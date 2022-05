Amoklauf mit 21 Toten an US-Grundschule: Eklat bei Pressekonferenz

Von: Kim Hornickel, Lukas Zigo, Christian Stör, Sarah Neumeyer

Wieder erschüttert ein Amoklauf die USA. In Texas erlebt die Nation den nächsten Schock – von kaum fassbarem Ausmaß.

+++ 22.00 Uhr: Bei einer Pressekonferenz zum Amoklauf an einer Grundschule im US-Bundesstaat Texas ist es zu einem politischen Eklat gekommen. Der Demokrat Beto O‘Rourke unterbrach eine laufende Pressekonferenz des republikanischen Gouverneurs von Texas, Greg Abbott, und kritisierte diesen für seine Haltung zu den Waffengesetzen im Land. O‘Rourke, der im November bei der nächsten Gouverneurswahl in Texas als Herausforderer gegen Abbott antreten will, warf dem Republikaner vor, nichts gegen die grassierende Waffengewalt in den USA zu unternehmen. „Sie tun nichts“, kritisierte O‘Rourke.

Abbott reagierte auf die Vorwürfe nicht, während andere Offizielle O‘Rourke zur Ordnung riefen und ihn dazu aufforderten, den Saal zu verlassen. Ein Mann rief O‘Rourke zu: „Sie fallen aus dem Rahmen, und Sie sind peinlich.“ Ein anderer Mann beschimpfte den Demokraten wüst und sagte: „Ich kann nicht fassen, dass Sie ein kranker Bastard sind, der aus einer Sache wie dieser ein politisches Thema machen will.“ O‘Rourke verließ nach der verbalen Auseinandersetzung den Raum.

Beto O’Rourke spricht nach seiner Auseinandersetzung mit Greg Abbott zu den Medien. © CHANDAN KHANNA/afp

+++ 20.40 Uhr: Der texanische Senator Ted Cruz hat den Opfern des Grundschul-Massakers auf Twitter sein Beileid ausgesprochen. Dafür erntete er heftige Kritik, denn der Republikaner gilt als Gegner strenger Waffengesetze und lehnt diese seit Jahren ab. Den erneuten Vorwürfen sah sich der Politiker auch auf Twitter konfrontiert.

Mitglieder des Wahlkampfkomitees griffen Cruz auf der Social-Media-Plattform verbal an: „Ted Cruz hat 300.000 Dollar von der Pro-Waffen-Meute erhalten, also nimm deine Gebete und schiebe sie dir in den Arsch“, twitterte Kurt Bardella, Berater des Komitees. „Ihre Annahme dieses Blutgeldes sagt uns, wie viel Ihre Gebete wert sind“, fügte der Demokrat hinzu. Die Waffenlobby NRA hatte in den vergangenen Jahren immer wieder Gesetzesverschärfungen verhindert.

Tod im Klassenzimmer: Amokläufer verschanzt sich und tötet 19 Kinder

+++ 15.45 Uhr: Alle Todesopfer und Verletzten des Amoklaufs in einer Grundschule im US-Bundesstaats Texas befanden sich laut Angaben der Polizei in einem einzigen Klassenraum. Der Amokläufer habe sich in dem Klassenraum verbarrikadiert und zwei Lehrer sowie 19 Kinder getötet, sagte Polizeisprecher Chris Olivarez am Mittwoch dem US-Sender CNN. „Das zeigt, wie abgrundtief böse dieser Schütze war“, sagte Olivarez.

Mahnwache nach dem Massaker: Nicht nur im texanischen Uvalde herrschen nach der Bluttat Trauer und Entsetzen - in den ganzen USA sollen bis Samstag die Flaggen auf Halbmast wehen. © Billy Calzada/The San Antonio Express-News/AP/dpa

Der 18 Jahre alte Schütze war nach dem Massaker am Dienstag (24. Mai) in der Robb Elementary School in Uvalde nahe San Antonio von der Polizei erschossen worden. Olivarez sagte, der Täter habe bei seinen Großeltern gelebt und zunächst auf seine Großmutter geschossen – sie sei weiterhin am Leben, hieß es. Er sei anschließend mit einem Fahrzeug geflohen und habe nahe der Schule einen Unfall gebaut. Die Polizei sei dann darüber alarmiert worden, dass eine Person mit einem Gewehr in die Schule eindringe. Bei Ankunft der Sicherheitskräfte habe der Schütze das Feuer eröffnet und zwei Polizisten verletzt. Dann habe er sich in einem Klassenraum verschanzt und damit begonnen, „auf Kinder und Lehrer zu schießen, die sich in der Klasse befanden“.

Amoklauf an US-Grundschule: Schütze kündigte Tat offenbar online an

+++ 13.45 Uhr: Kurz vor dem Amoklauf an einer Grundschule im US-Bundesstaat Texas soll der Schütze eine fremde Frau auf Instagram kontaktiert haben. Wie mehrere Medien, darunter das Nachrichtenportal Focus Online berichteten, soll der 18-Jährige die ihm unbekannte Frau angeschrieben und zum Teilen seiner Waffen-Fotos aufgefordert haben. Irritiert habe die Frau geantwortet: „Was haben deine Waffen mit mir zu tun?“

Am Morgen des Tattages soll sich der Amokläufer erneut an die Nutzerin gewandt und seine Tat indirekt angekündigt haben. „Ich stehe kurz davor.“ Und: „Ich habe ein kleines Geheimnis“, habe er geschrieben. Auf die immer noch verwirrte Nachfrage der Frau habe der Schütze entgegnet, er werde es ihr vor 11.00 Uhr verraten. Die Aussagen der Frau wurden bislang nicht offiziell bestätigt.

Bluttat in den USA: Noch immer nicht alle Opfer identifiziert

+++ 11.30 Uhr: Noch immer sind nicht alle Opfer des Amoklaufs in den USA identifiziert. Wie CNN berichtet, erklärten mindestens vier Familien, dass sie um DNA-Abstriche gebeten wurden, um ihre Verwandtschaft mit Kindern zu bestätigen. Mehr als 12 Stunden lang hätten sich Familien schweigend vor dem SSGT Willie de Leon Civic Center versammelt und auf Neuigkeiten gewartet.

Menschen sitzen auf dem Bordstein vor der Robb Elementary School in Uvalde, Texas während die Polizei das Gelände bewacht. Der Schock nach dem Amoklauf, bei dem 21 Menschen starben, sitzt tief. © Allison Dinner/AFP

Eines der Opfer sei eine Lehrerin einer vierten Klasse. Ihr Tod sei noch nicht offiziell von Behörden, jedoch von einer Angehörigen gegenüber KSAT bestätigt worden. „Ich bin wütend, dass diese Schießereien weitergehen, diese Kinder sind unschuldig, Gewehre sollten nicht für alle so leicht zugänglich sein“, wird sie von KSAT zitiert.

Amoklauf an Grundschule in den USA: Scholz und Selenskyj kondolieren

+++ 10.45 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz und der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez haben nach dem Amoklauf in Texas ihr Beileid bekundet. „Unsere Gedanken sind bei den Verletzten und den Hinterbliebenen der Opfer dieses unfassbaren Massakers, für das sich kaum Worte finden lässt“, schrieb Scholz in einem Tweet. Pedro Sanchez twitterte: „Dieser alltägliche Horror in den USA muss aufhören.“

Bei einer Veranstaltung auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos hat sich auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj geäußert. „Ich möchte allen Angehörigen und Familienmitgliedern der Kinder, die bei der schrecklichen Schießerei in Texas ums Leben gekommen sind, mein Beileid aussprechen“, sagte Zelensky, der per Videoschalte an der Veranstaltung teilnahm.

+++ 09.25 Uhr: Damion Lee, Basketball-Spieler bei den Golden State Warriors, hat nach dem Massaker an der Grundschule in Uvalde, Texas, die Waffenpolitik der USA scharf kritisiert. „Es sollte nicht so leicht sein, Waffen zu kaufen. Aktuell ist es in dem Land, in dem wir leben, einfacher, eine Waffe zu kaufen als Babynahrung zu bekommen“, so Lee am Dienstag (24. Mai).

+++ 08.43 Uhr: Der Amoklauf an der Grundschule in Uvalde ist der zweittödlichste in der jüngeren Geschichte der USA. Nur beim Massaker an einer Schule in Newtown im US-Bundesstaat Connecticut im Jahr 2012 starben mit 26 Todesopfern noch mehr Menschen.

Seit dem Jahr 1988 gab es insgesamt 13 Amokläufe an Schulen in den USA. Dabei starben seitdem 126 Menschen. Eine Übersicht der Amokläufe nur an Schulen in den USA:

Amokläufe an Schulen - die traurige Statistik der letzten Jahre in den USA

1988: Chicago, Illinois - 4 Tote

1989: Stockton, Kalifornien- 5 Tote

1992: Olivehurst, Kalifornien - 4 Tote

1998: Jonesboro, Arkansas - 5 Tote

1999: Littleton, Colorado - 13 Tote

2005: Red Lake, Minnesota - 8 Tote

2006: Nickel Mines, Pennsylvania - 5 Tote

2012: Newtown, Connecticut - 26 Tote

2014: Marysville, Washington - 4 Tote

2018: Santa Fe, Texas - 10 Tote

2018: Parkland, Florida - 17 Tote

2021: Oxford, Michigan - 4 Tote

2022: Uvalde, Texas - 21 Tote

Amoklauf an Grundschule in den USA: Uvalde unter Schock

Update vom Mittwoch, 25. Mai, 06.30 Uhr: Eine kaum fassbare Tat hat sich im US-Bundesstaat Texas abgespielt. Ein 18-Jähriger hat in einer Grundschule das Feuer eröffnet und mindestens 19 Schulkinder getötet. Es handelt sich um eines der verheerendsten Schulmassaker in der US-Geschichte. Der Schütze betrat Ermittlern zufolge am Dienstagnachmittag (24. Mai) die Grundschule der Kleinstadt Uvalde und schoss um sich.

Dabei tötete er auch mindestens zwei Erwachsene. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Schütze von Sicherheitskräften getötet. Es war unklar, ob er selbst zu den erwachsenen Todesopfern gezählt wurde. US-Präsident Joe Biden wandte sich nach dem Massaker an die Nation und forderte strengere Waffengesetze.

Uvalde, Texas: Amoklauf in den USA - Polizei äußert sich zum Tathergang

Zunächst machte die Polizei von Uvalde keine Angaben zu der Zahl der Todesopfer. Erick Estrada vom Ministerium für öffentliche Sicherheit in Texas äußerte sich im Gespräch mit dem Sender CNN erst später zu den Zahlen. Er schilderte auch die Ereignisse vor dem Massaker. Zunächst habe der Verdächtige auf seine Großmutter geschossen, sagte Estrada. Der Vorfall habe sich in der Wohnung der Großmutter ereignet – diese wurde in ein Krankenhaus gebracht. Über ihren Zustand war vorerst nichts bekannt.

Anschließend sei der Schütze mit einem Auto zur Schule gefahren und habe dort einen Unfall gebaut, sagte Estrada. Er habe daraufhin das Auto verlassen und sei mit einer Schutzweste bekleidet, einem Rucksack und einem Gewehr in die Schule eingedrungen. Dort habe er das Feuer eröffnet. Der 18-Jährige sei dann vom Sicherheitspersonal der Schule gestellt worden. Estrada betonte allerdings, dass die Ermittlungen noch liefen und diese Informationen noch vorläufig seien.

Einsatzkräfte an der Grundschule in Uvalde. © Dario Lopez-Mills/AP/dpa

Schütze tötet 14 Kinder bei Attacke an US-Grundschule in Uvalde, Texas

Erstmeldung vom Dienstag, 24. Mai, 23.35 Uhr: Uvalde/Washington – Bei einem Amoklauf an einer Grundschule im US-Bundesstaat Texas sind 14 Kinder und eine Lehrkraft getötet worden. Das teilte der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, nach dem Angriff in der kleinen Stadt Uvalde nahe San Antonio mit.

Der Schütze sei ebenfalls tot. Der Angreifer sei nach ersten Erkenntnissen ein 18 Jahre alter junger Mann, der von Beamten getötet worden sei.

Tat erinnert an Sandy-Hook-Amoklauf

Amokläufe, auch an Schulen, kommen in den USA in trauriger Regelmäßigkeit vor. Besondere Erschütterung hatte ein Massaker an einer Grundschule vor zehn Jahren ausgelöst: Im Dezember 2012 hatte ein 20-Jähriger mit schweren psychischen Problemen in Newtown im Bundesstaat Connecticut zunächst seine Mutter erschossen. Dann war er in seine Grundschule, die Sandy Hook Elementary School, gegangen und hatte dort 20 Schulkinder und sechs Lehrer getötet. Anschließend brachte er sich selbst um. Die Tat löste damals landesweit einen Schock aus und sorgte auch über die Grenzen der USA hinaus Entsetzen aus.

Erst vor gut einer Woche hatte ein Schütze mit einem Sturmgewehr in Buffalo im US-Bundesstaat New York in einem Supermarkt das Feuer eröffnet, zehn Menschen erschossen und drei weitere verletzt. Er wurde noch am Tatort festgenommen. Den Ermittlern zufolge war die Tat rassistisch motiviert - 11 der 13 Opfer waren schwarz. Buffalo hat eine mehrheitlich schwarze Bevölkerung.

Zahl der Amokläufe seit 2017 verdoppelt

Im vergangenen Jahr zählte die US-Bundespolizei FBI 61 Amokläufe mit Schusswaffen in den Vereinigten Staaten. Das seien mehr als 50 Prozent mehr als im Jahr zuvor, teilte das FBI in Washington mit. Seit 2017 habe sich die Zahl verdoppelt. 2021 seien bei Amokläufen 103 Menschen getötet und 140 verletzt worden. Auch das sei ein Anstieg um knapp 50 Prozent gegenüber 2020. 60 der 61 Schützen waren den Angaben zufolge Männer. Das FBI nutzt für die Zählung eine strenge Definition: Es geht ausschließlich um Fälle, in denen ein Täter in der Öffentlichkeit auf Menschen schießt, um sie zu töten. Nicht beachtet werden klassische Kriminalfälle mit Waffengewalt oder etwa Schießereien unter Bandenmitgliedern.

Das Ausmaß an Waffengewalt insgesamt ist in den USA ungleich größer. Es kommt regelmäßig zu tödlichen Vorfällen mit Schusswaffen, die dort leicht zu kaufen sind. Die Gesundheitsbehörde CDC verzeichnete in ihrer jüngsten Statistik aus dem Jahr 2020 insgesamt 45.222 Schusswaffentote in den USA - mehr als 120 Tote pro Tag. (kh/cs/lz mit dpa/AFP)