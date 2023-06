Nächste Aktion auf Sylt: „Letzte Generation“ stört mit Feuerlöscher in Luxusbar

Von: Marcel Prigge

Eine Aktivistin der „Letzten Generation“ besprüht die Bar des Hotels Miramar mit oranger Farbe. © Letzte Generation

Wieder ist es zu einer Protestaktion der „Letzten Generation“ auf Sylt gekommen. Dieses Mal versprühten die Aktivisten in einem Luxushotel Farbe.

Sylt – Nachdem die Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ vor Kurzem einen Privatjet mit oranger Farbe besprüht und sich anschließend an die Tragflächen und auf die Fahrbahn des Flughafens auf Sylt geklebt hatten, sorgt eine neue Protestaktion für Trubel auf der Promi-Insel. Dieses Mal betroffen: das Fünf-Sterne-Luxushotel Miramar.

Protestaktion auf Sylt: „Letzte Generation“ besprüht Bar von Luxushotel mit Farbe

Nach Angaben der Polizeidirektion Flensburg betraten am Donnerstag gegen 18:50 Uhr sechs Personen im Alter von 19 bis 63 Jahren das Hotel in Westerland. Sowohl im Foyer, als auch an der Bar begannen sie die Wände und das Inventar mit Farbe zu beschmieren. Dazu benutzten die Aktivisten unter anderem für diesen Zweck präparierte Feuerlöscher.

Aber auch oranges Wurf-Pulver wurde verteilt. Wie es in einer Mitteilung der „Letzten Generation“ heißt, solle die Farbwolke „die bedrohlichen Rauchschwaden, die seit gestern die New Yorker Metropole verhüllen“ symbolisieren. „Der Protest im Luxushotel verdeutlicht, wo die bisher mangelhafte Gesetzgebung der Regierung Scholz zum Schutz der Bevölkerung ansetzen muss – am zerstörerischen Überkonsum der Superreichen“, schreiben die Aktivisten weiter.

Polizei bestätigt: Zwei der Aktivisten an Privatjet-Protest dabei gewesen

Die Protestaktion konnte vonseiten der Polizei schnell beendet werden. Vier der sechs Personen ließen sich widerstandslos festnehmen und für weitere polizeiliche Maßnahmen zum Polizeirevier verbringen. Außerdem konnten die Beamten feststellen, dass zwei Personen auch an der Aktion am Sylter Flughafen beteiligt waren. Die weiteren Ermittlungen und polizeilichen Maßnahmen dauern weiter an. Zum entstandenen Schaden kann die Polizei derzeit keine Angaben machen.