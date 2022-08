Tankrabatt endet bald: Steigen die Preise an der Tankstelle wieder?

Von: Katharina Bellgardt

Das Ende des Tankrabatts in Deutschland steht bevor. Doch was kommt im September auf Autofahrer zu? Über eine mögliche Zukunft an der Zapfsäule.

Hamm - Er ist heiß umstritten: Der Tankrabatt in Deutschland soll Autofahrer an der Tankstelle entlasten. Die Preise für Benzin und Diesel stiegen durch Ukraine-Krieg, Corona-Pandemie und die Rohöl-Preise. Die Bundesregierung versuchte die hohen Spritpreise mit dem Tankrabatt für drei Monate zu senken. Doch was kommt nach dem Rabatt?

Tankrabatt vor dem Ende: Das erwartet Autofahrer jetzt an der Zapfsäule

Mit dem Tankrabatt hatte die Bundesregierung gehofft, dass Benzin pro Liter um 29,55 Cent günstiger wird, der Preis von Diesel sollte um 14,04 Cent reduziert werden. Die Energiesteuer sollte Sprit im Juni, Juli und August auf das EU-weite Mindestniveau senken, indem der Steuersatz reduziert wurde, hinzu kommen Ersparnisse bei der Mehrwertsteuer.

Die Energiesteuer wurde so gesenkt:

Benzin: 35 Cent pro Liter (30 Cent Senkung der Energiesteuer und 5 Cent weniger Mehrwertsteuer)

35 Cent pro Liter (30 Cent Senkung der Energiesteuer und 5 Cent weniger Mehrwertsteuer) Diesel: 17 Cent pro Liter (14 Cent Senkung der Energiesteuer, 3 Cent weniger Mehrwertsteuer)

Ob der Tankrabatt wirklich die Erfolge an den Zapfsäulen erzielte, die sich die Bundesregierung von ihm versprach, ist unklar. Der ADAC urteilt hart: „Die Preise sind nach wie vor stark überhöht“, sagt der ADAC-Spritpreis-Experte Christian Laberer. Denn die Senkungen kommen so nicht bei den Autofahrern an. „Das Kartellamt muss als neutrale Stelle feststellen, dass der Rabatt nicht ankommt, und die Politik sollte handeln. Denn im Moment fördert der Steuerzahler die Gewinne der Mineralölindustrie, die die Krisensituation offenbar auf Kosten der Verbraucher zur Gewinnmaximierung nutzt.“

Ende des Tankrabatts: Wie teuer werden Benzin und Diesel im September?

Die Preise für jeden Liter Super und Diesel waren auch zu Beginn des Tankrabatts hoch. Werden Autofahrer ab dem 1. September noch deutlich höhere Preise zahlen müssen?

Mit teureren Kraftstoffen an den Tankstellen rechnen fast alle Medien - und zwar bereits in der letzten August-Woche, wie wa.de berichtet. Focus Online bringt drei möglich Szenarien ins Spiel:

1. Diesel und Benzin kosten ab dem 1. September ohne Tankrabatt pro Liter etwa 2 Euro und die Preise steigen nicht über 2,10 Euro.

2. Die Preise steigen moderat: Diesel wird wieder günstiger als Benzin, liegt jedoch über 2,10 Euro. Der Preis von Benzin liegt in diesem Szenario bei etwa 2,15 Euro.

3. Die Preise explodieren: Benzin steigt auf einen Preis von über 2,20 Euro, Diesel wird etwas günstiger als Super.

Die aktuellen Ölpreise liegen aktuell auf dem Niveau, dass sie vor dem Ukraine-Krieg hatten. Doch wie viel davon an die Autofahrer weitergegeben wird, ist noch unklar. Bisher war die Wechselwirkung zwischen Rohölpreis und Tankrabatt nicht erfolgreich - ob die Mineralölkonzerne die gesenkten Preise an die Verbraucher weitergeben, wird sich zeigen.

Focus Online wagt die Prognose, dass eine Explosion der Spritpreise unwahrscheinlich ist. Ein Blick auf die Zahlen bestätigt die Einschätzung: Zur Hochzeit im Ukraine-Krieg lag der Rohölpreis für ein Barrel noch bei 139 Dollar. Seit August 2022 ist er unter die 100-Dollar-Marke gefallen.