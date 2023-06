Sommersturm Nikolaus rollt auf Deutschland zu – schwere Unwetter drohen

Von: Robin Dittrich

In den kommenden Tagen drohen in Deutschland weitere Unwetter. Sommersturm Nikolaus bringt teils starke Winde und kühlere Temperaturen.

Kassel – Die langanhaltende Hitzeperiode in Deutschland ist vorerst vorüber. Angenehmere Temperaturen wechseln sich mit Unwettern ab, die Regen und starke Winde bringen. Grund dafür ist unter anderem Sommersturm Nikolaus.

Unwetter bringen Regen, Gewitter und Sturm nach Deutschland

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet, kommt es in weiten Teilen Deutschlands in den kommenden Tagen zu Sonne und Regen. Am Mittwoch, dem 28. Juni 2023, kommt es zu Höchstwerten zwischen 22 und 27 Grad. Ab Donnerstag steigen die Temperaturen dann wieder – diese haben jedoch Unwetter im Gepäck. Trotz Temperaturen von 25 bis 30 Grad am Donnerstag, kommt es gebietsweise zu leichten Schauern. In der Nacht zu Freitag folgen dann vereinzelte Gewitter, durch die die Temperaturen weiter fallen.

Sommersturm Nikolaus bringt stärkere Winde und Regen vor allem in den Norden Deutschlands. © Rolf Kremming/Imago (Symbolbild)

Die kühle Luft ist auch am Freitag vorherrschend. Wie der DWD schreibt, wird es wechselnd bis stark bewölkt, vereinzelt auch gewittrig. Im Süden und Osten Deutschlands sind kräftige Gewitter, Starkregen, Hagel und Sturmböen zu befürchten. Dadurch sinken die Temperaturen auf 20 Grad, in der Nacht folgt eine weitere Abkühlung. Auch am Wochenende und Anfang kommender Woche bleibt das Wetter wechselhaft. Wie weather.com berichtet, sind sogar noch stärkere Unwetter zu befürchten – Sommersturm Nikolaus ist schuld. So gehen Sie bei Gewitterschäden an Haus und Eigentum vor.

Sommersturm Nikolaus rückt an – weitere Unwetter drohen in Deutschland

Weather.com schreibt, dass sich die Unwetterlage am Freitag deutlich verschlechtert. Die Temperaturen steigen vor allem im Süden und Osten auf bis zu 30 Grad. In kürzester Zeit können dann bis zu 40 Liter Regen fallen. Grund für die starken Regenfälle sollen die Waldbrände in Kanada sein, da „durch den entstehenden Rauch die Wolkenbildungsprozesse intensiviert werden.“

In den kommenden Tagen drohen erneut Unwetter mit schweren Regenfällen und Gewitter – Sommersturm Nikolaus sei Dank. © Bernd März/Imago (Symbolbild)

Gebildet hat sich Sommersturm Nikolaus im Nordatlantik – dadurch kommt es zu starken Westwinden über den Britischen Inseln. Für den Norden Deutschlands bedeutet das niedrigere Temperaturen und stärkeren Wind.