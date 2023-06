Stumpf statt Wedel

Von: Thomas Roser

Teilen

Die exotischen Bäume gehören – wie hier in Sibenik – an der Adria vielerorts zum Landschaftsbild. imago images © Imago

Der Rote Palm-Rüsselkäfer setzt auch den Palmen an der Adria zu. Nachdem in Kroatien immer mehr dieser Sehnsuchtsbäume gefällt werden müssen, soll dort wieder heimisches Grün wachsen.

Von den stolzen Sehnsuchtsbäumen sind nur die abgesägten Stümpfe geblieben. Vier der sieben Palmen an der Riva des Fischerstädtchens Komiza auf der Insel Vis sind seit Anfang Juni gefällt. Andere dürften bald folgen: Nur noch wenige verdorrte Wedel baumeln an der Uferstraße der Ribarska von den kahlen Stämmen absterbender Palmen.

Wie an der kroatischen Adria setzt im ganzen Mittelmeerraum ein aus Südostasien eingeschleppter Schädling den ebenfalls importierten Kultbäumen zu: Den gefräßigen Larven des aus Indonesien und Malaysia stammenden Roten Palm-Rüsselkäfers zeigt sich wegen des Fehlens natürlicher Feinde kaum ein Wedel gewachsen.

Die prächtigen Kronen der Palmpromenaden gehören auch für Besucherinnen und Besucher sowie für die Einheimischen in den kroatischen Küstenstädten zum südländischen Mittelmeerflair einfach dazu. Dabei haben die ursprünglich von den Kanarischen Inseln oder Mittelamerika eingeführten Palmen eine vergleichsweise kurze Tradition. An der kroatischen Adria wurden die meisten Palmenpromenaden erst Ende des 19. oder zu Beginn des 20.Jahrhunderts angelegt.

Doch an den oft 80 bis 150 Jahren alten Schattenspendern nagt weniger der Zahn der Zeit als nimmersatte Larven. Seit der Rote Rüsselkäfer Mitte der 90er Jahre erstmals in Spanien und auf den Balearischen Inseln gesichtet wurde, hat sich der Palmenkiller über Frankreich und Italien bis in den östlichen Mittelmeerraum vorgearbeitet. Vermutlich wurde das Insekt durch bereits befallene Importpalmen aus nordafrikanischen Baumschulen eingeschleppt. In Kroatien wurde der Rüsselkäfer offiziell erstmals 2011 auf Palmen unweit von Zadar gesichtet.

In Indonesien und Malaysia muss sich das nimmersatte Insekt selbst gegen gefräßige Feinde wehren: Seine bis zu drei Zentimeter großen Larven werden dort nicht nur von Geckos und Affen, sondern in manchen Regionen auch von Menschen als nahrhafter Snack geschätzt. In europäischen Breiten zeigt sich der Palmenschädling hingegen selbst gegen chemische Keulen erstaunlich resistent.

Bis zu 300 Eier legen die Käferweibchen am Fuße der Palmwedel ab, aus denen bald die Larven schlüpfen. In schnellem Tempo pflegen sich die Maden ins Palmenmark zu nagen. Wenn die ersten Wedel verdorren, ist es für den Schutz der Palmen meist schon zu spät. Im schützenden Innern der von ihnen zersetzten Pflanzen sind die Larven chemisch oder mechanisch kaum mehr zu bekämpfen.

Auch dem präventiven Sprüheinsatz von Pestiziden in den hohen Palmenkronen sind Grenzen gesetzt, da diese auch andere Insekten töten. An der Palmenpromade von Trogir versuchen die Kommunen, mit der Injektion von Insektiziden in die Stämme die Bäume zu schützen.

Doch es sind nicht nur illegale Palmenimporte ohne Beachtung der Quarantänepflicht, die die Ausbreitung der Roten Rüsselkäfer beschleunigen. Während die Kommunen in Kroatien befallene Palmen meist zügig entfernen, zeigen private Garten- und Palmenbesitzer:innen bei der fachgerechten Entsorgung befallener Stämme oft keine Eile.

Bleibt die rasche Verbrennung infizierter Palmenüberreste aus, ziehen die Insekten zur nächsten Wirtspalme. Manche Städte wie Zadar haben die Palmen ihrer Promenade bereits komplett austauschen müssen. Andere denken mittlerweile über preisgünstigere und widerstandsfähigere Alternativen nach. Das Palmensterben scheint die Rückkehr zu autochthonen Baumsorten aus dem Mittelmeerraum zu beschleunigen.

Bis 1920 sorgten etwa an der heute für seine hohen Palmen bekannten Riva von Split wesentlich niedrigere Maulbeerbäume für Schatten. Die Menschen pflegten damals allerdings über die auf den Gehwegen verrottenden Früchte zu klagen. Zudem sind die Palmkronen für Reisende wie Einheimische längst zum vertrauten Symbol des Südens geworden. Der drohende Zwangsabschied von der Palmenära fällt nicht nur an der kroatischen Adria vielen Kommunen schwer.

Manche Würdenträger sehen zum Auswechseln der Symbolbäume allerdings keine Alternative. Mit den Palmen an der Promenade von Ploce seien die Leute zwar schon seit einem halben Jahrhundert „sentimental verbunden“ gewesen, räumte Bürgermeister Miso Krsticevic vor dem Fällen der kahlen Stämme im Mai ein. Doch nicht nur wegen der hohen Kosten wäre es „wenig rational“ gewesen, neue Palmen zu pflanzen. „Dass Risiko, dass die Bäume erneut erkranken, ist einfach zu groß.“ Statt Palmen sollen nun aus der Region stammende Steineichen in Ploce für Schatten sorgen. „Wie zuvor die Palmen wird die neue Baumallee sicher rasch zum Teil der Identität unserer Stadt“, hofft Krsticevic.

Der Schädling ... imago images © Imago

... und sein Werk. imago images © Imago