Spanien-Urlaub trotz Corona: Inzidenzen und Regeln – das muss beachtet werden

Von: Ares Abasi

Auch in diesem Jahr reisen viele deutsche Touristinnen und Touristen nach Spanien, und das trotz Corona. Doch welche Regeln gelten überhaupt noch?

Madrid – Ob Sonnenbaden an der Costa del Sol, Wandern in den Pyrenäen oder ein Besuch in der Millionenmetropole Barcelona: Spanien gehört zu den beliebten Reisezielen der Deutschen. Doch wie sieht es dort mit den Corona-Regeln in der Ferienzeit aus?

Touristinnen und Touristen haben in Spanien derzeit kaum etwas zu befürchten: Dort sind mittlerweile fast alle Corona-Regeln aufgehoben worden, weshalb es also kaum noch Einschränkungen gibt. Bei der Einreise aus Deutschland brauchen Urlauber beispielsweise keinen Nachweis mehr über Impfungen, Tests oder Genesenen-Nachweis.

Die Ferienzeit beginnt. Spanien ist ein beliebtes Reiseziel, doch im Risikogebiet steigen die Inzidenzen. © Joan Valls/Imago

Seit dem 1. April gilt der Corona-Notstand in Spanien schließlich als beendet. Seitdem zieht es aber auch wieder unzählige Urlauberinnen und Urlauber in das Land – was die Inzidenzen steigen lässt.

Spanien-Urlaub trotz Corona: Inzidenzen steigen

Trotz allem ist Vorsicht geboten: Denn in Spanien wird die Corona-Inzidenz nur noch bei Menschen über 60 Jahren erfasst. Eine auf die Gesamtbevölkerung bezogene Fallzahl wird nicht mehr gemeldet. Derzeit liegt die landesweite 7-Tage-Inzidenz der über 60-Jährigen dort bei 468,37 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Stand: 28. Juni, Quelle: Ministerio de Sanidad) und damit auf einem etwas niedrigerem Niveau als die Gesamtinzidenz in Deutschland.

Urlaub in Spanien trotz Corona – das gibt es zu beachten

Die Inzidenzen werden nur bei Menschen über 60 registriert

Kein Impf- oder Testnachweis mehr nötig

Masken nur noch im öffentlichen Verkehr, in Gesundheitseinrichtungen wie Krankenhäusern, Gesundheitszentren und Apotheken