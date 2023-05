„Maddie McCann wird gefunden“: Forensiker legt drei Theorien im Vermisstenfall vor

Eine neue Suchaktion im Vermisstenfall Maddie McCann sorgte in dieser Woche für Aufmerksamkeit. Ein Forensikexperte erklärt, was zu der erneuten Suche führte.

Praia da Luz – Auch 16 Jahre nach dem Verschwinden von Maddie McCann bleibt der Vermisstenfall weiterhin ungelöst. Die Bemühungen, das damals dreijährige Mädchen zu finden, dauern an. Am Donnerstag (25. Mai) wurde die erste größere Suchaktion seit mehreren Jahren an einem Stausee im Süden Portugals beendet. Details zu den Hintergründen und konkreten Funden wurden zunächst nicht bekannt gegeben. Ein renommierter Forensikexperte der Universität Kent nennt im Gespräch mit der britischen Boulevardzeitung Daily Mirror nun drei Theorien zu den Hintergründen der Suchaktion.

Fall Maddie McCann: Forensikexperte liefert drei Theorien, was die neue Suchaktion am Stausee auslöste

In dieser Woche ging eine mehrtägige Suchaktion mit Spürhunden und Drohnen am Arade-Stausee an der Algarve in Portugal zu Ende. Die Ermittler:innen hatten örtlichen Medien zufolge auch Bodenproben genommen und Stofffetzen aufgesammelt. „Das zusammengetragene Material wird den deutschen Behörden übergeben“, teilte die Kriminalpolizei am Donnerstag (25. Mai) mit, nannte allerdings weder Details zu den Funden noch zum konkreten Ziel der Aktion. Auch was die neue Suche ausgelöst hatte, blieb zunächst unbekannt. Die Suchaktion beruhe aber auf „Entwicklungen in jüngster Zeit“, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig.

Ein Experte äußert drei Theorien zu der neuen Suchaktion von Maddie McCann. (kreiszeitung.de-Montage) © Yui Mok/PA Wire/PA Media/dpa

Die Ermittler:innen gehen davon aus, dass Maddie von dem heute 46 Jahre alten Deutschen Christian B. entführt und ermordet wurde. Der Wissenschaftler und Forensikexperte Robert Green der University Kent sieht im Gespräch mit Mirror drei mögliche Theorien, warum es Jahre nach dem Verschwinden des Mädchens eine neue Suchaktion gab. Neue Beweismittel könnten die Aktion ausgelöst haben. Der Beweis, den [die Ermittler] „angeblich gegen Christian B. haben, könnte ein Foto sein, auf dem er mit der Leiche posiert“, glaubt Green. Eine weitere Theorie des Forensikers bezieht sich auf genetisches Material. „Oder sie könnten tatsächlich seine Fingerabdrücke oder herkömmliche biometrische Merkmale am Tatort gefunden haben“, so der Experte zu Daily Mirror.

Die Suchaktion könnte jedoch auch von neuen Informationen ausgelöst worden sein, die von anderen Personen kamen und auf den Täter hinwiesen. Christian B. „könnte jemandem im Gefängnis oder auch außerhalb [die Tat] gestanden haben“, meint der Forensikexperte Green. Hans Christian Wolters von der Staatsanwaltschaft Braunschweig hatte am Mittwoch allerdings betont, die Hinweise, dass am Stausee etwas gefunden werden könnte, stammten nicht vom Hauptverdächtigen Christian B.

Wissenschaftler über Vermisstenfall Maddie McCann: „Sie wird gefunden“ – DNA soll helfen

Der Forensiker Robert Green stellte klar, dass es schwer sei, die Richtung der Ermittlungen vorherzusagen, da er nicht selbst an dem Fall arbeite. Green zeigte sich aber zuversichtlich, dass der Fall schlussendlich gelöst und Maddie gefunden werde: „Ich denke, dass sie letztendlich gefunden wird und ich hoffe, dass sie sie lebend finden.“ Green hatte in der Vergangenheit selbst an hochkarätigen, ungelösten Mordfällen mitgearbeitet und war zeitweise laut Daily Mirror im britischen Innenministerium tätig.

„Wenn ich irgendjemandem raten würde, etwas zu tun, dann wäre es, sich das genetische Profil von Madeleine anzusehen – schauen Sie sich den Fall von Joseph James DeAngelo an“, so Green weiter. Der Forensiker bezog sich damit auf den Fall des als „Golden State Killer“ bekannt gewordenen Serienmörders Joseph James DeAngelo. Dieser war in den 1970er und 1980er-Jahren in Kalifornien aktiv, konnte jedoch erst im Jahr 2018 durch DNA-Beweise identifiziert und festgenommen werden.