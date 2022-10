Stromverbrauch beim Fernseher pro Stunde: So hoch ist er

Von: Caspar Hoffmann

Wenn man einen Fernseher kauft, ist auch der Stromverbrauch wichtig. Denn ein großer Fernseher kann zum Stromfresser werden. Darauf sollte man achten.

Kassel – Will man den Stromverbrauch eines Fernsehers einschätzen, kommt es insbesondere auf die Technologie des Bildschirms an. Denn der Energiebedarf zwischen beispielsweise LED-Fernsehern und OLED-Fernsehern schwankt deutlich. Außerdem spielen weitere Faktoren wie etwa die Größe des Fernsehers und dessen Bildschirmhelligkeit eine Rolle. Auch das Nutzerverhalten und die individuellen Einstellungen beeinflussen den Stromverbrauch des Geräts.

Der durchschnittliche Fernseher hat eine Leistung von 100 Watt, teilt Energieversorger EnBW dazu mit. Dieser Wert stelle gleichzeitig den stündlichen Stromverbrauch dar. Geht man davon aus, dass ein Fernseher täglich drei Stunden lang eingeschaltet ist, erreicht man damit einen jährlichen Stromverbrauch von 109 Kilowattstunden, rechnet EnBW vor. Geht man zudem von einem Strompreis von 50 Cent aus, ergeben sich somit jährliche Stromkosten von rund 55 Euro allein für den Fernseher. Folgende Eigenschaften wirken sich auf den Stromverbrauch eines Fernsehers aus:

Strom sparen beginnt bereits bei der Auswahl des Fernsehers – denn zwischen den Geräten gibt es große Unterschiede. Verbreitet sind EnBW zufolge insbesondere die Bildschirm-Technologien LED, OLED, LCD und Plasma. Alle Bildschirm-Technologien führen demnach zu unterschiedlich hohem Stromverbrauch pro Stunde – und sind dementsprechend entweder sparsamer oder energieintensiver.

Das EU-Energielabel des Fernsehers

Die Leistung eines Fernsehers wird in Watt angegeben – unter anderem in Energieeffizienzklassen auf dem EU-Energielabel des Geräts. Der Wert in Watt ist gleichzeitig der Stromverbrauch pro Stunde Aktivität.