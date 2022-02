Wetter in Spanien: So warm wird es im Februar an der Costa Blanca

Das Wetter zeigt sich in Spanien gerade von seiner besten Seite: An der Costa Blanca ist es frühlingshaft warm.

Urlaub in Spanien

Das Wetter zeigt sich in Spanien von seiner besten Seite: An der Costa Blanca ist es frühlingshaft warm. Das sagen die Experten für den Februar voraus.

Wer mitten im Winter den Frühling genießen möchte, könnte eine Reise nach Spanien* ins Auge fassen. An der Costa Blanca* verabschiedet sich der Januar mit frühlingshaften Temperaturen und Sonne pur. Auch der Februar soll mit mildem Wetter beginnen, prognostizieren die Experten der spanischen Wetteragentur Aemet. Wie warm das Wetter an der Costa Blanca gerade ist und in den nächsten Tagen wird, verrät costanachrichten.com*.

Am letzten Tag im Januar machten sich Urlauber wie Einheimische in den beliebten Badeorten wie Dénia*, Calpe* oder Torrevieja* in Flipflops und kurzer Hose auf den Weg zum Strand. Bei Temperaturen wie im Frühling und strahlendem Sonnenschein genossen viele das milde Wetter an der Ostküste Spaniens. Zumal sich der Januar ab der zweiten Hälfte von einer ganz anderen Seite gezeigt hatte - nämlich mit Wolken, Regen und sogar ein bisschen Schnee im Hinterland der Costa Blanca.