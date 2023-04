Südafrika: Der dubiose Ausbruch eines Totgeglaubten

Von: Johannes Dieterich

Für seine Flucht aus einem Gefängnis in Südafrika täuscht ein Verbrecher seinen Tod vor. Während er ein Luxusleben führt, dauert es Monate, bis die Behörden dahinter kommen.

Die Geschichte von Thabo Besters Gefängnisausbruch ist so unglaublich, dass niemand sie erfinden würde – und dermaßen haarsträubend, dass sie sich nur in einem Gangsterstaat abspielen konnte. Sie beginnt, wie viel zu viele Geschichten in Südafrika, mit einer Vergewaltigung. Genau genommen mit einer ganzen Serie an Vergewaltigungen, die der 35-jährige Thabo Bester vor mehr als zehn Jahren nach immer demselben Muster beging. Er kontaktierte junge Frauen über Facebook und überredete sie unter dem Vorwand, Models für eine internationale Agentur zu suchen, zu einem Treffen. In dessen Verlauf vergewaltigte er seine Opfer mit vorgehaltenem Messer. Seine Freundin, ein tatsächliches Model, brache er um. Für seine Verbrechen wurde er 2012 zu lebenslänglicher Haft verurteilt.

Von Bester war erstmals wieder im Mai 2022 die Rede, als er sich im Mangaung-Gefängnis der Provinzhauptstadt Bloemfontein angeblich das Leben nahm. Er habe seine Matratze angezündet und sei bis zur Unkenntlichkeit verbrannt, teilte die Gefängnisleitung mit. Noch heute beharrt der Betreiber der zweitgrößten privat geführten Haftanstalt der Welt, der globale „Sicherheits“-Konzern G4S, darauf, dass Bester damals verbrannte – auch wenn eine Obduktion ergab, dass der Tote 25 Zentimeter kleiner war als Bester und bereits bevor er verbrannte durch einen harten Schlag auf den Schädel umgebracht wurde. Allerdings blieb der Obduktionsbericht unter Verschluss. Der damalige Vize-Minister für das Gefängniswesen bestritt fälschlicherweise, ihn jemals zu Gesicht bekommen zu haben.

Verdacht wird Gewissheit

Unterdessen entbrannte auch ein Kampf um Besters angeblichen Leichnam. Zunächst sicherte ihn sich Besters vermeintliche Frau Nandipha Magudumana, musste ihn allerdings alsbald wieder zurückgeben. Daraufhin forderte ihn die vermeintliche Mutter des vermeintlich toten Besters ein. Doch deren DNA stimmte nicht mit derjenigen der Leiche überein. Wo die verkohlten Überreste des nur 145 Zentimeter großen Toten heute sind, ist nicht bekannt.

Inzwischen hatten auch Journalistinnen und Journalisten des Internet-Dienstes „Ground Up“ von den merkwürdigen Vorgängen um Besters Leiche erfahren. Die Möglichkeit, dass sich dieser durch die Vortäuschung seines Todes die Freiheit ergaunert haben könnte, hielten sie nach eigenen Worten zunächst für „äußerst unwahrscheinlich“. Im Verlauf ihrer Recherchen drängten sich jedoch immer mehr Fragen auf. Warum wurde Bester kurz vor dem Brand in eine Einzelzelle verlegt? Warum waren auf den Überwachungskameras der Haftanstalt zwei ebenfalls kurz vor dem Brand aus dem Gefängnis eilende Gestalten zu sehen? Und warum verfügte die Polizei selbst zehn Monate nach dem Vorfall über keine Resultate von Besters DNA-Test? Als den Journalist:innen dann auch noch der vom Ministerium verleugnete Autopsie-Bericht zugespielt wurde, verdichtete sich ein Verdacht zur Gewissheit. Dieser wurde schließlich noch durch Fotos bestätigt, die Bester nach seinem angeblichen Tod mit seiner Partnerin, der glamourösen Celebrity-Ärztin Magudumana, im Johannesburger Luxusviertel Sandton zeigten. Trotzdem blieb die Polizei bei ihrem Schweigen und hielt die Gefängnisbehörde an ihren Dementi fest – nur ein Sprecher des Justizministeriums sagte lakonisch: „Sollten diese Berichte wahr sein, handelt es sich um den spektakulärsten Gefängnisausbruch in der Geschichte unseres Landes.“

Und dabei blieb es nicht einmal. Die Ground-Up-Journalist:innen fanden außerdem noch heraus, dass Bester schon vor seinem vorgetäuschten Tod eine Schwindelfirma mit seiner Partnerin betrieben hatte. Dazu gab er sich regelmäßig als Geschäftsführer des New Yorker Kommunikationsunternehmens „21st Century Media“ aus. In Anzug und Krawatte in der Bloemfonteiner Haftanstalt gefilmt und live übers Internet verbreitet. Nach Besters Scheintod und Flucht setzte das Ganoven-Duo seine Betrügereien aus einer Villa in Sandton fort: Diesmal betrog Bester als Direktor einer Immobilienfirma Kundinnen und Kunden um ihre Anzahlungen, während Dr. Magudumana angeblich eine Wellness-Klinik aus dem Boden stampfte. Als der Bluff nun Mitte März aufflog, tauchte das Gangsterpaar unter: Südafrikas Polizei vermochte lediglich eine auf Besters Nachtisch zurückgelassene Rolex sicherzustellen.

Das Betrügerpaar musste fast 4000 Kilometer weit in die tansanische Provinzstadt Arusha fliehen, um von der dortigen Polizei am Karfreitag schließlich festgenommen zu werden. Südafrikas Ordnungshüter behauptet, an der Verhaftung maßgeblich beteiligt gewesen zu sein. Trotz dieses Missgeschicks braucht das Gangsterduo allerdings nicht die Hoffnung zu verlieren. Denn die Regierung in Pretoria hat bereits ihre Auslieferung nach Südafrika beantragt. Spätestens zu Hause im Ganovenstaat werden sich die beiden Verbrecher wieder sicher sein können.