Streik am 27. März: Verdi und EVG rufen zu bundesweiten Arbeitsniederlegungen auf

Von: Sandra Kathe, Kilian Bäuml

Am Montag (27. März) beginnt die nächste Gesprächsrunde im öffentlichen Dienst – es droht ein bundesweiter Mega-Streik. Vielerorts geht wohl nichts mehr.

Berlin – Bereits seit Wochen wird in einigen Bereichen des öffentlichen Lebens gestreikt. Sowohl in Kitas, dem öffentlichen Nahverkehr und Flughäfen als auch in Verwaltungen und Behörden. Am Montag, dem 27. März, wir das einen vorläufigen Höhepunkt finden. Dann steht die nächste Gesprächsrunde im öffentlichen Dienst an und es wurde bundesweit zu Streiks aufgerufen.

Mit den Streik-Aufrufen waren einige Gewerkschaften vorausgegangen, wie der Verdi-Bezirk Potsdam-Nordwestbrandenburg. Dieser hatte „alle Beschäftigten in den Verwaltungen, den Bauhöfen, in den Kitas usw.“ dazu aufgerufen, sich an dem Streik am 27. März zu beteiligen. Dieser Forderung haben sich deutschlandweit zahlreiche Gewerkschaftsverbände angeschlossen.

Sowohl die Verdi als auch die EVG haben zum Streik am Montag (27. März) aufgerufen. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Warnstreiks in Deutschland: Sowohl Verdi als auch EVG kündigen Streiks an

Was diesen Streik von vorherigen Streiks unterscheidet, ist, dass sowohl die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, als auch die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) zum Streik aufgerufen haben. In den vergangenen Wochen hatte die Gewerkschaften deutlich gemacht, dass sie sich auch gemeinsame Aktionen im Arbeitskampf vorstellen können. Den erneuten Streikaufrufen gingen Verhandlungen zwischen EVG und den Eisenbahnunternehmen voraus.

Neben dem Fernverkehr ist demnach auch an vielen Orten der öffentliche Personennahverkehr vom Streik betroffen. Das wirkt sich wahrscheinlich auch auf den Reiseverkehr der Flughäfen am ersten Tag der Osterferien aus. Dort geht am Montag (27. März) vielerorts so gut wie nichts.

Warnstreik am 27. März: Gewerkschaften könnten den Deutschland lahmlegen

Es lässt sich derzeit nicht abschätzen, wie sehr einzelne Regionen vom geplanten Mega-Streik getroffen werden. Das hängt unter anderem vom Einfluss der Gewerkschaften auf die jeweilige Region ab. Es ist daher vorstellbar, dass der Streik in einigen Regionen größer ausfällt. Dazu könnten beispielsweise Landkreise und Städte in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gehören. Man befürchtet sogar, dass der Mega-Streik Deutschland lahmlegen könnte.

Derzeit steht die EVG mit der Deutschen Bahn, sowie rund 50 anderen Eisenbahnunternehmen in Verhandlungen über Zahlungen. Verdi verhandelt wiederum mit Bund und Kommunen über Löhne und Gehälter von rund 2,5 Millionen Personen, die im öffentlichen Dienst beschäftigt sind. Die Angestellten sollen 10,5 Prozent mehr Lohn oder mindestens 500 Euro mehr im Monat bekommen. (saka/kiba/dpa)