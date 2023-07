„Letzte Generation“ blockiert Brenner-Autobahn: Reisende gehen auf Protestierende los – Video zeigt Disput

Klima-Streik und Klebe-Blockade auf dem Brenner: Mitten in der Urlaubszeit blockiert die „Letzte Generation“ den Ferienverkehr. Reisende gehen auf sie los.

Matrei am Brenner – Die „Letzte Generation“ aus dem Österreich bringt den Ferienverkehr durcheinander. Am Samstag legte die Gruppe die Brenner-Schnellstraße lahm. Sieben der insgesamt neun Demonstranten befestigten sich mit Klebstoff auf der A13 in Richtung Italien, informiert die Tiroler Polizei. Unmittelbar danach bildete sich ein enormer Stau: Vier Kilometer in weniger als 60 Minuten, so ein Sprecher der Polizei gegenüber der Nachrichtenagentur dpa.

Polizei spricht von „tumtultartigen Szenen“ am Brenner: Autofahrer schleifen Mitglieder der „Letzten Generation“ von der Fahrbahn. © Letzte Generation Österreich/Twitter

„Letzte Generation“ blockiert den Brenner: Reisende gehen auf Aktivisten los

Die Klebstoff-Protestaktion geht auf Aktivisten aus Österreich zurück. Auf Twitter veröffentlichte die Gruppe ein Video und ein Bild von der Brenner-Sperre. Im Video sieht man, wie mehrere Autofahrer auf die Demonstranten zustürmen, sie von der Straße ziehen und Plakate wegschmeißen. Die Polizei berichtet von „tumultartigen Szenen“, bevor die Einsatzkräfte eintrafen.

„Was is’n des für a Scheiß-Aktion?“, stellt ein Mann eine Demonstrantin im Video zur Rede, „denkt’s ihr ned drüber nach, was ihr macht?“. Auf Twitter erläutert die Gruppe: „Während Südeuropa brennt und weltweit Hitzerekorde fallen, fordern die Bürgerinnen und Bürger endlich Taten beim Überlebensschutz.“

Klima-Demonstration am Brenner: „Letzte Generation“ in Österreich kündigte häufige Aktionen an

Vergangene Woche hatte Marina Hagen-Canaval, eine der bekanntesten Klima-Aktivistinnen aus Österreich, angekündigt, dass die „Letzte Generation“ nun täglich protestieren würde. Und das so lange, bis die österreichische Regierung einen Plan zur Bewältigung der Klimakrise vorlegt. Die Brenner-Schnellstraße könnte immer wieder ins Visier der Gruppe geraten, schon im Juni blockierte die „Letzte Generation“ die Europabrücke. In München sorgte die „Letzte Generation“ zuletzt Mitte Juni für Chaos, ein Ingenieur klebte sich mit „Zementmischung“ in der City fest.

