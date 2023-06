Insektenplage in Kroatien – die Rede ist von einer „Naturkatastrophe“

Von: Michelle Brey

Teilen

Kroatische Städte kämpfen mit einer Mückenplage. Mitten im Sommer verzichten viele Menschen offenbar darauf, nach draußen zu gehen. Für Urlauber ist das wohl nichts.

Vukovar/München - Das Sommerwetter verführt dazu, viele Stunden an der frischen Luft zu verbringen. Dabei zieht es viele Menschen für eine Auszeit auch in andere Länder. Während der Ansturm auf Italien groß ist und die einen sich für den Urlaub am Strand entscheiden, präferieren andere eine Städtereise. Dabei kann die Wahl auch auf Kroatien fallen. In zwei Orten müssen Urlauber aktuell mit einer heftigen Insektenplage rechnen - ähnlich wie in den USA, wo einige Bewohner gegen Heuschrecken zum Schneepflug greifen.

Urlaub in Kroatien: Insektenplage mit enormem Ausmaß - „Naturkatastrophe“

Zwei Orte in Kroatien, die an der Donau liegen, kämpfen mit einer Mückenplage. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa/Panthermedia/Imago

Die Städte Vukovar und Osijek liegen im Landesinneren von Kroatien. Mit der Donau, die an Vukovar vorbeifließt, und einem Nebenfluss, der sich an Osijek vorbeischlängelt, bieten sich die perfekten Bedingungen zur Ausbreitung für Mückenpopulationen. Und das zum Ärgernis der Einwohner. „Wir werden den Sommer drinnen verbringen“, sagte ein Anwohner, wie Bild.de unter Berufung auf die kroatische Zeitung 24 Sata berichtete. Eingangstüren und Fenster seien voller Mücken.

Binnen zwölf Stunden habe das Gesundheitsinstitut mehr als 11.000 der Insekten gefangen. Schutzmittel gegen die Mücken sei Mangelware, heißt es weiter. Als „Naturkatastrophe“ habe der Bürgermeister von Vukovar die Plage mittlerweile einstufen lassen. Gehe man eine Viertelstunde durch die Stadt, würde man „von über hundert Mücken gestochen, die Sie buchstäblich in Schwärmen angreifen“, sagte er der kroatischen Zeitung. Argumente für Urlauber, die Städte zu besuchen, sind das nicht unbedingt.

Kroatien: Urlauber müssen mit versprühtem Gift über Städten rechnen

Wen das jedoch dennoch nicht davon abhält, sollte sich womöglich noch in Deutschland mit Mückenspray eindecken. Doch auch die Städte ergreifen Maßnahmen, um der Plage Herr zu werden. Verbunden ist das jedoch mit hohen Kosten. Flugzeuge versprühen Gift gegen die Insekten, mit dem Ziel, sie schon vor dem Schlüpfen zu töten. 1,5 Millionen Euro soll das laut Bericht kosten, so Bild.de. Einige Touristen mag es da wohl lieber in andere Länder ziehen, wenngleich das versprühte Gift auf den Menschen keinerlei Auswirkung hat - sofern es in den vorgeschriebenen Mengen genutzt wird.

Auf Mallorca sehen sich Anwohner indes ebenfalls einer „Invasion“ gegenüber. Von Mücken ist hier allerdings nicht die Rede. Der Andrang der Touristen auf zwei traumhafte Buchten macht Einheimischen zu schaffen. Sie „haben Panik davor, was noch bevorsteht“. (mbr)