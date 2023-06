Vor München-Konzerten: Fans geben Rammstein-Tickets reihenweise ab

Von: Lucas Sauter-Orengo

Die Vorwürfe gegen Rammstein-Frontmann Lindemann wiegen schwer. So schwer, dass gar viele Fans ihre Tickets für das Konzert in München wieder loswerden möchten.

München - Selten war ein Konzert, das in München stattfindet, so sehr im Fokus. Wenn Rammstein dieser Tage im Olympiastadion auftritt, dürften weit mehr Menschen in Richtung Landeshauptstadt blicken, als sonst üblich. Und das weniger aus musikalischen Gründen: Die Missbrauchs-Vorwürfe gegen Frontmann Till Lindemann rücken nicht ab, gar die Politik hat sich bereits eingeschaltet. Doch auch wenn das Interesse so groß wie selten sein dürfte: Für viele, die bereits ein Ticket ergattert hatten, wiegen die kursierenden Vorwürfe derartig, dass sie ihre Eintrittskarten wieder loswerden möchten.

Viele wollen ihre Rammstein-Tickets für das Konzert im Münchner Olympiastadion wieder loswerden. © IMAGO / Gonzales Photo / Twitter: Claudia Sommer

Rammstein-Konzert in München: Fans wollen Tickets loswerden - „Für mich endgültig erledigt“

Mehrere Frauen erhoben in den vergangenen Tagen teils anonym Vorwürfe gegen Rammstein-Frontmann Lindemann. Die Frauen schildern Situationen, die sie teils als beängstigend empfunden hätten. Junge Frauen seien während Konzerten ausgewählt und gefragt worden, ob sie zur Aftershowparty kommen wollen. Dabei soll es nach Schilderungen einiger Frauen auch zu sexuellen Handlungen gekommen sein. Laut Vorwürfen sollen Frauen mit Betäubungsmitteln fügig gemacht worden sein. Für viele Konzert-Besucher ist das genug - sie wollen ihre München-Tickets jetzt so schnell wie möglich wieder loswerden.

Rammstein-Vorwürfe vor München-Konzert - Tickets kehren auf den Markt zurück

„Nun, aufgrund der Vorwürfe gegen #Rammstein und #TillLindemann, hat sich das Lindemann-Konzert für mich endgültig erledigt. Das Ticket ist leider bereits gekauft, doch dort hinzugehen und zu feiern kann und will ich mit meinen Gewissen nicht vereinbaren,“ schreibt etwa eine Twitter-Userin rund um das Thema. Und tatsächlich: Ein Blick in die eventim-Fansale-Auslastung zeigt, wieviele Tickets im Olympiastadion verfügbar sind. Vor dem Aufkommen der Vorwürfe war das Konzert noch restlos ausverkauft.

Leicht fällt den Zuschauern, die ihre Karten jetzt wieder loswerden wollen, die Entscheidung nicht. So schreibt etwa ein Fan auf Twitter: „Fühl mich so lost gerade. Hab meinem Mann zu Weihnachten ein Rammstein Ticket geschenkt. Übermorgen ist das Konzert ... Er ist nicht in Social Media unterwegs und bekommt generell kaum was mit, was medial so los ist. Er freut sich so und mein Herz bricht bei dem Gedanken.“

Nach den massiven Vorwürfen gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann fragen sich viele, ob sie die München-Konzerte besuchen sollen. Lesen Sie hier Pro und Contra unserer Redakteurinnen.