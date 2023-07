500.000-Euro-Fund vor La Palma: „Schwimmendes Gold“ in totem Pottwal gefunden

Von: Christoph Gschoßmann

Überraschung bei der Obduktion: Forschende finden fast zehn Kilo Ambra im Wert von 500.000 Euro in einem toten Pottwal auf den Kanarischen Inseln.

Puntallana – Ein toter Wal ist ein trauriger Anblick. Ein Forschungsteam untersuchte den Tierkadaver eines Pottwals an einem Strand auf den Kanarischen Inseln und wollte herausfinden, woran er starb. Aufgefunden wurde er am 21. Mai 2023. Doch als sie seine Eingeweide näher betrachteten, staunten die Wissenschaftler:innen nicht schlecht. Sie bargen fast zehn Kilogramm der wertvollen Substanz Ambra aus dem toten Tier. Erstaunliche Entdeckungen gibt es am Meer immer wieder: Zuletzt zogen Nordsee-Fischer einen Fünf-Meter-Hai aus dem Wasser.

Toter Pottwal vor La Palma gefunden: Ambra wird auch als „schwimmendes Gold“ bezeichent

Schwere See und steigende Flut am Strand von Nogales in der Gemeinde Puntallana auf der Insel La Palma erschwerten die Durchführung einer Obduktion des Wals, wie spanische Zeitungen wie Canarias Ahora und der britische Guardian berichten. Antonio Fernández Rodríguez, Leiter des Instituts für Tiergesundheit und Ernährungssicherheit an der Universität Las Palmas untersuchte unter diesen erschwerten Bedingungen den Dickdarm des Tieres, da er ein Verdauungsproblem vermutete. Er stieß auf etwas Hartes, das dort festsaß. „Was ich herausnahm, war ein Stein mit einem Durchmesser von etwa 50 bis 60 cm und einem Gewicht von 9,5 Kilogramm“, sagte er. „Die Wellen überschwemmten den Wal. Alle schauten zu, als ich zum Strand zurückkehrte, aber sie wussten nicht, dass das, was ich in meinen Händen hielt, Ambra war.“

Fast zehn Kilo Ambra fanden Forscher in einem Pottwal. © Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Ambra ist eine seltene Substanz, die als „schwimmendes Gold“ bezeichnet wird. Es wurde über Jahrhunderte in der Parfümherstellung benutzt. Der Brocken, den Fernández in seiner Hand hielt, ist etwa 500.000 Euro wert. Der Ursprung der wachsartigen Substanz, die von etwa einem von 100 Pottwalen produziert wird, wurde erst geklärt, als zu Beginn des 19. Jahrhunderts der groß angelegte Walfang begann.

Wale fressen große Mengen Tintenfische, die größtenteils nicht verdaut werden können und erbrochen werden. Was übrig bleibt, verbindet sich im Laufe der Jahre im Darm des Wals zu Ambra. Dieses wird manchmal ausgeschieden, weshalb die Ambra-Brocken oft im Meer schwimmend angetroffen werden. Manchmal jedoch, wie auch im Fall des Wals auf La Palma, wird der Brocken zu groß, wodurch der Darm reißt und der Wal stirbt. Fernández, der Autopsien an mehr als tausend Walen durchgeführt hat, sagte, dass der Wal durch eine durch Ambra verursachte Sepsis getötet wurde.

Ambra-Brocken rund eine halbe Million Euro wert - Kaufpreis soll gutem Zweck zugutekommen

Ambra hat einen holzigen Duft wie Sandelholz, enthält aber auch Ambrein, einen geruchlosen Alkohol, der Düfte fixieren und deren Haltbarkeit verlängern kann, weshalb es bei Parfümeuren so beliebt ist. Die USA, Australien und Indien haben im Rahmen des Verbots der Waljagd und -ausbeutung den Handel mit Ambra verboten. Mittlerweile wurde Ambra in der Parfümherstellung größtenteils von synthetischen Stoffen verdrängt. Auch der Schriftsteller Herman Melville widmet in seinem Roman Moby Dick ein ganzes Kapitel der mysteriösen Substanz Ambra.

Und was passiert nun mit dem wertvollen Fund? Der soll einem guten Zweck zugutekommen. Das Institut ist auf der Suche nach einem Käufer, und Fernández sagte, er hoffe, dass die gesammelten Mittel den Opfern des Vulkanausbruchs auf La Palma im Jahr 2021 zugutekommen würden, der mehr als 800 Millionen Euro Schaden anrichtete und Hunderte von Häusern und Geschäften zerstörte.

