur Zahl der Vermissten und zur Herkunft der Opfer machte der Sprecher keine Angaben.

Österreich: Lawinenunglück eines der schwersten der Saison

Es war eines der schwersten Lawinenunglücke in Österreich in dieser Saison. Anfang Dezember waren drei Skiwanderer im Salzburger Land von Schneemassen getötet und zwei weitere verletzt worden.

+ Vier Menschen werden in Tirol vom Schnee begraben und sterben. (Symbolfoto) © Jakob Gruber/dpa

Laut Österreichs Lawinenwarnsystem herrscht in weiten Teilen der Berge erhebliche Gefahr – die dritte Stufe auf der fünfteiligen Risikoskala. Bei dieser mittleren Gefahrenlage passieren für gewöhnlich die meisten Lawinenunfälle.

Allein in Tirol gingen am Freitag bis zum Nachmittag 13 Lawinen ab. Eines davon erreichte eine gesicherte Piste im beliebten Skiort Sölden und verschüttete fünf Wintersportler. Sie wurden lebend geborgen.

Tirol: Deutsche Skifahrerin hatte zuletzt Glück im Unglück

Glück im Unglück hatte auch eine deutsche Skifahrerin, die im Tiroler Skigebiet Glungezer verschüttet wurde. Sie konnte dank einer raschen Suchaktion ihrer Begleiter nach 15 Minuten lebend geborgen werden. Sie wurde laut Polizei in einer Tiefe von 1 bis 1,5 Metern gefunden. Die Frau war bewusstlos, doch ihre Atmung und ihr Kreislauf funktionierten noch. „Auf jeden Fall ist es ein totaler Glücksfall, wenn man 15 Minuten lang überlebt“, sagte der Polizeisprecher. Die Frau, die in Innsbruck lebt, wurde verletzt in ein Krankenhaus geflogen. (svw/dpa) *fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

