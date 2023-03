Studie belegt: Dieses Lebensmittel senkt das Diabetesrisiko

Im Jahr 2010 wurden spezielle Vorschriften für Diabetiker-Lebensmittel aufgehoben. Dass ein ganz alltägliches Produkt helfen kann, einer Diabetes-Erkrankung vorzubeugen, zeigt eine aktuelle Studie.

Indien – Laut Angaben der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) sind in Deutschland rund neun Millionen Menschen von diagnostizierter Typ-2-Diabetes betroffen. Mehr als eine halbe Million Menschen kommen jährlich dazu – Tendenz steigend. Gehört man zu den Betroffenen, gilt es, den eigenen Ernährungsplan umzudenken, um den Blutzuckerspiegel zu senken. Und auch vor einer Diagnose ist eine bewusste Ernährungsweise ratsam, um das Risiko einer Erkrankung zu verringern. Wir verraten Ihnen, welches Lebensmittel dabei als besonderer Hoffnungsträger zu bewerten ist.

Ernährungsstudie belegt: Dieses Lebensmittel kann Typ-2-Diabetes vorbeugen

In einer kürzlich in Indien durchgeführten Studie, die in der Datenbank PubMed veröffentlicht wurde, untersuchte ein Forschungsteam mithilfe von 400 Teilnehmenden, ob Mandeln zur Verringerung der Insulinresistenz, auch Prädiabetes genannt, wirksam sind. Teilgenommen haben übergewichtige Probanden mit einem hohen Body-Mass-Index.

Typ-2-Diabetes Anders als Typ-1-Diabetes, der aufgrund einer geschädigten Bauchspeicheldrüse in der Regel schon im Kindesalter auftritt, handelt es sich bei Typ-2-Diabetes um eine Stoffwechsel-Erkrankung, die sich oft erst im höheren Alter bemerkbar macht.

Im Rahmen der Forschung hat eine Untersuchungsgruppe zwölf Wochen lang täglich 43 Gramm Mandeln verzehrt, während die Kontrollgruppe sich wie gewohnt ernährt und Nüsse gemieden hat. Das Ergebnis der Studie: Der regelmäßige Verzehr von Mandeln verringert die Insulinresistenz und damit einhergehend auch langfristig das Risiko, an Diabetes-Typ-2 zu erkranken.

Weitere Tipps der Deutschen Gesellschaft für Ernährung

Für Betroffene von Diabetes-Typ-2 wurden über Jahrzehnte hinweg spezielle Lebensmittel mit gesetzlich festgeschriebenen Anforderungen für nötig empfunden. Laut DGE beweisen wissenschaftliche Erkenntnisse das Gegenteil: Personen mit Diabetes-Typ-2 brauchen keine speziellen diätetischen Lebensmittel. Im Jahr 2010 stimmt der Bundesrat der 16. Änderung der Diätverordnung zu und die Anforderungen an Diabetiker-Lebensmittel sind somit Geschichte.

Stattdessen erweisen sich alltägliche Lebensmittel als Gamechanger. Neben dem regelmäßigen Mandelverzehr rät der DGE zu weiteren Lebensmitteln. Vor allem im Anfangsstadium sei es häufig noch möglich, die Blutzuckerkonzentration langfristig in den Normbereich zu bringen. Einer der Tipps: Ballaststoffreich essen – dafür eignen sich Lebensmittel wie Brot, Nudeln, Reis, Hülsenfrüchte, Gemüse und Obst.