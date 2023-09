Spannungen um Erdbebenhilfe aus Frankreich

Von: Stefan Brändle

Die französische Regierung hat schnell Rettungsteams mobilisiert und finanzielle Hilfen für Marokko bereitgestellt. Doch angenommen wurde die Unterstützung bisher nicht. Frankreich bestreitet politische Gründe.

Mental liegt Frankreich näher denn je bei Marokko: Seit dem jüngsten Erdbeben berichten Pariser Fernsehstationen live und teils rund um die Uhr über die Katastrophe. Alle Hilfswerke, dazu auch Städte, Departemente und Regionen sammeln Geld für die „solidarité Maroc“. Die Regierung in Paris hat sofort fünf Millionen Euro bereitgestellt. Sie mobilisierte Rettungsteams mit Spürhunden und viel Medizin. Diese Helfer:innen kennen Marokko, sie sprechen die Sprache der Opfer.

Aber gestartet sind sie bis heute nicht. Marokko hat die Angebote Großbritanniens, Spaniens, Katars und der Vereinigten Arabischen Emirate angenommen – nicht aber von Frankreich. Rettungshelfer:innen, die am Samstag von Paris aus gestartet waren, bleiben in Marrakesch stecken.

Die Erklärung dafür ist politisch. Der franko-marokkanische Journalist Mustapha Tossa erklärte, schuld sei „in erster Linie“ die Weigerung Frankreichs, die Westsahara als marokkanisches Staatsgebiet zu akzeptieren. Mehrere Länder wie Spanien haben die seit Jahrzehnten umstrittene Wüstenregion als marokkanisch akzeptiert. Paris liegt eher auf der Linie Algeriens, das die Westsahara Marokko streitig macht.

Macron hatte die Marokkaner:innen schon 2022 verärgert, als er die Zahl der Visas halbierte. Französische Tourist:innen können dagegen nach wie vor ohne Visum nach Marokko einreisen. Der marokkanische König Mohammed VI. hat deshalb seinen Botschafter in Paris im Januar zurückberufen.

Von einer Pariser Zeitung erfuhren die Marokkaner:innen am Samstag dann, dass sich ihr König in Frankreich wegen einer Immunkrankheit hatte pflegen lassen – um nach dem Beben in aller Hast nach Rabat zurückzujetten und dort eine vom Fernsehen übertragene Krisensitzung zu inszenieren. Nun wissen sie, warum sich ihr König fast einen Tag lang nicht über das Beben geäußert hatte.

Dies soll Mohammed so erbost haben, dass er die Franzosen nun mit seiner Ausladung bewusst zu demütigen suchte. Der französische Innenminister Gérald Darmanin bestritt, dass in dieser Affäre „politische Gründe“ mitspielten. Außenministerin Catherine Colonna meinte ihrerseits, Marokko sei ein souveränes Land. Frankreich stehe weiter zur Verfügung, um Hilfe zu leisten. Die Ministerin nannte es einen „deplatzierten Streit“.