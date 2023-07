Stau-Warnung des ADAC: Elf Bundesländer in den Ferien – diese Strecken sollten Sie meiden

Von: Ulrike Hagen

Zu den Sommerferien 2023 wird es auf deutschen Autobahnen noch mehr Staus als im vergangenen Jahr geben. Der ADAC rät, bestimmte Strecken besser zu meiden.

München – Die Sommerferien in Deutschland begannen am Wochenende vom 23. bis 25. Juni. Bereits zu Beginn warnte der ADAC vor der NRW-Reisewelle. Doch nun werden auch viele Strecken in Niedersachsen und um Hamburg zum Nadelöhr. Schon am letzten Juni-Wochenende war im Norden viel los auf den Straßen.

Die meisten Reisenden dürften auf dem Weg in den Urlaub in lange Staus geraten. Verkehrs-Experten des ADAC befürchten, dass die Situation sogar schlimmer sein wird als im Vorjahr. Sie raten, bestimmte Strecken und Wochenenden zu meiden.

Europäischer Verkehrsclub: ADAC e.V. Gründung: 24. Mai 1903, Stuttgart Mitglieder: 21.424.663 (Ende 2022) Sitz: München

Stau-Warnung des ADAC: 11 Bundesländer in den Ferien – diese Strecken sollten Sie meiden

Im Jahr 2022 wurden während der Sommerferien bundesweit 38.351 Staus gemeldet, berichtet der Automobilclub. Und ergänzt: „Schon an Ostern und Pfingsten war sehr viel mehr los auf den Straßen als 2022 oder davor“. Das ließe für Reisende in den Sommerferien Schlimmes befürchten. Vor allem fünf Strecken sind in den Hauptreisezeiten seit Jahren besonders stark belastet und machen in der Regel mehr als zwei Drittel aller Staus in Deutschland aus.

Stau-Warnung des ADAC: Zu den Sommerferien 2023 wird es wieder eng auf deutschen Autobahnen. Die Verkehrsexperten raten, bestimmte Strecken zu meiden. (Symbolbild) © Joeran Steinsiek/IMAGO

Diese Strecken sollten Sie meiden – ADAC warnt vor den schlimmsten Staustrecken

A1 Lübeck – Hamburg – Bremen – Köln

Lübeck – Hamburg – Bremen – Köln A3 Oberhausen – Frankfurt – Nürnberg

Oberhausen – Frankfurt – Nürnberg A7 Flensburg – Hamburg – Würzburg – Füssen

Flensburg – Hamburg – Würzburg – Füssen A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg A9 Berlin – Nürnberg – München

Berlin – Nürnberg – München Quelle: ADAC

Insgesamt wird das letzte Juli-Wochenende voraussichtlich, wie schon im Vorjahr, das staugefährdetste Wochenende der gesamten Ferienzeit sein, warnt der ADAC. Wenn möglich, sollten Sie vor an diesem Wochenende unbedingt auf Autofahrten verzichten. Aber auch an anderen Tagen wird es eng auf Deutschlands Autobahnen.

Stau-Warnung des ADAC: Die staureichsten Wochenenden der Sommerferien 2023

Die Verkehrsexperten des ADAC schätzen folgende Wochenenden als besonders staugefährdet ein:

14. bis 16. Juli

21. bis 23. Juli

28. bis 30. Juli

4. bis 6. August

11. bis 13. August

25. bis 27. August

8. bis 10. September

ADAC mit Stau-Warnung: Hier behindern Baustellen und Staustrecken den Reiseverkehr 2023

Auch zahlreiche Baustellen erhöhen die Staugefahr in den Sommerferien 2023, so der ADAC, der kürzlich meldete, dass bestimmte Jahrgänge nicht mehr mit dem alten Führerschein fahren dürfen. „In den Sommerferien wird auf den Autobahnen tendenziell weniger gebaut als vor und nach der Hauptreisezeit“, dennoch gebe es derzeit mehr als 1300 Autobahn-Baustellen. Einige davon bleiben den Autofahrenden den ganzen Sommer lang erhalten.

Auf deutschen Autobahnen gibt es mehr als 1300 Baustellen. Einige bleiben den ganzen Sommer lang. © ADAC e. V.

Stau-Warnung des ADAC: Lange Staus auf vielen Strecken zum Beginn der Sommerferien 2023

Insgesamt müssen sich Autofahrende während der Sommerferien auf den beliebten Reiserouten auf lange Staus und Wartezeiten einstellen. Immer noch die besten Tage für die Abfahrt seien Montag bis Donnerstag, während Freitag und Samstag vermieden werden sollten, so die Verkehrsexperten des ADAC. Wer keine Zeit im Stau verbringen möchte, könne auch auf die Bahn und das 49-Euro-Ticket umsteigen. Mit dem Deutschlandticket sind viele Ziele im Norden komplett staufrei zu erreichen.