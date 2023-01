Tödliche Schüsse in Jerusalem: Mindestens sieben Opfer in Israel – Jubel im Gazastreifen

Von: Christina Denk

Teilen

Ein bewaffneter Angreifer hat nahe einer Synagoge im Osten Jerusalems das Feuer eröffnet. Nach Medien- und Polizeiberichten sind sieben Menschen gestorben.

Jubel im Gazastreifen : Nach dem tödlichen Anschlag berichten Augenzeugen von feiernden Palästinensern

im : Nach dem tödlichen Anschlag berichten Augenzeugen von feiernden Palästinensern Terror in Israel : Bei einem Schusswechsel vor der Ateret Avraham Synagoge in Jerusalem sind mindestens sieben Menschen gestorben.

in : Bei einem Schusswechsel vor der Ateret Avraham Synagoge in Jerusalem sind mindestens sieben Menschen gestorben. Anschlag als Vergeltung: Hamas bezeichnet Anschlag als Vergeltung für Überfall auf Flüchtlingslager

Update vom 27. Januar, 22.20 Uhr: Die Polizei in Jerusalem bestätigt: Der Attentäter, der in Ost-Jerusalem mehrere Menschen erschossen hat, ist tot. Ersten Erkenntnissen nach handele es sich um einen 21-jährigen Bewohner von Ost-Jerusalem, teilte die Polizei am Freitagabend mit. Zuvor hatte die Polizei erklärt, Beamte hätten am Tatort auf den Attentäter geschossen und diesen „neutralisiert“.

Jubel im Gazastreifen: Nach tödlichen Anschlag berichten Augenzeugen von feiernden Palästinensern

Update vom 27. Januar, 22.03 Uhr: Palästinenser im Gazastreifen und im Westjordanland haben mit Freudenfeiern auf den Terroranschlag mit mehreren Toten bei einer Synagoge in Ost-Jerusalem reagiert. Augenzeugen berichteten, wie Militante am Freitagabend in die Luft schossen und auf die Straßen strömten. Ein Sprecher der im Gazastreifen herrschenden Hamas teilte mit, bei dem Anschlag handele es sich um „eine Vergeltung für den Überfall der israelischen Armee auf das Flüchtlingslager Dschenin am Donnerstag“.

Doron Turgeman, Polizeichef des Bezirks Jerusalem, sagte laut Jerusalem Post: „Dies ist einer der schwersten Terroranschläge, die wir in den letzten Jahren gesehen haben.“ Die Polizei geht mittlerweile von einem Einzeltäter aus, scannt aber weiter das Gebiet um die Synagoge, so das Statement unter anderem auf Twitter.

Tödliche Schüsse in Israel: USA verurteilen Anschlag auf Synagoge

Update vom 27. Januar, 21.32 Uhr: Wie die Zeitung Jerusalem Post berichtet, ist der Angreifer ein Mann, der im Osten Jerusalems lebte. Er hatte laut Angaben der Zeitung keine bekannten Terrorverbindungen. Zuvor hatte die palästinensische Organisation den Angriff als Vergeltung für den Überfall der israelischen Armee auf das Flüchtlingslager Jenin bezeichnet.

Mittlerweile berichten sowohl das Außenministerium Israels auf Twitter, als auch Medien wieder von sieben statt acht getöteten Besuchern der Ateret Avraham Synagoge.

Rettungskräfte kümmern sich in Jerusalem nach dem Attentat um die getöteten und verletzten Besucher der Synagoge. © Ronaldo Schemidt/AFP

Zahlreiche Botschafter verurteilten den Anschlag. „Schrecklicher Gewaltakt in einer Jerusalemer Synagoge am Internationalen Holocaust-Gedenktag“, schreibt Tom Nides, der US-Botschafter in Israel auf Twitter. Die USA bezeichneten den Angriff als „absolut entsetzlich“. Washington verurteile diesen „mutmaßlichen Terroranschlag auf das Schärfste“, sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Washingtons.

Anschlag in Israel: Acht Menschen sterben bei Angriff auf eine Synagoge im Osten Jerusalems

Erstmeldung vom 27. Januar: Jerusalem – Bei einem Schusswaffenangriff auf eine Synagoge im Osten Jerusalems sind am Freitag mindestens acht Menschen getötet worden. Das bestätigte eine Polizeisprecherin am Freitagabend. Kurz zuvor hatte der Rettungsdienst Magen David Adom noch von fünf Toten und weiteren drei Verletzten berichtet.

Tödliche Schüsse in Jerusalem: Medien berichten von Terrorangriff mit weiteren Verletzten

Laut Jerusalem Post soll es weitere zehn Verletzte geben. Unter den Verletzten sind unter anderem ein 14-jähriger Jugendlicher und ein 20-jähriger Mann, so ein Sprecher des Rettungsdienstes. Wie Magen David Adom am Freitagabend weiter mitteilte, sind mehrere der Verletzten in kritischem Zustand. Dutzende Menschen mit einem Schock werden vor Ort versorgt.

Der Angreifer wurde wohl „neutralisiert“. Unklar war zunächst, ob er getötet wurde. Den Angaben der Zeitung zufolge starb der Angreifer, als er versuchte, in einem Auto zu fliehen.

In Jerusalem wurden bei einem Schusswaffenwechsel Menschen getötet und verletzt. Es ist unklar, ob der Angreifer selbst getötet wurde. © Ahmad Gharabli/AFP

Terror in Israel: Polizei sucht nach tödlichen Schüssen in Jerusalem nach weiteren Terroristen

Wie die Zeitung Jerusalem Post berichtet, ereignete sich der Vorfall an einer Synagoge in dem Viertel Neve Ya‘akov. Der Attentäter, ein Einwohner von Shuafat, eröffnete wohl das Feuer, als die Besucher der Synagoge das Gebäude verließen. Die Polizei sucht in der Umgebung nach weiteren Terroristen.

Israel: Hamas bezeichnet Anschlag als Vergeltung für Überfall auf Flüchtlingslager

Die Sicherheitslage in Israel und den palästinensischen Gebieten hatte sich in den vergangenen Tagen deutlich zugespitzt. Ein Sprecher der im Gazastreifen herrschenden Hamas teilte mit, bei dem Anschlag am Abend handele es sich um eine Vergeltung für den Überfall der israelischen Armee auf das Flüchtlingslager Jenin am Donnerstag. Bei Zusammenstößen mit israelischen Soldaten wurden neun Palästinenser getötet und 20 weitere verletzt. Zuvor hatte es bereits die Befürchtung gegeben, die Lage könne weiter eskalieren, als die israelische Luftwaffe am Freitag (27. Januar) neue Angriffe auf den Gazastreifen flog.