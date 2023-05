Todesursache nun offiziell: Darmkrebs, Schlaganfall, Nierenversagen – die Krankenakte der Tina Turner

Fans rätselten

Weltstar Tina Turner ist gestorben. Eine offizielle Todesursache kennt die Öffentlichkeit seit Donnerstagabend. Ihre Krankenakte war lang.

München – Vielen Fans und Weggefährten bleibt Tina Turner als lebensfroher Mensch, wie auch TV-Moderator Thomas Gottschalk sie zuletzt beschrieben hatte. Doch nicht immer war das so, die Rock-Legende hatte in ihrem Leben viele Hürden zu überwinden – sowohl psychischer als auch physischer Natur.

Am Mittwoch ist Tina Turner im Alter von 83 Jahren in ihrem Haus am Zürichsee „nach langer Krankheit“ verstorben, wie ein Sprecher von ihr mitteilen lässt. Am Donnerstagabend wurde dann offiziell über die Daily Mail bekannt: Sie starb eines natürlichen Todes. Das Blatt beruft sich dabei auf einen Sprecher Turners.

Tina Turners Krankenakte war lang. Bereits in den 70er-Jahren als sich Turner aus der Öffentlichkeit vorübergehend zurückgezogen hatte, kämpfte sie mit Bluthochdruck und Medikamenten, die ihre Niere geschädigt haben sollen. Dies führte 2017 letztendlich sogar bis zum Nierenversagen. 2017 musste ihr deshalb sogar eine Niere ihres damaligen Mannes Erwin Bach gespendet werden.

Tina Turners lange Krankenakte: Sie kämpfte gegen Missbrauchs-Folgen, Schlaganfall und Darmkrebs

Kurz nach der Hochzeit mit Bach im Jahre 2013 hätte sie zudem einen Schlaganfall erlitten. Nur wenige Jahre später wurde bei ihr Darmkrebs diagnostiziert. Auch mit gravierenden Problemen psychischer Natur musste Turner bereits früh kämpfen. Sie beschrieb, dass sie infolge ihrer Krankheiten auch immer wieder mit schweren Depressionen zu kämpfen hatte.

In einer Doku über den Weltstar berichtete sie auch über den psychischen Schaden, den sie durch den Missbrauch ihres damaligen Mannes Ike Turner erlitten hatte. Geplatzte Lippen, blaue Augen, verrenkte Gelenke, gebrochene Knochen und psychische Qualen wurden zu einem Teil des Alltags“, schreibt Turner unter anderem in ihrem Buch „Happiness Becomes You: A Guide To Changing Your Life For Good“.

Tina Turner ist gestorben – ihre Krankenakte ist lang, doch die Todesursache vorerst geheim

Eines dürfte jedoch einige Fans von Turner beruhigen. Ihr Sprecher ließ mitteilen, dass sie „friedlich“ verstorben sei. Zudem appellierte der Pressesprecher von Turner, auch in Bezug auf ihre Trauerzeremonie „die Privatsphäre der Familie zu respektieren“.

