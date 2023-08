„Hätte sie ein Kind gebissen, wäre das Bein ab“: Schildkröten attackieren Kroatien-Urlauber

Von: Marcus Giebel

Teilen

Die Berichte über Beißattacken von Schildkröten auf Badegäste in Kroatien häufen sich. Die Ursachen sind ein Rätsel, doch Fachleute haben eine Vermutung.

Zagreb – Die Gefahr lauert in der Tiefe. Im Wasser. Doch anders als in vielen Horrorfilmen geht sie nicht von Haien oder Krokodilen auf Menschenjagd aus. Sondern von Schildkröten, die verschiedenen Berichten zufolge Badegästen an der kroatischen Adriaküste Schmerzen zufügen.

So wurden laut dem kroatischen Portal Dnevnik Angriffe unter anderem an den Stränden der Insel Ciovo und der Hafenstadt Split gemeldet. Bisherigen Erkenntnissen zufolge sollen die Verletzten von einer Unechten Karettschildkröte gebissen worden sein. Der Stiftung Meeresschutz zufolge verfügt diese Art über einen sehr großen Kopf, der die kräftigen Kiefermuskeln unterstützt. Entsprechend können die Tiere ordentlich zubeißen. Eigentlich würden sie Wellhornschnecken und Muscheln knacken, gelten als friedlich.

Angriff an der Adriaküste? Die Unechte Karettschildkröte verfügt über einen großen Kopf und starke Kiefermuskeln. (Symbolbild) © IMAGO / Wirestock

In der kroatischen Adria ist die Unechte Karettschildkröte die am häufigsten vorkommende Meeresschildkröte. Aber auch ansonsten hat sie sich weit verbreitet, demnach in fast allen tropischen und subtropischen Gewässern des Atlantiks, Pazifiks und Indischen Ozeans sowie im Mittelmeer anzutreffen.

Schildkröten-Attacken in Adria: „Dame verfolgt und dreimal gebissen“

Die Fotos, die Dvevnik nach eigenen Angaben mit Genehmigung der Opfer veröffentlicht, zeigen blutige Blessuren an Ober- und Unterschenkel, aber auch am Daumen. Eine Leserin habe das Blatt informiert. Demnach schwamm die angegriffene Frau in einem umzäunten Bereich. „Die Schildkröte war extrem aggressiv, während die Dame weglief, verfolgte sie sie und biss sie dreimal“, schildert der Leser. Es sei ein Notruf abgesetzt worden.

Zwar seien von den zuständigen Behörden zwei Tierärzt:innen beauftragt worden, sich die Bisse anzuschauen. Doch die seien überfordert gewesen, wettert Goran Borovac, der die Fotos gemacht hat. Er moniert: „Niemand unternimmt etwas. Das Ministerium hat gesagt, dass der Strand geschlossen werden soll, aber das ist nicht passiert.“

Schildkröte beißt Frau und verletzt sie: „Ein Kind hätte mit Sicherheit sein Bein verloren“

Ihm zufolge stand die von der Schildkröte angefallene Frau unter Schock. Sie sei gegen Tetanus geimpft gewesen, ihr Mann habe sie zur Behandlung der Verletzungen begleitet: „Die Wunde sah sehr hässlich aus.“ Borovac betont: „Wenn sie ein Kind gebissen hätte, wäre das Bein mit Sicherheit verloren gewesen.“

Was er nicht verstehen kann: „Es kann verfolgt werden, wohin sich die Tiere bewegen, aber ich habe niemanden gesehen, der das getan hat. Dabei müssten sie Kilometer von der Küste entfernt leben.“ Trotz der geschilderten Konfrontation würden die Menschen noch immer ins Wasser gehen, „und es ist schwierig, sie davon zu überzeigen, dass es gefährlich ist“.

Warum attackieren Schildkröten Menschen? Experte denkt an mögliche Verletzung des Tieres

Das Fernsehteam des Partnersenders Dvevnik Nova sprach dem Bericht zufolge mit einem jungen Mann, der beim Schwimmen in den Oberschenkel gebissen wurde. Auch hier sind auf dem Foto deutliche Spuren zu sehen. Er habe plötzlich einen Schmerz gespürt und sei regelrecht schockiert gewesen, als er daraufhin abgetaucht sei und eine große Schildkröte gesehen habe, heißt es.

Ein weibliches Opfer beschreibt den Beißmechanismus als einer Zange ähnlich. Die Frau namens Anita Dadic will die Schildkröte zuvor nicht gestört haben. Das wird dem Bericht zufolge von mehreren Zeugen bestätigt. „Ich stand völlig unvorbereitet mit dem Rücken zum offenen Meer und blickte zum Strand und zu meiner Familie. Da kam sie und biss mich“, berichtet sie.

Tierärzte bestätigen demnach, dass in letzter Zeit viele Unechte Karettschildkröten in der Gegend gesehen wurden. Die Attacken können aber auch Fachleute nur schwer erklären. „In gewisser Weise fühlte sie sich bedroht und reagierte so. Andererseits besteht die Möglichkeit, dass es sich um ein verletztes Tier handelt, das desorientiert ist und daher einige ungewöhnliche Verhaltensweisen zeigt, die in keiner Weise vorhersehbar sind“, wird Prof. Alen Soldo von der Universitätsabteilung für Meeresstudien der Universität Split zitiert.

Im Meer zu Hause: Die Unechte Karettschildkröte ist in vielen Gewässern anzutreffen. (Symbolbild) © IMAGO / ZUMA Wire

Schildkröte fällt Schiwmmer an: „Hat mich durch meinen Badeanzug gebissen“

Das in Split ansässige Portal Slobodna Dalmacija berichtet derweil ebenfalls über die Attacken. Dabei wird im Artikel aber auch auf ein im kroatischen Fernsehen ausgestrahltes Video verwiesen, das zeigt, wie Badegäste eine Meeresschildkröte gewaltsam in seichtes Wasser zerren und sie quälen. Schon die Gefährdung der Tiere sei ein Verbrechen, stellt der Autor klar.

Spekuliert wird hier, dass das Tier auf der Suche nach Nahrung in Menschennähe gekommen sein könnte. Demnach wurde auch Nikola Mise von einer Schildkröte gebissen. Beim Schwimmen habe er einen Schlag gegen seinen Oberschenkel gespürt, so der 30-Jährige, der daraufhin so schnell wie möglich davon geschwommen sei: „Sie ist mir nicht gefolgt. Sie hat mich durch meinen Badeanzug gebissen, aber er ist nicht kaputtgegangen.“ In der Notaufnahme sei seine Wunde gesäubert worden, das Bein habe die ganze Nacht lang wehgetan.

Zu Wort kommt auch Vinko Tomas, der in einer Strandbar in Slatine auf der Insel Ciovo arbeitet. Er habe gesehen, wie ein Taucher gebissen wurde. „Ausländische Touristen wissen nicht einmal, was passiert ist, aber Einheimische reden darüber“, berichtet Tomas: „Sie sind überrascht, aber ich würde nicht sagen, dass sie Angst haben. Ich habe keine Angst, dort zu schwimmen.“

Tierarzt erklärt Schildkröten-Attacken: „Zu viele Schiffe, Schwimmer und Plastik im Wasser“

Nicht nur in Kroatien sind die Angriffe der Schildkröten Thema. Die Slovenia Postsen sprach mit Dr. Zlatko Golob über die möglichen Ursachen. Der Tierarzt vermutet, dass sich die Tiere in ihrer natürlichen Umgebung gestört fühlen würden: „Zu wenig Futter, zu viel Lärm, ihr Habitat nimmt ab, zu viele Schiffe, zu viele Schwimmer, zu viel Plastik im Wasser – all dies deutet darauf hin, dass die Schildkröten in Not sind, was sich auf ihr Verhalten auswirkt.“

Durch Schiffspropeller würden immer wieder Verletzungen entstehen. Außerdem verweist Golob auf die vielen Fischernetze, die ins Meer geworfen werden und teilweise auch dort verbleiben. „Die Menschen verhalten sich gegenüber dem Meer und der Umwelt im Allgemeinen katastrophal. Und die Schildkröten spüren das“, legt der Tierexperte den Finger in die schon lange offene Wunde.

Schildkrötenart vom Aussterben bedroht - Mallorca stellt Schilder für bedrohte Tierart auf

Nachdem das letzte bekannte Weibchen gestorben ist, ist eine seltene Schildkrötenart vom Aussterben bedroht. Auf Mallorca werden Urlauber auf besondere Weise auf die Unechte Karettschildkröte hingewiesen. In Florida hat sich eine Schildkröte mit einem Geparden angefreundet. (mg)