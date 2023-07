Suche nach Löwin: Schwein gehabt

Von: Andreas Sieler

Jäger und Polizisten im Einsatz bei Kleinmachnow. © dpa

Die bei Berlin gesuchte mutmaßliche Löwin ist mutmaßlich eine Wildsau.

Von der Nacht auf Donnerstag bis Freitagnachmittag hat die Polizei südlich von Berlin nach einer Löwin gesucht. Dann die Entwarnung: Es war wohl nur ein Wildschwein, was da zahlreiche Polizei- und Fachkräfte auf Trab gehalten hatte. Das hätten unabhängige Videoanalysen ergeben. Fachleute hatten schon früh ihre Zweifel angemeldet.

Rainer Altenkamp, Vorsitzender des Naturschutzbundes Nabu Berlin, legte sich am Freitag fest: „Schon der kurze, herabhängende Schwanz mit etwa zehn Zentimeter langer, locker behaarter Quaste schließt eine Löwin aus“, sagte er mit Blick auf ein auch im Netz kursierendes Video, das den Großeinsatz ausgelöst hatte. Das Tier war von Augenzeug:innen gefilmt worden. Auch weitere Merkmale des Tieres wollten nicht so ganz zu einer Raubkatze passen. „Das gesamte Verhalten ist völlig typisch für Wildschweine im urbanen Raum“, so Altenkamp. Jedoch wurde das vor der Entwarnung lange online aufrufbare Video nur von wenigen angezweifelt – für Laien war schwer zu erkennen, um was für ein Tier es sich handeln könnte.

So hatte die Polizei wohl wegen eines Wildschweins einen knapp 40-stündigen Großeinsatz hingelegt. Klar: Solange man bei den Behörden davon ausging, dass eine Raubkatze durchs Unterholz der Hauptstadtregion schleichen könnte, blieb Entscheidungsträger:innen kaum eine andere Wahl. Man sei mit einem „sehr großen Kräfteaufgebot vor Ort“, teilt die Polizei am Donnerstag mit, die Suche lief mit Unterstützung von Hubschraubern, Drohnen und Nachtsichtgeräten – Tierärzt:innen, Jäger:innen und Veterinär:innen wurden hinzugezogen. Die Gemeinde Kleinmachnow wollte noch professionelle Tierspurensucher hinzuholen – die waren aber nicht so leicht aufzutreiben.

Denn Spuren waren schon während des Einsatzes ein Thema. Es gab nämlich keine, die auf eine Löwin hinwiesen, und das schürte Zweifel. Viel zitiert wurde der Berliner Wildtierexperte Derk Ehlert, der gegenüber dem „RBB-Inforadio“ seine Skepsis äußerte, auch nach der Betrachtung des Videos. „Ich glaube aber natürlich den Zeugen, den Kollegen von der Polizei in Berlin, die ein derartiges Tier auch real gesehen haben“, räumte er ein. Aber: „Es ist schon sehr auffällig, dass an der Stelle, wo das Tier gesehen und gefilmt wurde, nicht mal ein Trittsiegel zu sehen ist.“ In Berichten wies die Deutsche Presseagentur (dpa) darauf, hin, dass weder Blut noch Hinterlassenschaften oder Pfotenabdrücke einer Löwin zuzuordnen wären.

Großeinsatz der Polizei

Kleinmachnows Bürgermeister Michael Grubert (SPD) verteidigte die große Polizeiaktion. „Die Gefährdungslage war so, dass der Einsatz der Polizei gerechtfertigt war“, sagte er. Auch Achim Gruber, Geschäftsführender Direktor des Instituts für Tierpathologie in Berlin, sagte der dpa: „Die Maßnahmen sind angesichts des begründeten Anfangsverdachts begründet. Man muss den Aufwand treiben.“ Kritik übte hingegen der Nabu-Vorsitzende Altenkamp. Die Polizei solle einen Stab mit Fachleuten einrichten, die Wildtiere bestimmen könnten, bevor man einen solchen Aufwand betreibe. Die Öffentlichkeit solle erst gewarnt werden, wenn zweifelsfrei nachgewiesen sei, dass es sich um ein gefährliches Wildtier handle, zitierte ihn die dpa.

Behörden sahen sich aber offenbar gezwungen, die vermeintliche Bedrohung ernst zu nehmen. „Bitte meiden Sie es aufgrund eines entlaufenen Wildtieres aktuell im Bereich Kleinmachnow, Teltow & Stahnsdorf (PM) das Haus zu verlassen und holen Sie auch Ihre Haustiere ins Haus“, warnt die Polizei Brandenburg frühzeitig auf Twitter. Die Gemeinde Kleinmachnow verlegte zwei für das Wochenende geplante Open-Air-Veranstaltungen bereits in geschlossene Räume.

Während das bei manchen Einwohnerinnen und Einwohnern vielleicht auch ein mulmiges Gefühl hinterließ, nahmen es andere auch mit Humor: Offenbar war es Jugendlichen in der Nacht auf Freitag gelungen, die Polizei im Suchgebiet mit Löwengebrüll aus einem Lautsprecher zu beschäftigen. Letztere fand das weniger lustig: „Das hilft weder der Gemeinde noch der Polizei“, sagte ein Polizeisprecher. Ein nicht ganz unbekanntes Berliner Clan-Mitglied, das einst mit einem Tiger auf der Couch posierte, bat auf Instagram darum, ihm doch Bescheid zu geben, wenn das Tier irgendwo auftauche. Er führe es dann in den Käfig zurück. Auch er hatte seinen Spaß.

Ein ernsteres Thema könnte aber hängenbleiben: Schließlich wurde seit Donnerstag viel spekuliert, woher das Tier kommen könnte. Von 23 bekannten gehaltenen Löwen in der Region ist in mehreren Berichten die Rede, dass da keiner abgängig war, war bald klar. Laut Polizei wurde auch ein privater Halter überprüft. So äußerte nicht nur die Polizei die Vermutung, dass ein solches Tier womöglich illegal privat gehalten wurde und ausgebüxt sein könnte.

Die private Haltung wilder Tiere ist laut des Bundeslandwirtschaftsministeriums im Tierschutz- und im Naturschutzrecht geregelt. Die Haltung exotischer Tiere werde teilweise durch Vorschriften zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung geregelt – das ist wiederum Ländersache. In Berlin etwa ist die private Haltung verboten, in Brandenburg nicht. Wer mit Wildtieren handelt oder welche züchtet, braucht eine behördliche Erlaubnis.

Die Tierschutzorganisation Peta nutzt die mediale Aufmerksamkeit für das Thema mit einer Forderung für ihr Anliegen: „Wir fordern die Regierung dringend auf, ein Verbot für die private Haltung von Wildtieren zu erlassen – diese ist nicht nur gefährlich, sondern auch niemals artgerecht für das Tier.“