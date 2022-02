Schweres Erdbeben auf Sumatra: Mindesten zwei Tote

Das mit einem Mobiltelefon aufgenommene Foto zeigt ein beschädigtes Haus nach einem Erdbeben der Stärke 6,2 im Bezirk Pasaman Barat in West Sumatra

Stärke 6,2

Von Svenja Wallocha

Am Freitagmorgen erschüttert ein Erdbeben der Stärke 6,2 die indonesische Insel Sumatra. Dabei kommen zwei Menschen ums Leben – weitere werden verletzt.

Medan – Ein schweres Erdbeben mit der Stärke 6,2 hat die indonesische Insel Sumatra erschüttert. Mindestens zwei Menschen seien ums Leben gekommen, 20 weitere seien verletzt worden, teilte der Katastrophenschutz laut Deutscher Presse-Agentur (dpa) am Freitag mit.

Das Beben ereignete sich am Freitagmorgen gegen 8.40 Uhr (Ortszeit) im Norden der Insel, etwa 70 Kilometer von der Stadt Bukittinggi, in einer Tiefe von rund zwölf Kilometern, wie die US-Erdbebenwarte mitteilte.

Schweres Erdbeben auf Insel Sumatra: Zwei Tote und 20 Verletzte – „Sind alle aus dem Haus geflohen“

Der Inselstaat Indonesien ist wegen seiner Lage am pazifischen Feuerring immer wieder von Erdbeben* betroffen. Wenige Minuten zuvor hatte ein schweres Beben vor der Küste die Anwohner bereits zum Verlassen ihrer Häuser gezwungen. „Wir sind alle aus unserem Haus geflohen“, sagte die 36-jährige Yudi Prama Agustino der Nachrichtenagentur AFP. „Ich habe ein einjähriges Baby, also habe ich in Panik den Kinderwagen aus dem Haus geschoben.“

Viele Gebäude in der Provinz West-Sumatra wurden beschädigt. Zudem lösten die Erdstöße einen Erdrutsch im Bezirk West Pasaman aus. Mehrere Häuser seien von der Schlammlawine begraben worden, aber es sei noch unklar, ob es dabei weitere Opfer gegeben habe, zitierte die Webseite „JPNN“ den örtlichen Zivilschutz.

Schweres Erdbeeben erschüttert Sumatra: Wetterbehörde warnt vor Erdrutschen

Die indonesische Wetterbehörde riet den Menschen, sich von Hängen fernzuhalten, da angesichts der Regenzeit Erdrutsche zu befürchten seien. (svw mit dpa/AFP)