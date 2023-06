Suche nach Tauchboot „Titan“: Am Ende der Hoffnung

Suche nach Tauchboot „Titan“

Von Andreas Sieler schließen

Die Rettungsteams haben alles versucht – letztlich wohl ohne Erfolg. Der Besatzung des vermissten Tauchboots „Titan“ dürfte der Sauerstoff ausgegangen sein. Die Kritik an der Expedition zur „Titanic“ nimmt weiter zu.

Rund 96 Stunden. Solange sollten die Sauerstoffreserven für die fünf Insassen des vermissten Tauchboots „Titan“ reichen. Im Laufe des Donnerstags ist diese Frist, quasi eine Deadline für die Rettung der Besatzung, verstrichen. Doch Aufgeben war für die Rettungsteams trotz aller Aussichtslosigkeit keine Option.

„Das mobilisierte Equipment ist das Beste der Welt, das leistungsfähigste der Welt“, sagte Sean Leet, Betreiber der „Polar Prince“, des Begleitschiffs der Expedition, am Mittwoch noch hoffnungsvoll vor der Presse in St. John’s auf Neufundland. Bis zum Schluss werde man an der Hoffnung festhalten. Hoffnung entstand vor allem, als die Rettungstrupps am Vortag Geräusche aus dem Wasser – womöglich Klopfzeichen – ausmachen konnten. „Wir wissen nicht, was das ist, um ehrlich zu sein“, räumte US-Küstenwachekapitän Jamie Frederick ein. Leider gelang es auch nicht, die Geräusche exakt zu lokalisieren. Doch auf ein mögliches Gebiet konzentrierten sich die pausenlosen Bemühungen der Küstenwache ab Mittwoch dann hauptsächlich. Immer mehr Schiffe mit Spezialausrüstung kamen hinzu. Ein Tauchroboter ging in die Tiefe. Das Suchgebiet ist jedoch schwer einzugrenzen, Strömungen könnten das Tauchboot weit von der „Titanic“ weggetragen haben.

Tauchboot Titan seit Sonntag vermisst

Das 6,70 Meter lange Tauchboot „Titan“ wird seit Sonntag vermisst. Es war auf dem Weg zum Wrack der 1912 gesunkenen „Titanic“, die etwa 700 Kilometer vor Neufundland in 3800 Metern Tiefe auf dem Meeresgrund liegt. Gegen Ende des Abtauchvorgangs war der Kontakt zum Begleitschiff abgebrochen. An Bord sind der Tauchbootpilot und Chef des Unternehmens Oceangate, das die Expedition anbietet, Stockton Rush (61). Als eine Art Experte begleitet der französische Forscher Paul-Henri Nargeolet (77) den Tauchgang, zahlende Gäste an Bord sind der britische Abenteurer Hamish Harding (58), der mehrere Weltrekorde hält, sowie der britisch-pakistanische Unternehmensberater Shahzada Dawood (48) und dessen Sohn Suleman (19). Eine Teilnahme an der mehrtägigen Expedition kostet 250 000 Dollar.

Auch am Donnerstag blieb vorerst unklar, ob das Boot noch intakt ist. Selbst wenn es an der Oberfläche treiben würde, wäre die Suche schwierig. Sollte es doch noch unter Wasser gefunden werden, wäre es Fachleuten zufolge nicht möglich, die Menschen darin mit frischem Sauerstoff zu versorgen. „In dieser Tiefe gibt es wirklich keine Möglichkeit, Sauerstoff hineinzubekommen“, sagte der Meeresforscher Tom Dettweiler am Donnerstag dem US-Sender „CNN“. So bliebe nur die Möglichkeit, das Boot wie auch immer und so schnell wie nur möglich nach oben zu bringen. Auch an der Oberfläche könnten die Insassen das Boot aufgrund seiner Konstruktionsweise nicht von innen öffnen – ein Problem, das in den vergangenen Tagen als Sicherheitsmangel kritisiert wurde.

Kritik: Mangelnde Sicherheit bei Expedition zur „Titanic“

Sicherheitsaspekte des Tauchboots werden nicht nur deswegen hinterfragt: Aussagen von Oceangate-Chef Rush in einem Podcast des „CBS“-Reporters David Pogue, der 2022 an Bord der „Titan“ zur „Titanic“ gereist war werden im Nachhinein ebenso kritisch gesehen: „Wissen Sie, irgendwann ist Sicherheit reine Verschwendung“, sagte Rush damals. „Wenn Sie auf Nummer sicher gehen wollen, stehen Sie am besten nicht auf.“ Die „BBC“ berichtete zudem unter Berufung auf US-Gerichtsdokumente, ein Mitarbeiter von Oceangate habe 2018 vor möglichen Mängeln am Karbonrumpf des Tauchboots gewarnt: diese könnten ohne strengere Tests unentdeckt bleiben.

Derweil forderten Fachleute bereits Konsequenzen aus der Tragödie. „Es wird sicherlich eine Untersuchung nach dieser Katastrophe geben und deutlich striktere Regeln und Vorschriften werden eingeführt werden“, sagte David Scott-Beddard, Chef der Firma White Star Memories, die sich auf „Titanic“-Ausstellungsstücke spezialisiert hat, zu „CNN“. Der Meeresforscher David Mearns kritisierte gegenüber der „BBC“, dass das Tauchboot nicht unabhängig zertifiziert worden sei. „Würde ich ein Fahrzeug ohne Zertifizierung wählen? Das ist noch nicht mal erlaubt.“

Expertin zur Empathie für die Besatzung der „Titan“

Auch die mediale Präsenz des Themas in Relation zum Tod Geflüchteter im Mittelmeerraum wird etwa auf Twitter vielfach angeprangert. „Aftonbladet“ griff dies in einem Kommentar auf: „Vor einigen Tagen sank ein Boot vor der griechischen Küste. Es hatte 500 Passagiere an Bord, befürchtet wird, dass Hunderte tot sind. Wir haben keine Gesichter der Toten, nur Berichte über noch eine ,Tragödie‘. Schließlich handelt es sich hier nicht um Milliardäre, sondern um Migranten“, schreibt die schwedische Zeitung. „Allein letztes Jahr starben schätzungsweise 2062 Flüchtlinge im Mittelmeer. Unser geliebtes Touristenmeer ist nichts anderes als ein Massengrab. Die ganze Welt hält bei der Jagd nach den Milliardären im Meer den Atem an, während Tausende Kinder und Erwachsene in einem Meer, das uns näher liegt, ihr Leben verlieren.“

Die Frage, ob das Mitgefühl für die „Titan“-Besatzung größer ist als jenes für die Tausenden Geflüchteten, kann die Psychologin und Neurowissenschaftlerin Grit Hein nachvollziehen. „Mitgefühl und Empathie nimmt mit gefühlter Nähe oder auch Ähnlichkeit zu einer betroffenen Person zu“, erklärt die Forscherin vom Uniklinikum Würzburg der Deutschen Presse-Agentur. So könne sie sich vorstellen, dass es sich für viele näher anfühle, zur „Titanic“ in einem Tauchboot aufzubrechen, als seine Heimat wegen Krieg und Hunger zu verlassen. Für Menschen mit Fluchterfahrung sei das sicher anders.

„Titan“: Chance zur Rettung der Männer „verschwindend gering“

Das Phänomen sei auch mit der Berichterstattung zu begründen. „In dem Moment, wenn ich Informationen über eine Person habe, erzeugt das dieses Gefühl des Kennens, Sichnäherstehens. Und das erhöht das Mitgefühl“, sagt Hein. Das ließe sich auch über entsprechende Berichte von Geflüchteten erzeugen, was meist aber nicht so passiere. Empathie werde zudem erzeugt, weil es einfacher sei, sich in die Situation zu versetzen, in einem engen Raum eingesperrt zu sein – „sei es auch nur in einem Fahrstuhl“. Im Gegensatz dazu sei es wohl für viele schwer vorstellbar, wie es ist, auf der Flucht zu sein und sich mit Kind und Hab und Gut auf eine Reise zu begeben. „Das ist etwas, was für viele von uns wesentlich abstrakter ist.“

Nach dem Ablauf des 96-Stunden-Zeitfensters wichen am Donnerstag die Durchhalteparolen dann auch der Resignation. Die Männer könnten sich nur noch auf ihr Glück verlassen, sagte der Meeresforscher Simon Boxall von der Universität Southampton bei „Sky News“. Der einstige britische Konteradmiral Chris Parry schätzte die Überlebenswahrscheinlichkeit der Männer als „verschwindend gering“ ein. „Wir müssen uns auf das Schlimmste vorbereiten.“ Fachleute wiesen jedoch darauf hin, dass 96 Stunden ein ungenauer Wert seien. Es könnte noch Sauerstoff vorhanden sein, etwa wenn sich die Insassen wenig bewegt hätten. mit dpa/afp