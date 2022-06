TikTokerin teilt internationale Rezepte und hat Tipps, wie kulturelle Aneignung vermieden wird

Teilen

Maya Leinenbach kocht am liebsten internationale Gerichte – aber in vegan. Kulturelle Aneignung wird ihr fast nie vorgeworfen. © Maya Leinenbach

Über kulturelle Aneignung beim Essen wird im Netz heiß diskutiert. Aber so schwer ist es eigentlich gar nicht, zeigt der TikTok Account der 17-jährigen Maya aus dem Saarland.

Über einen Zeit-Artikel zu „Essen und kulturelle Aneignung“ wurde in den vergangenen Monaten heiß diskutiert. Viele Menschen waren geradezu entsetzt, dass nun auch beim Essen darüber gesprochen wird, dass Multikulti eben doch nicht immer funktioniert. So jedenfalls die Vorstellung vieler, die unter dem Facebook-Post der Zeit kommentieren. Sie finden die Debatte lächerlich, glauben nicht daran, dass es kulturelle Aneignung beim Essen gibt. Der Zeit-Artikel befragt eine Betroffene, die klarmacht: Es geht vor allem um einen respektvollen Umgang mit der fremden Küche. Genau den macht Maya Leinenbach auf TikTok vor.

BuzzFeed.de hat die Foodbloggerin gesprochen und sie gefragt, was sie tut, um kultureller Aneignung bei internationalen Rezepten zu entgehen.