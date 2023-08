Supermarkt bleibt geschlossen: Experten suchen fieberhaft nach großer Giftspinne aus Bananenkiste

Von: Maximilian Kettenbach

Teilen

Eine Spinne hält Österreichs Donauort Krems seit Tagen in Atem. Die Penny-Filiale bleibt weiter geschlossen, weil das Tier möglicherweise auch für den Menschen tödlich sein kann.

Update vom 11. August, 14.45 Uhr: Auch wenn der Penny-Markt in Krems bei Google noch als „vorübergehend geschlossen“ geführt wird, läuft dort Berichten zufolge seit 14 Uhr der Betrieb wieder. Die Öffnung kam überraschend, war sie doch erst für kommende Woche geplant – vorausgesetzt, die gesichtete Spinne bleibt weiter verschollen.

Durch die umfassend getätigten Sicherheitsmaßnahmen wird ausgeschlossen, dass sich eine mögliche Spinne noch in der Filiale befindet, ließ die Rewe Group in diversen österreichischen Medien verlauten. „Die Mitarbeiter der Penny Filiale haben sehr achtsam und verantwortungsvoll agiert. Dafür und für die gute Zusammenarbeit mit den Behörden, Expertinnen und Experten möchten wir uns als Organisation herzlich bedanken. Penny freut sich nun darauf, wieder Kundinnen und Kunden in der Austraße zu begrüßen.“

Mitarbeiter der Filiale hatten am Dienstagmorgen eine zehn Zentimeter große Riesenspinne in den Farben rot und schwarz aus einer Obstkiste krabbeln sehen und verständigten umgehend die Feuerwehr. Weil das Tier nicht wieder aufzufinden war, wurden in den vergangenen Tagen durch Feuerwehr, dem Magistrat der Stadt Krems, sowie Sachverständigen für Spinnen und Reinigungsexperten umfangreiche Such-, Sicherheits- und Reinigungsmaßnahmen in Gang gesetzt. Das Tier – befürchtet wird eine giftige Banenenspinne – tauchte nicht wieder auf. Ein Biss des exotischen Achtbeiners kann auch für den Menschen tödliche Folgen haben (mehr dazu lesen Sie in der Erstmeldung; s.u.).

Österreich sucht hochgiftige Riesen-Spinne – Männern droht bei Biss besonders qualvolle Erektion

Erstmeldung vom 10. August: Krems/Österreich – Nach der stundenlangen Jagd nach einem vermeintlichen Löwen zuletzt in Berlin, bahnt sich eine ähnliche Suchaktion auch in Österreich an. Allerdings könnte diese weniger lustig enden. Denn Experten fürchten, dass es sich bei einer in einem Penny-Supermarkt in Krems ausgebüxten Spinne um eine Bananenspinne handelt. Ihr Biss kann tödlich sein.

Aus einer solchen Bananenkiste entschwand die Spinne den Angaben zufolge in einem Penny-Supermarkt in Krems/Österreich. © Freiwillige Feuerwehr Krems / Theo Arnetzeder

Die riesige Spinne war am vergangenen Dienstagmorgen, 8. August, aus einem Bananenkarton gekrabbelt, als der Filialleiter und seine Mitarbeiter die Ware frisch herrichteten. Gegen 7.30 Uhr alarmierten sie die Freiwillige Feuerwehr Krems. Die berichtet, dass der Filialleiter die Spinne als etwa zehn Zentimeter groß und schwarz-rot beschrieb. Daher liegt die Vermutung nahe, dass es sich um eine Bananenspinne handelt.

Spinne nicht auffindbar: Penny-Filiale in Krems/Österreich bleibt geschlossen

Krems/Österreich: Der Penny-Markt bleibt geschlossen, bis die Spinne gefunden ist. © Freiwillige Feuerwehr Krems / Manfred Wimmer

Die Einsatzkräfte konnte das Tier jedoch nicht mehr auffinden, veranlassten dann aber, dass sämtliche Bananenkartons zusammengetragen und mit Plastik verschlossen wurden. Nach etwas mehr als einer halben Stunde wurde der Einsatz der Feuerwehr beendet.

Aus Sicherheitsgründen wurde der Markt allerdings geschlossen – und ist es nach wie vor. Auch auf Google erschien die Meldung. Kunden müssen also weiter anderswo einkaufen. „Der Schutz der Kundinnen und Kunden hat oberste Priorität“, heißt es dazu. „Ein Spezialist klärt aktuell, um welche Spinnenart es sich handelt“, teilte die Rewe Group laut oe24.at mit, zu der Penny gehört. Bis dahin bleibe die Filiale geschlossen. Hätte der Konzern die Filiale nicht geschlossen, wäre sie aus Sicherheitsgründen behördlich gesperrt worden, teilte die Kremser Magistratsdirektion zudem mit.

Selbst auf Google war die vorübergehende Schließung angegeben. © Screenshot Google

Gift der Bananenspinnen kann tödlich sein – Österreich-Ort Krems in Sorge

Mit der Suche nach der Spinne wurde ein Schädlingsbekämpfer beauftragt. Zusätzlich zur Feuerwehr waren die Polizei und präventiv auch das Rote Kreuz im Einsatz. „Es gibt scheinbar nichts, was es nicht gibt. Zum Glück sind wir auf nahezu alle Eventualitäten vorbereitet“, sagt der Kommandant der Feuerwehr Krems, Gerhard Urschler.

Arachnophobie – die Angst vor Spinnen Die Angst vor Spinne wird auch Arachnophobie genannt. Phobien zählen zu Angststörungen. Angststörungen sind laut Max-Planck-Institut („Im Netz der Angst“, 10. Januar 2022) die häufigste psychische Erkrankung. „Ungefähr ein Viertel der Bevölkerung wird in seinem Leben unter einer Angststörung leiden“, heißt es in der Veröffentlichung, wobei Frauen doppelt so häufig betroffen sind wie Männer. Die spezifische Phobie, die vor einem Objekt oder einer Situation, ist dabei die häufigste.

Löwen-Wende in Berlin – die Bilder der verrückten Suchaktion in Berlin Fotostrecke ansehen

Die Sorgen sind groß. Handelt es sich um eine Bananenspinne, von deren Gattung es neun Arten gibt, kann das Gift potenziell auch in Minutenschnelle für Menschen tödlich sein.