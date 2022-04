Tiefkühlpizza von Nestlé verseucht? Zwei Kinder danach gestorben

Von: Judith Braun

Eine Tiefkühlpizza war wohl mit Darmbakterien verseucht. In Frankreich starben zwei Kinder nach dem Verzehr. (Symbolbild) © Andre Bonn/IMAGO

In Frankreich kam es zu zwei Todesfällen, nachdem Kinder eine Tiefkühlpizza gegessen hatten. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Paris – Der Tiefkühlhersteller Buitoni, der zu Nestlé gehört, steht unter Verdacht, in Frankreich mit Escherichia-coli-Bakterien (E.coli) verseuchte Tiefkühlpizzen verkauft zu haben. So berichten es mehrere Medien.

Nach dem Verzehr sollen 75 Kinder durch die Lebensmittelvergiftung an einem hämolytisch-urämischen Syndrom (HUS) erkrankt sein, zwei verstarben sogar.

Eine Infektion mit dem Darmbakterium äußert sich in akutem Nierenversagen und der Zerstörung von Blutgefäßen. HUS zeigt sich nach einer Lebensmittelvergiftung in Symptomen wie Durchfall, Bauchschmerzen oder Erbrechen innerhalb von zehn Tagen nach dem Verzehr. *24vita.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

