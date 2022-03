Entlastungspaket 2022: 9-Euro-Ticket für Bus und Bahn – ab wann?

Von: Jens Kiffmeier

Vorfahrt für den ÖPNV im Entlastungspaket 2022: 90 Tage sollen Kunden für 9 Euro im Monat Bus und Bahn fahren können. Wann kommt das Ticket? Noch gibt es Streit.

Berlin – Ein 9-Euro-Ticket für Bus und Bahn – pro Monat: Mit einem staatlich geförderten Rabatt für Fahrkarten will die Bundesregierung die Verbraucher von den hohen Energiekosten befreien. Doch die Maßnahme aus dem Entlastungspaket 2022 hat die Bundesländer kalt erwischt. „Der Vorschlag kam überraschend, ist aber nicht schlecht“, sagte der schleswig-holsteinische Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) am Freitag den Kieler Nachrichten. Das berichtet kreiszeitung.de.

Doch die genaue Umsetzung des 9-Euro-Ticket für Bus und Bahn ist offenbar noch umstritten. Während grundsätzlich die Bereitschaft für die dreimonatige Ermäßigung besteht, wollen einige Bundesländer sogar noch weiter gehen als die Vereinbarung im Entlastungspaket 2022. Im Gespräch ist plötzlich auch eine Gratis-Variante. Mit welchem Rabatt können die Kunden nun also rechnen? Und vor allem: Ab wann gilt das 9-Euro-Ticket für Bus und Bahn?

9-Euro-Ticket für Bus und Bahn: Ab wann der ÖPNV-Rabatt im Entlastungspaket 2022 gilt

Am Donnerstag, 24. März 202, hatte die Bundesregierung um Bundeskanzler Olaf Scholz für Staunen gesorgt. Wegen der stark gestiegenen Energiekosten legten die Spitzen der drei Regierungsparteien von SPD, FDP und Grüne ein milliardenschweres Entlastungspaket 2022 vor. Nachdem die Preise für Strom, Benzin, Diesel, Öl und Gas seit dem Jahreswechsel stark unter Druck geraten sind und durch die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs weiter in die Höhe getrieben werden, sollen nun verschiedene Maßnahmen den Teuer-Schock für die Deutschen abfedern. Darunter befindet sich eben auch das 9-Euro-Ticket für Bus und Bahn als Rabatt für den ÖPNV.

9 für 90 Ticket: Der Vorschlag zum ÖPNV aus dem Entlastungspaket setzt die Bundesländer unter Druck

Neben einer 300 Euro umfassenden Energiepreispauschale, einem Kinderbonus, einem Zuschuss zu Hartz IV oder einem Tankrabatt ist auch eine Verbilligung der Ticketpreise im öffentlichen Nahverkehr angedacht. Die Idee des 9-Euro-Tickets für Bus und Bahn: Für 90 Tage sollen Kunden für 9 Euro im Monat Bus und Bahn fahren dürfen. Die Tickets soll es bundesweit als ÖPNV-Rabatt geben. Doch umsetzen müssen das die Bundesländer.

Grundsätzlich besteht in der Politik dazu die Bereitschaft. Das signalisierten die Teilnehmer der Verkehrsministerkonferenz, die am Freitag unter dem Vorsitz der Bremer Verkehrssenatorin Maike Schaefer (Grüne) zu einem Sondertreffen zusammenkam. Doch die genaue Ausgestaltung verläuft noch nicht ganz geräuschlos. Zwar war nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa als Starttermin für die Rabattaktion bereits der 1. Mai 2022 oder der 1. Juni 2022 im Gespräch. Doch ob das 9-Euro-Ticket flächendeckend eingeführt wird, bleibt abzuwarten.

Gratis statt 9 Euro Ticket im ÖPNV: Länder bringen Nulltarif für Bus und Bahn ins Spiel

Einige Bundesländer wollen nämlich über den Vorschlag der Bundesregierung des 9-Euro-Tickets in Bus und Bahn hinausgehen. So stand auf der Verkehrsministertagung plötzlich auch die befristete Einführung eines vollständigen Nulltarifs anstatt des 9 für 90 Rabatts im ÖPNV zur Debatte. Wie Schaefer, die jüngst schon die Ticketpreise in Bremen gesenkt hatte, informierte, hat das aus Sicht der Befürworter einen gewissen Charme: Denn dadurch hätten die Verkehrsverbünde weniger administrativen Aufwand bei der Umsetzung. Einfach einsteigen und los, so das Motto.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP), der zuletzt immer wieder einen Ausgleich zum Benzinpreis suchte, bestätigte, dass in den Beratungen zum Entlastungspaket dieser Vorschlag sogar von den Koalitionsspitzen diskutiert worden war. Aber am Ende habe man sich auf das 9-Euro-Ticket geeinigt – wahrscheinlich auch aus Kostengründen. Denn aufkommen für den Rabatt muss der Bund. Darin sind sich zumindest die Länder einig.

9 Euro Ticket in Bus und Bahn: Wann geht der ÖPNV-Rabatt los? Arbeitsgruppe lotet Starttermin zum 1. Mai 2022 aus

Während Deutschland neben dem Ukraine-Krieg noch mit Omikron, den Subtyp BA.2 der Corona-Variante und einem neuen Omikron-Symptom nach einer Corona-Infektion zu kämpfen, gibt vor diesem Hintergrund also auch noch erheblichen Gesprächsbedarf vor dem Start des 9-Euro-Tickets in Bus und Bahn. Ähnlich verhält es sich mit der Frage: Wann der 100 Euro Zuschuss für Hartz-IV-Empfänger kommt?

Ob der anvisierte Starttermin für den ÖPNV-Rabatt zu halten ist, bleibt abzuwarten. Nach Angaben der Verkehrsministerkonferenz, die nach stundenlangen Beratungen erst einmal ohne nennenswerte Ergebnisse auseinanderging, soll nun eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe gegründet werden und die Probleme rund um den Starttermin lösen.

Schnelles Handeln beim ÖPNV-Rabatt gefragt – sonst ist das 9 Euro Ticket in Bus und Bahn nur eine Marketingnummer

Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Bernd Buchholz warb aber schon einmal vorab um schnelles Handeln beim ÖPNV-Rabatt im Form des 9 Euro-Tickets für Bus und Bahn. Der im Entlastungspaket vorgelegte Vorschlag biete Autofahrern, die unter hohen Spritpreisen litten, eine echte Alternative zum Umstieg. Und Menschen, die ohnehin auf Bus und Bahn setzten, würden zusätzlich entlastet. Im Grunde, so sagte der Liberale den Kieler Nachrichten, sei die Aktion eine riesige Marketingnummer. * kreiszeitung.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.