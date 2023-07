Zoo Münster muss traurige Entscheidung treffen – Besucher protestieren

Von: Lena Zschirpe

Teilen

Der Alltag im Zoo hat auch seine traurigen Momente. So kam es in Münster zuletzt zu einer umstrittenen Situation. Besucher:innen gehen auf die Barrikaden.

Münster – Unter Tier-Liebhabern in den sozialen Medien kursierte im Juni ein Video, dessen Hintergrund tragisch ist. Im Münsteraner Allwetterzoo sind junge Störche verendet. Doch die Situation ist verfahren und die Fronten zwischen Zoo und einigen Besucher:innen sind offenbar verhärtet.

Junge Störche sterben in NRW-Zoo: Allwetterzoo gibt Statement ab

Wie unter anderem der WDR berichtet, haben sich die Jungvögel im eigenen Nest verheddert und konnten ohne fremde Hilfe nicht aus der Situation entkommen. Eine Besucherin habe die Tiere bei ihrem Befreiungsversuch gefilmt, um Tierpfleger:innen direkt darauf aufmerksam zu machen.

Deren Antwort damals: Man könne den Tieren leider nicht helfen. Wie der Zoo in einem Statement auf Facebook erklärt, gebe es dafür mehrere Gründe.

Der wohl triftigste: Die Störche haben offenbar direkt über einer Großvogelvoliere gebrütet, in der sich unter anderem Geier befinden. Diese haben zur etwa selben Zeit Nachwuchs bekommen wie die Störche. „Arbeiten oder auch Rettungseinsätze, wie für den Storch gefordert, könnten die jungen Gänsegeier in Panik versetzen“, erklärt der Allwetterzoo Münster in dem Statement. Konkret bestehe für die jungen Geier das Risiko, dass diese aus ihrem Horst springen und sich verletzen.

Zoo in NRW steckt im Dilemma: Mehrere Gründe gegen Storch-Rettung

Ein Dilemma – denn der Zoo hat keine Sorgfaltspflicht für die Störche, die sich als Wildvögel in Zoo-Nähe angesiedelt haben, wie RUHR24 berichtet. Sehr wohl aber für die Tiere, die offiziell Teil der Anlage sind. Die Störche würden von den Tierpfleger:innen nicht gefüttert oder anderweitig versorgt.

Der Zoo sei überzeugt davon, dass die Störche immer wieder auf dem Gelände brüten werden. In Dortmund hingegen haben Störche 2023 zum ersten Mal gebrütet.

Es sei allerdings schwierig zu lenken, wo die Wildvögel dies tun. „Wir hoffen sehr, dass wir euch mit dieser Stellungnahme unsere Situation verdeutlichen konnten“, heißt es weiter. Doch nicht alle Besucher:innen scheinen zufrieden.

Der Allwetter-Zoo in Münster konnte junge Störche nicht retten. © Stock&People/Imago

Allwetterzoo in Münster kassiert Kontra auf sozialen Medien

„Das Statement des Zoos genügt nicht, um das mal eben wegzuerklären“, mahnt ein User unter dem Facebook-Post an. Eine weitere Person droht, den Zoo nicht länger betreten und das Eintrittsgeld von 21,90 Euro regelmäßig spenden zu wollen.

„Und Störche stehen hier auch unter Naturschutz, und wenn sowas schon öfter passiert ist, müssen halt Maßnahmen getroffen werden“, bemerkt eine weitere Userin. Erneute Statements oder Antworten sind bisher (Stand: 1. Juli) nicht in den sozialen Medien zu finden.