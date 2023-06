ORF-Doku mit düsterem Zukunftsszenario: Viele stornieren Urlaub - nun wird Kritik wird laut

Von: Helmi Krappitz

Teilen

Ein ORF-Gedankenexperiment sorgt für Unmut der Neusiedler. Ein Tourismus-Chef kritisiert den ORF-Direktor in einem offenen Brief und spricht von einer Stornowelle wegen des Films.

Neusiedl am See – Wegen Hitzewellen und anhaltender Trockenheit in weiten Teilen Europas stehen viele Grundwasserpegel auf einem Rekordtief. Viele Gewässer trocknen immer weiter aus – auch der Neusiedler See im österreichischen Burgenland könnte in Zukunft betroffen sein. Doch was würde passieren, wenn der See tatsächlich ausgetrocknet ist? Mit der Frage beschäftigt sich die Mockumentary „Dok 1: Neusiedl ohne See.“ Der Film mit düsterem Zukunftsszenario kommt nicht bei allen gut an. Es hagelt Kritik.

Neusiedler See: Gedankenexperiment zeigt dystopische Zukunft

In der dystopischen Zukunft der Klimawandel-Mockumentary des ORFs will Hanno Settele surfen lernen – doch er steht vor einem Problem. „Der See ist weg. Ganz weg. Wo einst Fische und Seevögel ihr zuhause hatten, findet Settele nur noch eine brachliegende, ausgetrocknete Steppe vor. Sein Surfbrett kann er da vergessen. ‚Kamele statt Karpfen‘ lautet das neue Motto im Burgenland“, heißt es in der Folgenbeschreibung des ORF. Ausgestrahlt wurde sie zur Primetime.

Gedankenexperiment: Was passiert, wenn der Neusiedler See austrocknet? © IMAGO/imageBROKER/Sonja Jordan

Stornowelle: Doku sorgt für Verunsicherung von Urlaubsgästen

Die Idee hinter dem Film überzeugt nicht jeden. Unteranderem der Burgenland Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel kritisiert die Mockumentary scharf, berichtete Oe24.at. Das filmisch-satirische Gedankenexperiment habe „bei uns, unseren Betrieben rund um den Neusiedler See sowie bei zahlreichen Urlaubsgästen für große Verunsicherung, Verstörung, Ärger und großes Unverständnis gesorgt“, schreibt Trunkel in einem offenen Brief an ORF-Direktor Roland Weißmann. Eine Stornowelle sei bereits eingetreten. Fehlende Arbeitsplätze und Existenzen würden durch fehlende Touristen vernichtet, heißt es weiter.

Austrocknung: Experten bezweifeln See-Austrocknung trotz wenig Niederschlag

Übertriebenes Gedankenexperiment oder nicht – der Neusiedler See lag 2022 unter dem vergangenen Rekordtief, berichtete der ORF. Durch den niederschlagreichen Frühling konnte der See sich wieder erholen und ist seit letztem Jahr um 15 Zentimeter gestiegen. Laut Tunkel, seien deswegen keine Sorgen nötig: „Settele hat sich auf die Satire herausgeredet. Aber Satire endet dort, wo andere Schaden erleiden. Es ist genug Wasser da, bis auf Ausfahrten mit Segelbooten mit starkem Tiefgang ist alles möglich.“

Der See besteht zu 80 Prozent aus Regenwasser. Ein hitzereicher Sommer könnte also wieder einen sinkenden Pegel bedeuten. Zwar ist der See in der Vergangenheit ausgetrocknet, Panikmache sei laut Experten dennoch unbegründet, so focus.de. Laut Geologe Erich Dragnatis von der Universität Wien seien die Begebenheiten wegen menschlichem Eingreifen und der Landwirtschaft weniger dramatisch. (hk)